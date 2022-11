La taille du marché des robots de téléprésence mobile est évaluée à 145,89 milliards USD et devrait croître à un TCAC de 14,70 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Les robots de téléprésence sont l’utilisation de robots pour fournir aux utilisateurs une téléprésence. Les robots qui peuvent être contrôlés depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone et utilisés pour effectuer virtuellement une présence humaine en cas de besoin sont appelés robots de téléprésence. Ces robots utilisent des supports avec des roues, des bras, des écrans, des haut-parleurs, des caméras et des microphones. Ces éléments aident à fournir une communication transparente entre les opérateurs humains et les robots dans des endroits éloignés à l’aide de connexions Internet à haut débit. Ils peuvent être largement classés en robots de bureau autonomes mobiles et motorisés, et comme ils facilitent la communication entre toutes les parties impliquées, ils ont été largement utilisés dans les entreprises,

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, la taille du marché des robots de téléprésence mobile sera évaluée à 48,7 milliards USD en 2021 et montera en flèche pour atteindre 145,89 milliards USD en 2029, avec un TCAC prévu de 14,70% de 2022 à 2029. Avec des informations telles en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, les rapports de marché sélectionnés par l’équipe de recherche de Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix. et cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF :-

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-mobile-telepresence-robots-market



Certains des acteurs clés du marché des robots de téléprésence mobile sont :

Twin Robots Inc. (EE. UU.)

Robot Bossa Nova (États-Unis)

The Right Technology Company (États-Unis)

VGo Communications Inc (États-Unis)

Mantaro Networks Inc (États-Unis)

Teladoc Santé Inc. (ETATS-UNIS)

Qihan Technology Co., Ltd. (Chine)

Ava Robotics (États-Unis)

Camarillo AB (Suède)

Xandex Inc (États-Unis)

OhmniLabs Inc (États-Unis)

Omron Corporation (Japon)

iRobot Corporation (États-Unis)

Dynamique du marché des robots de téléprésence mobile

conducteur

Une demande accrue de robots

Les professionnels de la santé utilisent souvent ces robots pour fournir une présence virtuelle aux patients dans les régions éloignées. En tant que tels, ces appareils peuvent être utilisés pour une variété de tâches qui nécessitent une assistance, y compris la surveillance de la télémédecine et la mise en place de visites virtuelles avec des professionnels. De plus, ces robots sont largement utilisés par de nombreux établissements d’enseignement pour gérer efficacement les programmes d’enseignement à distance, ce qui est un facteur de croissance important. (Maladie du coronavirus).

développement durable

Le marché devrait croître avec le développement continu des technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML). L’expansion de l’infrastructure de réseau à haut débit, l’adoption des smartphones et les efforts substantiels de recherche et développement (R&D) des entreprises sont plusieurs des principales raisons de l’expansion du marché. En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Améliorer les compétences

L’un des facteurs clés qui accélèrent la croissance du marché est la demande croissante du secteur de la santé. D’autres moteurs importants incluent le faible coût en raison de la disponibilité des équipes de support, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des organisations de soins de santé grâce aux progrès de la robotique de téléprésence, les progrès continus de la robotique et l’adoption généralisée dans des domaines allant de l’éducation au résidentiel. De plus, l’augmentation des activités de R&D du marché, l’utilisation généralisée des robots dans les secteurs résidentiel et éducatif et les progrès de la robotique ouvriront de nouvelles opportunités pour le marché de la robotique de téléprésence mobile au cours de la période de prévision susmentionnée. .

Chance

La popularité croissante de la robotique

La popularité croissante des robots auprès des consommateurs est due à leur capacité à effectuer diverses tâches de manière autonome. Cela devrait stimuler la demande de robots de téléprésence mobiles, entraînant ainsi la croissance du marché.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, consultez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mobile-telepresence-robots-market



Portée du marché mondial des robots de téléprésence mobile

Le marché des robots de téléprésence mobile est segmenté en fonction du composant, de l’interface, du type et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour vous aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

composant

Tête

Corps

Interface

Matériel

Logiciel

Écrire

Stationnaire

portable

Exiger

éduquer

les soins de santé

compagnie

soins à domicile

autre

Analyse/perspectives du marché régional des robots de téléprésence mobile

Le marché des robots de téléprésence mobile est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, composant, interface, type et application mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des robots de téléprésence mobile sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) fait partie du Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des robots de téléprésence mobile en raison des progrès continus de la robotique et de son adoption généralisée dans les secteurs éducatif et résidentiel de la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la demande croissante du secteur de la santé dans ces régions.

Explorez le catalogue complet : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-mobile-telepresence-robots-market

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales, ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des taxes nationales et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-progressive-multifocal-leukoencefalopathy-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gastroenteritis-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pneumonia-therapeutics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-remote-data-monitoring-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cervical-cancer-treatment-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil innovante et non conventionnelle avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à tirer parti des meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter la prise de décision. Data Bridge est un produit de pure ingéniosité et d’expérience, formulé et construit à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans tous les secteurs. Nous servons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 dans le monde et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits d’un excellent taux de satisfaction client de 99,9%.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

UE EE. EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : – corporate sales@databridgemarketresearch.com