La taille du marché des sacs en papier en Europe devrait atteindre 3035,77 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sacs en papier était évalué à 2305,40 millions USD en 2021 et devrait atteindre 3035,77 millions USD d'ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L'équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques. Les principales analyses de profil des entreprises clés incluses dans le marché européen des sacs en papier sont répertoriées ci-dessous: WestRock Company (États-Unis), Smurfit Kappa (Irlande), International Paper (États-Unis), Novolex (États-Unis), NOVPLASTA CZ, sro (Tchéquie), Burgass Carrier Bags ( États-Unis), Mondi (Royaume-Uni), CEE R.SCHISLER (France), Conitex Sonoco (États-Unis), Paperera de Girona SA LC Paper Group (Espagne) Le marché des sacs en papier est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produits, utilisation, capacité, taille, étanchéité et poignée, forme, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales. Portée du marché des sacs en papier en Europe Le marché des sacs en papier est segmenté en fonction des produits, de l'utilisation, de la capacité, de la taille, de l'étanchéité et de la poignée, de la forme, du canal de distribution et de l'utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché. Des produits

Sacs en papier à parois multiples

Bouche ouverte

Soupape collée

Verrouiller le sac en papier

Sacs à ouverture automatique (SOS)

Pochette debout

Les autres Usage Usage unique

Réutilisable Capacité Moins de 1 kg

1Kg-5Kg

5Kg-10Kg

Plus de 10 kg Taille Petite taille

Taille moyenne

Grande taille

Très grande taille Étanchéité et Poignée Joint thermique

Poignée de longueur de main

Ziplock, poignée torsadée

Poignée plate

Les autres Forme Rectangle

Carré

Circulaire

Les autres Canal de distribution Dépanneurs

Supermarchés/Hypermarchés

Magasins spécialisés

Commerce électronique

Les autres Utilisateur final Aliments et boissons

L’alimentation animale

Produits cosmétiques

Agriculture

Construction

Médicaments

Produits chimiques

Impact du COVID-19 sur le marché des sacs en papier La pandémie de COVID-19 a laissé la plupart des secteurs verticaux de l'industrie avec un avenir indéfini. Les préoccupations écologiques croissantes dans l'industrie des sacs en papier concernant l'utilisation de plastiques ont entraîné un changement des goûts des consommateurs envers les emballages à base de papier pour réduire l'empreinte carbone sur la planète. Le COVID a entraîné une réduction de la demande de services mais a augmenté la demande de commerce en ligne. Un changement ultime dans les normes commerciales, certaines lois sur le commerce électronique, les normes et réglementations gouvernementales et le choix des clients ont entraîné une réduction de l'utilisation de solutions respectueuses de l'environnement. Développement récent En novembre 2019, Smurfit Kappa fusionne son expertise avec Mitsubishi HiTec Paper pour produire des emballages alimentaires innovants. Cette expansion a aidé l'entreprise à augmenter sa production et ses revenus dans un avenir proche. Principaux faits saillants de la table des matières : Il comprend les principaux fabricants, l'histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché européen des sacs en papier, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l'application et de la technologie. Résumé analytique du marché des sacs en papier en Europe: il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques. Production du marché des sacs en papier en Europe par région Le profil du marché des sacs en papier en Europe des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d'autres facteurs vitaux. Points clés couverts dans le rapport sur le marché des sacs en papier en Europe : Aperçu, définition et classification des sacs en papier en Europe Moteurs et obstacles du marché Concurrence sur le marché des sacs en papier en Europe par les fabricants Analyse d'impact du COVID-19 sur le marché européen des sacs en papier Capacité de sacs en papier en Europe, production, revenus (valeur) par région Europe Fourniture de sacs en papier (production), consommation, exportation, importation par région Production de sacs en papier en Europe, revenus (valeur), tendance des prix par type {Téléphonie, messagerie unifiée, conférences, plateformes de collaboration} Analyse du marché des sacs en papier en Europe par application {Entreprises, éducation, gouvernement, soins de santé, autres} Profils/Analyse des fabricants de sacs en papier en Europe Analyse des coûts de fabrication des sacs en papier en Europe, analyse industrielle/de la chaîne d'approvisionnement, stratégie d'approvisionnement et acheteurs en aval, marketing Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l'industrie et analyse des facteurs d'effet de marché de la chaîne de valeur. Raisons d'acheter : Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d'entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché Sacs en papier Europe Sacs en papier Europe. Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s'établir sur le marché européen des sacs en papier. Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l'accent sur les tendances progressistes cruciales de l'industrie sur le marché européen des sacs en papier, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché. Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché européen des sacs en papier et sur les facteurs qui stimulent ou entravent la croissance du marché. Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l'intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l'industrie. Pourquoi choisir DBMR ? Estimation et prévision de la demande régionale

Volatilité des prix avant les matières premières

Analyse des mises à jour technologiques

Analyse des quotients de localisation

Stratégie d’approvisionnement en matières premières

Analyse compétitive

Matrice de mix de produits

Volatilité des prix avant les matières premières Analyse des mises à jour technologiques Analyse des quotients de localisation Stratégie d'approvisionnement en matières premières Analyse compétitive Matrice de mix de produits Gestion des fournisseurs

