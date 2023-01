La taille du marché des seau de poulet vaut la peine dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

«

Marché mondial du seau de poulet, par matériau (papier et carton, plastique), capacité (moins de 1,0 kg, 1,0 kg 2,0 kg, 2,0 kg à 3,0 kg, plus de 3,0 kg), utilisateur final (service alimentaire, institutionnel, ménage) – Industrie Tendances et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché du seau de poulet

Les seaux de poulet sont devenus l’une des options d’emballage les plus populaires ces dernières années en raison de l’amélioration des habitudes alimentaires des consommateurs, telles que les boîtes de nourriture à emporter, les plats à emporter et autres. Le marché du poulet est probablement le marché qui connaît la croissance la plus rapide et le plus flexible de toutes les industries de l’élevage. Aussi, le poulet est désormais l’animal le plus consommé dans le monde. Ainsi, les consommateurs recherchent maintenant de tels choix d’ emballages alimentaires dans lesquels différents types de produits à base de poulet, de viande et de produits alimentaires connexes peuvent être conservés ensemble. Les seaux de poulet, spécialement fabriqués à partir de papier et de carton, sont très courants de nos jours en raison de la demande accrue des consommateurs soucieux de l’environnement.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des seaux de poulet était évalué à 1 880,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 653,15 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Portée et segmentation du marché du seau de poulet

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Matériau (papier et carton, plastique), capacité (moins de 1,0 kg, 1,0 kg 2,0 kg, 2,0 kg à 3,0 kg, plus de 3,0 kg), utilisateur final (service alimentaire, institutionnel, ménage) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Graphic Packaging International, LLC (États-Unis), Huhtamäk (Finlande), Dart Container Corporation (États-Unis), DJS Printers (Inde), ITC Limited (Inde), Westgate Products, Ltd. (États-Unis), Anchor Packaging LLC (États-Unis), Pactiv Evergreen Inc. (États-Unis), Hyper Pack Private Limited (Inde), Thoran Paper Products. (Inde), Delhi Graphs & Charts. (Inde), Capital Commodity (Shenzhen) Co., Ltd. (Chine), Ivaanshi Printpack (Inde), Noor Carton & Packaging Industry (Arabie saoudite), Detmold Group (Australie), PLUS PAPER FOODPAC LTD (Inde), International Paper (NOUS) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents Nombre croissant d’innovations de produits

Augmentation de la demande due à une prise de conscience croissante Hausse des collaborations stratégiques

Définition du marché

Le seau à poulet est un emballage jetable composé de carton durable. Les emballages de seau de poulet de grande taille sont parfaits pour servir plus de poulet. Le paquet contiendra environ 24 à 30 morceaux de lanières ou d’ailes panées. Le paper bucket chicken est parfait pour servir des plats à emporter. L’emballage du seau de poulet confirme la durabilité et la résistance du produit aux dommages.

Dynamique du marché mondial du seau de poulet

Conducteurs

Résistant aux taches de graisse

Le seau à poulet a augmenté en demande en raison de sa couche protectrice qui protège l’emballage des fuites. Grâce à cette couche protectrice, la graisse ne fuit pas à travers l’emballage, ce qui le protège de l’apparition de tâches sales et disgracieuses. La demande croissante de seau à poulet en raison de la résistance aux taches devrait stimuler la croissance du marché.

Seaux de poulet pour ouvrir l’appétit

L’emballage est joliment imprimé avec le mot « savoureux » dans différents pays. Les couleurs utilisées dans l’emballage correspondent parfaitement aux aliments. Il souligne le caractère unique et stimule l’appétit des plats qui avaient servi dans l’emballage. Le seau à poulet peut être utilisé dans tous les établissements de restauration. Ils garantissent l’adéquation du service des repas aussi bien sur place qu’en livraison et à emporter.

Écologique

Il existe de nombreux types d’options d’emballage pour le poulet sur le marché. Comparé à d’autres, le seau à poulet à base de papier est plus écologique car la matière première de ce seau est principalement du papier et du carton. Il a des propriétés dégradables et recyclables.

Opportunités

Augmentation de la demande due à une prise de conscience croissante

La prise de conscience croissante concernant le réchauffement climatique, le seau de poulet aura un taux de croissance le plus élevé, ce qui augmentera la part de marché sur le marché du seau de poulet. La demande croissante de poulet des économies en développement en raison de la prise de conscience croissante des avantages pour la santé est également la principale raison de l’augmentation de la demande de poulet à travers le monde.

De plus, les principales chaînes d’approvisionnement alimentaire s’associent et travaillent avec les industries de l’emballage pour offrir des produits d’emballage sans plastique à leurs consommateurs. Tous ces facteurs devraient créer des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des seaux de poulet au cours de la période de prévision.

«