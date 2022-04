La taille du marché des robots logistiques devrait atteindre 18,58 milliards USD avec un TCAC de 21,3 % d’ici 2026.

Le marché mondial des robots logistiques devrait atteindre 18,58 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports et Données. Les robots logistiques sont utilisés pour automatiser le processus de stockage et de déplacement des marchandises lors de leur passage dans la chaîne d’approvisionnement. Les robots logistiques sont souvent utilisés dans les entrepôts et les installations de stockage pour organiser et transporter les produits, mais ils peuvent également être déployés dans des applications. Les robots logistiques offrent des niveaux de disponibilité beaucoup plus élevés que le travail manuel, ce qui se traduit par des gains de productivité et une rentabilité importants pour les entreprises qui déploient des robots logistiques. En mars 2018, Waymo, une société de développement de technologies autonomes, a lancé un programme pilote mettant l’accent sur les camions autonomes et la logistique automatisée.

On estime que l’accent accru sur l’automatisation de bout en bout pour l’efficacité opérationnelle et les problèmes liés à la disponibilité de la main-d’œuvre stimulera la demande du marché. La nécessité croissante d’un plus grand nombre de travailleurs pour gérer les opérations logistiques entraîne la croissance des industries du commerce électronique et la nécessité d’un plus grand nombre d’expéditions de colis. En outre, une réduction de la taille de la main-d’œuvre disponible en raison de la diminution des niveaux de population dans les pays occidentaux affecte directement le besoin de main-d’œuvre logistique, car le commerce de détail en ligne a normalement besoin de plus de travailleurs par article vendu par rapport au commerce de détail traditionnel. De plus, l’augmentation du poids moyen de ces expéditions à mesure que les consommateurs commandent de gros articles comme des produits blancs, des matériaux de construction et des meubles, entre autres produits, nécessite la demande de robots. Dans les entrepôts d’Alibaba, les robots effectuent 70 % du travail, et dans les installations d’Ocado au Royaume-Uni, des robots peuvent être observés naviguant sur une grille d’échiquier géante futuriste, stockant et récupérant des produits d’épicerie.

L’industrie 4.0 a commencé à apparaître comme un facteur déterminant pour l’avenir de la chaîne d’approvisionnement mondiale et devrait stimuler le marché des robots logistiques. Utilisation de technologies telles que la robotique avancée et l’IA ; capteurs sophistiqués ; analyse de données volumineuses ; appareils mobiles à haute puissance ; et les algorithmes pour diriger les véhicules à moteur (outils de navigation, véhicules autonomes et services de livraison du dernier kilomètre), entre autres, permettent une interopérabilité avancée entre les entreprises, les pays, les collaborateurs et les concurrents. L’émergence de l’industrie 4.0 utilise l’interconnectivité des machines et son traitement. Il permet également des méthodes de production autonomes alimentées par l’Internet des objets (IoT).

En outre, une augmentation du coût de l’emploi et des salaires, une attention accrue portée à la sécurité sur le lieu de travail et une demande croissante pour une exécution des commandes plus rapide et sans erreur, entre autres, devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les robots mobiles autonomes devraient connaître un taux de croissance important au cours de la période de prévision car ils ne reposent pas sur des itinéraires rigides et prédéfinis et au lieu de suivre des bandes magnétiques ou des fils, ces robots dépendent d’un ensemble de capteurs embarqués sophistiqués. , des ordinateurs et des cartes, qui leur permettent de comprendre et d’interpréter l’environnement. Cela offre une plus grande flexibilité pour créer des itinéraires entre les emplacements d’un entrepôt ou d’une installation, en reconnaissant et en évitant les obstacles et en redirigeant si nécessaire.

Les robots logistiques dans les zones intérieures telles que les entrepôts détenaient une part importante du marché en 2018 et devraient maintenir leur domination au cours de la période de prévision à un taux de 20,5 %, car ces robots sont utilisés dans une multitude d’applications intérieures, entraînant une productivité et une rentabilité accrues. .

En termes d’utilisateurs finaux, l’industrie de la vente au détail a contribué à la plus grande part de marché en 2018 en raison de la croissance rapide de l’industrie du commerce électronique à travers le monde.

Le marché de la région Asie-Pacifique a dominé le marché en 2018 et devrait croître à un taux de 21,7 % au cours de la période de prévision. La domination de l’Asie-Pacifique peut être attribuée à la croissance des utilisateurs finaux, en particulier l’industrie du commerce électronique dans la région.

Les principaux participants incluent ASIC Robotics AG, Clearpath Robotics Inc., Fetch Robotics Ink, Omron Adept Technologies Inc., Savioke, BA Robotic Systems Group, KION Group, Midea, Bastian Solutions Inc. et Amazon Robotics, entre autres.

Aux fins du présent rapportont segmenté le marché mondial des robots logistiques en fonction du type, de la zone d’exploitation, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Véhicules guidés automatisés (AGV)

Robots mobiles autonomes (AMR)

Bras robotiques articulés

Technologie Good-to-Person (G2P)

Autres

Perspectives du domaine d’exploitation (Revenus, millions USD ; 2018-2026)

intérieures

extérieures

(Revenus, millions USD ; 2018-2026)

Emballage personnalisé

Chargement et déchargement Préparation

pièces

Livraison

Autres

Perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2026)

Santé

détail

Agriculture

Fabrication

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine America

MEA

Table des matières:

Aperçu du marché mondial des robots logistiques

Impact économique sur

la concurrence sur le marché de l’industrie par les fabricants

Production, revenus (valeur) par région

Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chaîne industrielle, approvisionnement Stratégie et acheteurs en aval

Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Prévisions du marché

mondial des robots logistiques Analyse du marché mondial des robots logistiques par application

coûts de fabrication Analyse

de la stratégie marketing,

rechercheConclusion / Conclusion

Annexe

Enfin, tous les aspects du marché des robots logistiques sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

