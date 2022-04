La taille du marché des robots agricoles devrait atteindre 45,29 milliards USD à un TCAC de 32,70%, d’ici

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des robots agricoles était de 4 578,3 millions USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 32,70 % de 2020 à 2028. Le fardeau sur l’approvisionnement alimentaire mondial en raison de l’augmentation de la population mondiale et de la L’expansion des robots agricoles sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché des robots agricoles. Les applications les plus courantes des robots dans l’agriculture comprennent la cartographie des fichiers, la collecte de données aériennes, la plantation et l’ensemencement des opérations interculturelles, la fertilisation et l’irrigation, la cueillette et la récolte, tandis que d’autres incluent les activités d’élevage laitier comme la traite, la castration, le lavage et le berger. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a prévu que le PIB mondial de l’industrie agricole passerait de 50 000 milliards USD en 2005-07 à 126 000 milliards USD en 2050. Cette extension exponentielle de l’industrie agricole est la principale raison de la effervescence des ventes de robots agricoles dans le monde.

La région Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 26,8 %. La tendance croissante à la mise en œuvre de véhicules aériens sans équipage pour une productivité accrue et une sensibilisation croissante à une agriculture précise pour la cartographie des champs et le dépistage des cultures est prévisible pour favoriser la croissance de l’industrie agricole dans cette région. Le marché des robots agricoles APAC bénéficiera de l’adoption croissante et des développements technologiques. Les industriels se financent dans la région pour développer des drones peu coûteux et efficaces pour des applications fréquentes dans les robots agricoles.

L’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS) a indiqué que les pertes de rendement des cultures de maïs, de blé et de riz dans les climats nordiques devraient doubler en raison de la hausse des conditions climatiques dans lesquelles les insectes fleurissent. De même, les pays principalement asiatiques souffrent de lourdes pertes de récoltes attribuées aux insectes. Bien que cela prospére sur le marché des pesticides et le marché des insecticides, cela profite également au marché des robots agricoles car les robots sont maintenant abondamment utilisés pour pulvériser des pesticides et des insecticides dans le domaine agricole. Cela diminue le temps de pulvérisation global et la lutte. De plus, ils assurent également une répartition uniforme des insecticides dans le champ agricole afin que toutes les parties du champ soient protégées des plantes indésirables.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par type, le segment des robots de traite des robots agricoles devrait croître au TCAC le plus rapide d’environ 20,2 % au cours des périodes d’analyse . L’augmentation considérable de la taille des troupeaux et le lancement de technologies d’automatisation innovantes et avancées stimulent également la demande de systèmes de robots de traite dans l’industrie. La technologie facilite l’automatisation de diverses fonctions laitières telles que les opérations de traite, la gestion du troupeau et la gestion de la ferme laitière. Il permet également la production de lait, grâce à une efficacité et une fréquence accrues du processus.

Le segment matériel des robots agricoles devrait dominer le marché des robots agricoles de 2019 à 2027. L’abordabilité boule de neige des systèmes de direction automatique et l’affinement de la précision du GPS ont aidé les tracteurs et autres véhicules terrestres agricoles à fonctionner de manière autonome.

En termes d’offres, le segment des services des robots agricoles devrait croître à un TCAC de 19,4 % au cours de la période d’analyse. Les coûts élevés des équipements agricoles tels que les moissonneuses de fruits, les tracteurs sans conducteur et les robots de cueillette ont encouragé les entreprises à adopter de nouveaux modèles de robots pour permettre aux agriculteurs de tester sur le terrain les divers équipements robotiques afin de décider s’ils répondent à leurs besoins.

Les principaux fournisseurs sur le marché mondial des robots agricoles sont Deere & Company (États-Unis), Trimble (États-Unis), AGCO Corporation (États-Unis), AgJunction (États-Unis), DJI (Chine), Boumatic (Pays-Bas), Lely (Pays-Bas), DeLaval ( Suède), Topcon (États-Unis) et AgEagle Aerial Systems (États-Unis). En avril 2019, Trimble a lancé le logiciel Farmer Core qui réunit les données générées par la machine pour interpréter la rationalisation et la configuration des opérations pour plusieurs activités agricoles. Il s’agit d’un abonnement logiciel d’entrée de gamme, pratique pour les agriculteurs. En mai 2019, AgJunction a annoncé une collaboration avec Swift Navigation (États-Unis) pour développer des tracteurs autonomes à faible coût pour les applications agricoles afin de fournir des solutions abordables aux agriculteurs du monde entier. En janvier 2017, Naio Technologies a lancé deux nouveaux robots nommés Bob et Ted, conçus pour lutter contre les mauvaises herbes dans les vergers.

Segments couverts par le rapport :

ce rapport prévoit une croissance des revenus à l’échelle mondiale, régionale & au niveau des pays, et donne une analyse approfondie des tendances du marché dans chacun des sous-segments de 2016 à 2026. Pour cette étude, Reports and Data a segmenté le marché des robots agricoles en fonction des offres, du type, de l’agriculture, de la ferme, application et région :

Par offres (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Matériel (Systèmes d’automatisation et de contrôle et dispositifs de détection et de surveillance)

Logiciels (locaux/basés sur le Web et basés sur le cloud)

Services (intégration de systèmes et services de conseil, services gérés Services, services de connectivité, services professionnels assistés et services de maintenance et d’assistance)

par type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Véhicules aériens sans pilote (UAV) (à voilure fixe, à lame rotative et hybride)

Robots

de traite Tracteurs sans conducteur

Systèmes de récolte automatisés

Autre Robots (Robots pour les pépinières, le tri et l’emballage et le contrôle des mauvaises herbes)

par exploitation agricole (revenu, millions USD ; 2018-2028)

Agriculture intérieure Agriculture

extérieure

Par ferme (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Fruits et légumes

Grandes cultures

Bétail

Autres (fleurs et aquaculture)

Par application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Gestion de la récolte

Grandes cultures (Culture surveillance, comptage des plantes et dépistage des cultures)

Gestion des produits laitiers et du bétail (gestion des fermes laitières, surveillance du bétail et pisciculture de précision)

Tonte, taille, ensemencement, pulvérisation et éclaircissage autonomes

Phénotypage

Gestion des sols (surveillance de l’humidité et des nutriments)

Gestion de l’irrigation

Suivi météorologique et surveillance

Tri et emballage

Gestion des stocks

Lutte contre les mauvaises herbes

Autres (gestion financière, gestion de la main-d’œuvre agricole, prévision de la demande et gestion forestière)

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

