La taille du marché des scanners de véhicules vaut 2 609,8 millions USD à un TCAC de 6,1 %, 2030

La préoccupation croissante des gouvernements pour la sécurité et le développement des infrastructures stimulent le marché des scanners de véhicules.

Taille du marché – 1,82 milliard USD en 2021, croissance du marché – TCAC de 6,1 %, tendances du marché – Augmentation des activités terroristes dans le monde.

Le marché mondial véhicules devrait atteindre 2 609,8 millions USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Un scanner de véhicule est un outil électronique utilisé pour diagnostiquer et également reprogrammer les modules de commande du véhicule.

Différents types de scanners, tels que fixes et portables, facilitent l’éclairage, la détection, l’imagerie, la numérisation et le traitement du véhicule. Ces scanners sont utiles pour le diagnostic embarqué dans les véhicules. Les consommateurs exigent des véhicules qui sont intégrés avec plus de caractéristiques de sécurité et des fonctionnalités conviviales. Les équipementiers automobiles se concentrent sur la fourniture de systèmes conviviaux dotés de fonctionnalités technologiques avancées. En outre, l’accent accru sur les normes de sûreté et de sécurité en organisant les gouvernements de divers pays ainsi que le développement des infrastructures sont des facteurs qui stimulent le marché du système de scanner de véhicule.

La production croissante de véhicules, une augmentation des ventes de véhicules électriques, les progrès technologiques et les menaces croissantes des extrémistes et des terroristes propulsent la demande sur le marché. Une augmentation des initiatives gouvernementales et le soutien au développement de systèmes de transport intelligents et de réglementations strictes encouragent également la croissance du marché.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des scanners de véhicules en raison de la forte demande de scanners de véhicules portables dans les points de contrôle de stationnement. La région a été témoin d’un nombre élevé d’activités terroristes au cours des deux dernières années, et le souci de la sécurité du public a accru la sécurité dans les lieux gouvernementaux et commerciaux.

Les principaux participants incluent Omnitec, Tescon AG, Godrej & Boyce, Secuscan, Leidos, El-Go Team, Gatekeeper Security, Uveye, Infinite Technologies et Intelliscan, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

la portabilité des systèmes de surveillance peut affecter de manière significative comment (et si) le personnel de sécurité peut se déployer dans des situations de stress élevé/rapides. Des systèmes légers, durables et très mobiles permettent un déploiement rapide et facile dans toutes les situations. Portable/Mobile Scanner devrait croître avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision.

Under Vehicle Surveillance Systems (UVSS) fournit des images assemblées haute résolution du dessous des véhicules et scanne les véhicules de toutes catégories et tailles. L’UVSS peut être mis en réseau avec un système centralisé de surveillance et de gestion de base de données.

Les outils d’analyse coûtent plus cher que les lecteurs de code, et ces gadgets sont équipés de différentes fonctionnalités que les lecteurs de code n’ont pas. Ils donnent accès aux données en direct et enregistrées, peuvent faciliter les options de dépannage avancées et sont également capables de lire les codes spécifiques au fabricant.

Les instituts gouvernementaux ont une forte demande de systèmes de scanner de véhicules pour sécuriser les endroits sensibles tels que les usines pétrolières et les centrales nucléaires. Les gouvernements installent des scanners de véhicules pour protéger les installations de défense, les bases militaires et les points de contrôle transfrontaliers. La protection est étendue aux centrales nucléaires, aux monuments anciens et aux établissements pénitentiaires.

La région Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision. Le niveau élevé de production de véhicules dans des pays comme la Chine, le Japon et des pays en développement comme l’Inde encourage la demande du marché.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans le véhicule mondial Marché du scanner sur la base du type de scanner, du type de structure, du type de technologie, de l’application et de la région :

perspectives du type de scanner (revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Scanner fixe/statique Scanner

portable/mobile

Perspectives du type de structure du scanner (revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Drive-Through

UVSS

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

détection

privées

traitement

imagerie

éclairage

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Installations

ou commerciales

Protection des infrastructures gouvernementales/critiques

Perspectives régionales ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Principaux avantages du rapport sur les scanners de véhicules :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après des recherches primaires et secondaires approfondies

Analyse régionale approfondie de l’industrie des scanners de véhicules

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché du scanner de véhicule sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

