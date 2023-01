La taille du marché des revêtements ultraviolets (UV) devrait atteindre un TCAC de 10,55% d’ici 2029, à l’échelle mondiale

Data Bridge Market Research analyse que le marché des revêtements ultraviolets (UV) affichera un TCAC de 10,55 % pour la période de prévision 2022-2029.

Le revêtement UV fait référence à l’application d’un revêtement brillant sur des surfaces telles que le bois, le papier, les plastiques et d’autres matériaux utilisant un rayonnement UV pour assurer une meilleure stabilité de la lumière et de la couverture. Les revêtements UV sont plus avantageux que les autres procédés de revêtement traditionnels car ils offrent une bonne résistance à l’abrasion, sèchent rapidement et ont une finition très claire et brillante. Les revêtements UV sont sans solvant et sans danger pour l’environnement, ils n’émettent donc pas de composés organiques volatils (COV) lorsqu’ils sont appliqués. Une réaction chimique se produit lorsque le rayonnement UV est utilisé pour enduire la substance sur la surface, formant une polymérisation en chaîne. L’énergie UV provoque le développement de photo-initiateurs hautement réactifs, qui réticulent les acrylates pour former un film plastique en quelques millisecondes.

Le secteur en pleine croissance de l’électronique influencera le taux de croissance du marché des revêtements ultraviolets (UV). La recrudescence de la demande de revêtements industriels pour bois est un élément clé de l’expansion du marché. Le marché des revêtements ultraviolets (UV) est également stimulé par des facteurs tels que la portée croissante de nouvelles applications et les faibles coûts d’exploitation de la production de revêtements UV. En outre, des réglementations environnementales strictes pour la réduction des émissions de carbone et l’adoption croissante de pratiques durables amélioreront le taux de croissance du marché des revêtements ultraviolets (UV). En outre, la sensibilisation croissante de la population à l’environnement, l’évolution du mode de vie et l’augmentation du niveau de revenu disponible agiront comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des revêtements ultraviolets (UV).

De plus, les marchés potentiels à faibles capacités et à modernisation créeront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des revêtements ultraviolets (UV).

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Revêtements ultraviolets (UV)

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements ultraviolets (UV) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des revêtements ultraviolets (UV).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des revêtements ultraviolets (UV) sont Allnex GMBH, DIC CORPORATION, DSM, Akzo Nobel NV, PPG Industries, Inc., BASF SE, The Sherwin-Williams Company, Valspar, Dymax, Axalta Coating Systems , Ltd., Eternal Materials Co., Ltd., Croda International Plc, ALLNEX NETHERLANDS BV, Dow, Asian Paints, Sokan new materials Co., Ltd., 3M et Jainco Industry Chemicals, entre autres.

Cependant, la fluctuation des prix liés aux revêtements ultraviolets (UV) entravera le taux de croissance du marché. De plus, la faible compétitivité des prix et les applications de niche poseront des défis supplémentaires à la croissance du marché des revêtements ultraviolets (UV).

Ce rapport sur le marché des revêtements ultraviolets (UV) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des revêtements ultraviolets (UV), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des revêtements ultraviolets (UV) et taille du marché

Le marché des revêtements ultraviolets (UV) est segmenté en fonction de la composition, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des revêtements ultraviolets (UV) est segmenté en revêtements industriels, électronique et arts graphiques.

Sur la base du type, le marché des revêtements ultraviolets (UV) est segmenté en bois , plastique, papier, conforme, affichage et OPV.

Le marché des revêtements ultraviolets (UV) est segmenté sur la base de la composition en monomères , oligomères, photoinitiateurs et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des revêtements ultraviolets (UV)

Le marché des revêtements ultraviolets (UV) est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, composition, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des revêtements ultraviolets (UV) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des revêtements ultraviolets (UV) et continuera de développer sa tendance à la domination en raison de la demande croissante d’électronique haute performance dans cette région. L’Europe devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la demande croissante de diverses industries d’utilisation finale dans cette région.

