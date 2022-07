La taille du marché des robots de nettoyage devrait atteindre 36,63 milliards USD à un TCAC de 22,4 % en 2028

La taille du marché mondial des robots de nettoyage devrait atteindre 36,63 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 22,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les robots de nettoyage peuvent effectuer des travaux lourds avec un haut niveau d’efficacité que les nettoyeurs humains sont incapables d’atteindre en raison des limitations de la capacité humaine. Les robots de nettoyage peuvent effectuer des tâches complexes telles que patrouiller la maison via des caméras à partir d’une application sur le téléphone, la stérilisation UV et d’autres dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, et peuvent réduire le temps, l’argent et l’électricité nécessaires aux opérations de nettoyage. .

Le nettoyage est l’une des tâches complexes, en particulier pour les personnes âgées et handicapées, qui peut être simplifiée et facilitée à l’aide de robots de nettoyage. Des robots de nettoyage ont été développés pour balayer les sols, laver la vaisselle et essuyer les fenêtres dans l’environnement domestique, et pour aider l’homme en tant que gardien ou aide domestique. L’augmentation de la population gériatrique à travers le monde devrait augmenter la demande pour ces robots et, par conséquent, stimuler la croissance des revenus du marché.

Les équipementiers adoptent de plus en plus l’intelligence artificielle pour développer des robots de nettoyage, en particulier pour le nettoyage des sols, l’aspiration et la tonte de la pelouse. Les progrès de l’intelligence artificielle ont stimulé le développement de la robotique de nettoyage, tandis que la croissance du nombre de startups dans ce domaine devrait conduire à la commercialisation de robots alimentés par l’IA pour les tâches répétitives dans les magasins de détail et les centres de distribution. Des géants de la technologie tels qu’Amazon et Google investissent également dans des robots basés sur l’intelligence artificielle, ce qui devrait avoir un impact majeur sur la croissance du marché.

La modernisation des robots de nettoyage et le développement de petits robots de nettoyage conviviaux sont des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des robots de nettoyage et les coûts de maintenance élevés freinent la croissance du marché des robots de nettoyage. De plus, les robots de nettoyage sont intégrés à des émetteurs et à des capteurs, et une utilisation brutale de ces machines peut réduire leur durée de vie, ce qui peut être un autre facteur majeur pour limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Quelques points saillants du rapport

En mai 2021, Xiaomi a lancé l’aspirateur robot ultra-mince MIJIA pour 310 USD. La société a élargi son aspirateur robot domestique, et c’est le modèle le plus fin par rapport aux modèles précédents. Le produit utilise la technologie LiDAR pour éviter les obstacles intelligents sur toute la scène, et il peut être balayé en mode de nettoyage personnalisé lorsque personne n’est à la maison.

Le segment des robots de nettoyage personnels a représenté une part de revenus plus importante en 2020 en raison de la popularité croissante des maisons intelligentes. L’évolution des modes de vie et les horaires chargés de la population active encouragent les consommateurs à rechercher des méthodes de nettoyage et de nettoyage pratiques, ce qui stimule la croissance du segment des robots de nettoyage personnels.

Le segment des robots de nettoyage des sols a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison de son importance croissante au cours des dernières années. La demande croissante d’appareils ménagers automatisés et l’introduction de robots avec purificateurs d’air intégrés stimulent la croissance du segment.

En février 2021, Milagrow Robots a lancé une campagne pour le nettoyage des sols, qui comportera une série de communications puissantes et mettra l’accent sur la prise de toutes les variantes des robots de l’entreprise, en particulier la catégorie de nettoyage des sols pour tous les clients en Inde.

Le segment industriel devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de l’adoption des robots de nettoyage dans les secteurs de l’automobile, de la fabrication et de l’alimentation et des boissons. L’adoption croissante des machines dans les entrepôts du commerce de détail contribue également à la croissance du segment.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison du coût élevé de la main-d’œuvre et de la préférence croissante pour les robots pour le nettoyage. La grande disponibilité des canaux de distribution et l’adoption élevée de technologies de pointe stimulent davantage la croissance des revenus du marché. De plus, les fabricants américains développent des robots de nettoyage plus intelligents et plus efficaces, ce qui joue un rôle majeur dans la croissance de ce marché régional.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Samsung Electronics, Neato Robotics, Panasonic, iRobot, LG Electronics, Ecovacs Robotics, Cecotec Innovaciones, SharkNinja, ILIFE Robotics Technology et Pentair PLC.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des robots de nettoyage en fonction du type, du produit, de l’application et de la région :

Type Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

nettoyage personnel Robot

de nettoyage professionnel

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

nettoyage de sol Robot de nettoyage

de piscine Robot de nettoyage de

pelouse Robot de nettoyage

de vitres

Autres (robots mobiles de purification d’air, robots de nettoyage de conduits CVC , robots de nettoyage de panneaux solaires et robots de nettoyage d’aquarium)

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Commercial

Résidentiel

Santé

Industrie

Autres (petites unités commerciales et prestataires de services contractuels)

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Nord Amérique

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

