La taille du marché des services de Big Data et d’ingénierie de données devrait atteindre 144,12 milliards USD avec un TCAC de 20,9 % d’ici 2026.

Le développement des secteurs bancaire et du commerce électronique en raison de la hausse de la demande des consommateurs propulse la croissance du marché.

Taille du marché – 31,31 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 20,9%, tendances du marché – L’avènement de l’intégration du Big Data dans les médias sociaux.

Le marché mondial des services de Big Data et d’ingénierie de données devrait atteindre 144,12 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le big data est un terme qui représentait le grand volume de données où il peut s’agir à la fois de données structurées et non structurées, qui sont montées à titre d’information. Ce grand volume de données provient de différentes sources, principalement des enregistrements de vente marketing ou du capteur en temps réel de l’IoT (Internet des objets). Toutes les données sont prétraitées à l’aide d’outils logiciels. Dans le big data, les analystes de données mettent totalement l’accent sur l’emploi et la récolte de données. Ce sont des spécialistes de la programmation, de la conception de bases de données, de l’interface et de la configuration des capteurs. De nos jours, l’ingénierie des données s’inscrit dans la conception et la configuration des véhicules autonomes dans les servos et le mécanisme de contrôle exact des véhicules autonomes. Les solutions de Big Data et d’ingénierie des données sont souvent applicables dans le GPS pour les informations, les caméras et les dispositifs de détection de mouvement.

Le marché des Big Data et des services d’ingénierie de données est influencé par la demande croissante d’applications de médias sociaux, ainsi que dans les entreprises bancaires où les analyses sont utilisées à des fins de calcul. Le commerce de détail et le commerce électronique habitent également le domaine des mégadonnées où un flux et une analyse importants de données se produisent chaque jour. Celles-ci constituent des moteurs majeurs pour le marché du big data et de l’ingénierie des données.

La population de l’Asie-Pacifique s’est tournée vers les jeunes, et l’utilisation de l’Internet des objets augmente également, ce qui correspond à l’utilisation croissante des secteurs de la vente au détail et des technologies de l’information. La plupart des pays en développement considèrent l’Inde et la Chine comme les leaders du marché mondial. La croissance économique en plein essor des fournisseurs de commerce électronique avec le développement des médias sociaux stimule également la croissance du marché des services de mégadonnées et d’ingénierie des données.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les types de services, la section des services d’intégration de données devrait atteindre le TCAC le plus élevé de 21,8 % au cours de la période de prévision, en raison de une escalade du besoin d’intégrer des données provenant de diverses sources de données dans les entreprises. L’intégration commence par le processus d’absorption et implique des étapes telles que le nettoyage, l’extraction, la transformation, le mappage de chargement (ETL) et la transformation.

L’augmentation de la demande du service des ventes et du marketing pour examiner et surveiller diverses données de vente et de marketing afin d’obtenir des informations sur la fidélisation et l’acquisition de consommateurs. Cet agent devrait stimuler la croissance du secteur commercial du marketing et des ventes au cours de la période de prévision. Le segment du marketing et des ventes détenait une part de marché de 29,2 % en 2018.

La section de vente au détail et de commerce électronique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 22,8 % au cours de la période de prévision, en raison d’une exigence croissante de gestion des besoins croissants en données de divers clients, tenir à jour leurs dossiers et analyser les données pour obtenir des informations.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 21,5 % sur le marché des services de mégadonnées et d’ingénierie de données en raison de l’utilisation croissante des technologies de mégadonnées par les secteurs informatiques et des initiatives gouvernementales, telles que les villes intelligentes dans les pays APAC, y compris La Chine et l’Inde qui sont considérées comme les leaders du marché.

Les principaux participants sont Accenture, Genpact, Cognizant, Infosys, Capgemini, NTT DATA, Mphasis, L&T Technology Services, Hexaware et Happiest Minds, entre autres.

Application Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2016-2026)

Marketing et ventes

Operations

Finance

Others

End-Users Outlook (Revenu, USD Billion; 2016-2026)

Media and Telecom

BFSI

Retail and Ecommerce

Government

Others

Regional Outlook (Revenu, USD Billion ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

