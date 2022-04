La taille du marché des revêtements antimicrobiens devrait atteindre 6,54 milliards USD d’ici 2027, selon des rapports et des données

Le marché des revêtements antimicrobiens devrait atteindre 6,54 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Une augmentation de l’incidence des infections et une augmentation de la demande de traitement des microbes pour réduire la propagation propulseront la demande du marché. Ce type de revêtement limite la croissance des microns et peut être utilisé dans plusieurs secteurs, tels que l’alimentation, la construction et les industries de la santé. Le manteau peut être utilisé sur des panneaux de verre, des portes, des murs, des comptoirs et des tentes HVAC. De plus, les revêtements antimicrobiens sont pulvérisés sur les textiles, les masques, les tapis et les gants. Une augmentation de la demande de revêtements de haute qualité contre les agents pathogènes devrait également stimuler le marché.

L’augmentation rapide des activités de construction due à une augmentation du niveau de vie et à la facilité d’accès aux prêts augmentera la demande du marché. Ils sont largement utilisés dans la construction publique pour recouvrir les poignées, les murs et les comptoirs. De plus, une augmentation de l’épidémie de maladies mortelles telles que le SRAS et le COVID-19 propulsera la croissance de la part, car elle réduit le risque de contamination tactile.

Ce type de revêtements suscite des inquiétudes chez les parents, et la demande croissante pour un environnement plus sûr dans les écoles devrait probablement stimuler la demande. Ces revêtements sont utilisés sur les murs des couloirs et des salles de classe, le long des rampes pour empêcher la propagation des infections bactériennes. Ils sont sûrs et ne laissent aucun résidu toxique, ce qui est adapté aux enfants.

Les principales entreprises incluent PPG Industries Inc., Royal DSM, RPM International Inc., DuPont , AkzoNobel NV, BASF SE, Diamond Vogel, Axalta Coating Systems, Nippon Paint Company Ltd. et The Sherwin-Williams Company, entre autres.

Aperçu du marché:

L’industrie des matériaux et de la chimie est depuis longtemps à la pointe de l’innovation. Il a aidé à l’exploration de nouvelles parties de la nature par la communauté scientifique ainsi que par des particuliers. Tout est composé de produits chimiques, des fournitures médicales aux peintures en passant par les parfums. L’activité matériaux et produits chimiques est en charge à la fois de la découverte de nouvelles substances chimiques et de l’exploration de substances. De la découverte de nouveaux composés à la création de nouvelles combinaisons chimiques, le secteur des matériaux et des produits chimiques a toujours adopté une attitude avant-gardiste.

Les polymères, les colorants, les lubrifiants, les tensioactifs, les résines, les produits pétrochimiques, les agents de blanchiment, les peintures, les plastiques, les savons, les détergents et les acides ne sont que quelques-uns des produits chimiques et chimiques que l’on trouve dans cette industrie. Pour améliorer l’efficacité globale du produit, les qualités magnétiques, optiques, structurelles et catalytiques sont toutes ajustées. Les principaux acteurs du secteur des matériaux et de la chimie ont défié le statu quo et créé des inventions étonnantes qui ont changé le cours de l’histoire. Les progrès réalisés dans les industries des matériaux et de la chimie pourraient ouvrir la voie à d’autres industries pour appréhender de nouvelles formes de matière. Il établit ainsi une base solide pour le progrès de la société dans son ensemble.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les revêtements en poudre antimicrobiens devraient croître avec un TCAC élevé en raison des réglementations strictes en vigueur dans l’industrie de la restauration. Une augmentation de la prévalence des infections bactériennes associée à la contamination croisée des ingrédients stimulera la demande. Le revêtement antimicrobien est utile contre les spores, les virus et les bactéries. De plus, leur compatibilité avec des surfaces telles que les conteneurs, les plastiques, les métaux et les murs augmentera la part de marché.

Les revêtements antimicrobiens sont utilisés dans plusieurs industries d’utilisation finale, et les systèmes de climatisation et de ventilation en font partie. L’antimicrobien est utilisé dans les évents, les composants mécaniques et les surfaces connexes. Avec une augmentation de l’attention du public pour les moisissures et les bactéries responsables des odeurs, les utilisateurs trouvent des moyens uniques de résoudre le problème.

L’Amérique du Nord devrait détenir une part de marché importante en 2027. La région est le secteur à la croissance la plus rapide en raison des progrès technologiques, de la recherche et du développement continus. De même, l’Europe, en raison de la sensibilisation accrue à l’hygiène, a connu une croissance à un TCAC de 10,9 %. D’importants investissements dans la recherche et le développement ont été mis à profit dans les régions susmentionnées.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des revêtements antimicrobiens en fonction du type, de l’application, du canal de distribution et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Revêtements en poudre antimicrobiens Argent Cuivre Autres

Modifications de surface et revêtements Coli Listeria Pseudomonas Autres



Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Sanitaires et Cuisine

Systèmes de climatisation et de ventilation

Transformation et emballage des aliments

Marché du textile antimicrobien

Traitement des moisissures

Construction

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

AEM

