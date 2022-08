La taille du marché des réseaux étendus à faible puissance a atteint 59,42 milliards USD à un TCAC de 52,91 % en 2028 | LORIOT (Suisse), Semtech Corporation (Californie)

Le marché des réseaux étendus à faible puissance devrait passer de 1,99 milliard USD en 2020 à 59,42 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 52,91 % au cours de la période de prévision. Augmentation de l’utilisation de la connectivité longue portée entre les appareils, adoption croissante de technologies avancées telles que l’IoT et le M2M, consommation d’énergie moindre, coût technologique moindre, demande croissante de connectivité dans diverses industries, montée en puissance des technologies avancées, telles que les villes intelligentes et les bâtiments intelligents, et émergence des appareils intelligents et intelligents sont quelques-uns des facteurs moteurs du marché.

Les problèmes rencontrés par les entreprises concernent la sécurité des données, l’absence de gouvernance des services de réseau étendu à faible consommation d’énergie (LPWAN), l’augmentation du trafic de données en raison de l’utilisation croissante d’Internet et l’absence de normes LPWAN. Ceux-ci peuvent être le principal facteur de restriction pour le marché des réseaux étendus à faible puissance.

Les acteurs auront besoin d’investissements accrus pour faire face à ces contraintes et faciliter la croissance dans les années à venir. Ce rapport comprend les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis relatifs au marché du réseau étendu à faible puissance; et une analyse approfondie de la chaîne de valeur, une analyse des brevets, une analyse de la capacité de fabrication actuelle et de l’état de la technologie, du potentiel de commercialisation dans différents appareils, ainsi que des prévisions de la taille du marché jusqu’en 2026.

Le rapport de recherche évalue la dynamique du marché, le paysage du marché, les profils des entreprises, la capacité de production et de fabrication, le taux de croissance annuel, l’analyse SWOT, et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport estime la taille du marché, la croissance du marché et fournit une prévision précise pour les segments clés du marché pour la période de prévision 2020-2028. Le rapport couvre également une analyse approfondie des principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies de croissance et leurs plans d’expansion commerciale.

Le marché du réseau étendu à faible puissance a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et l’exportation, la contribution aux revenus et la présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Réseau étendu à faible puissance.

Le marché des réseaux étendus à faible puissance est segmenté par service technologique en services gérés et services professionnels. Les services gérés dominent principalement le marché avec une part de marché d’environ 0,8 milliard USD au cours de l’année de référence, car ils s’appuient sur des partenariats avec des réseaux satellites et mobiles de premier plan pour offrir des services gérés haut de gamme aux fournisseurs d’applications, aux intégrateurs de systèmes et aux utilisateurs finaux. .

Le marché des réseaux étendus à faible puissance est segmenté par le déploiement du réseau dans le secteur public et le secteur privé. Le secteur public connaîtra la croissance la plus élevée, avec un TCAC de 53,1 % au cours de la période de prévision, car il est utilisé par les entreprises publiques, par exemple, la municipalité se concentre sur le développement de ses services tels que les ordures, le stationnement, les lampadaires, les compteurs d’eau et les fuites. détecteurs, etc.

Le marché des réseaux étendus à faible puissance est segmenté par application de l’utilisateur final dans la gestion intelligente des déchets, les bâtiments intelligents, les compteurs intelligents de gaz et d’eau, les lampadaires intelligents, le stationnement intelligent, la surveillance du bétail et autres. Les compteurs intelligents de gaz et d’eau dominent le marché avec une part de marché d’environ 0,14 milliard USD pour l’année de référence, puisque LPWAN aide le segment à une plus grande normalisation entre les différents fabricants et fournisseurs de compteurs intelligents.

Le marché des réseaux étendus à faible puissance est segmenté par industrie verticale dans l’agriculture, la logistique et le transport intelligents, les soins de santé, la fabrication industrielle, le pétrole et le gaz, l’électronique grand public et autres. Le segment du pétrole et du gaz devrait connaître la plus forte croissance avec un TCAC de 53,4 % au cours de la période de prévision, car la technologie offrira au segment des avantages tels que l’automatisation des usines, l’optimisation des processus, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, une sécurité accrue, des processus commerciaux intégrés, et la responsabilité sociale des entreprises.

Le marché des réseaux étendus à faible puissance est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. La région APAC devrait croître au TCAC le plus élevé de 54,1 % au cours de la période de prévision, car elle adopte rapidement les applications d’utilisateur final de communication M2M, ce qui contribue à la croissance du marché des réseaux étendus à faible puissance dans cette région.

Aux fins du présent rapport, le marché a été segmenté en fonction du mode de transaction, de la nature du paiement, du lieu de paiement, type d’achat, analyse verticale et régionale de l’industrie verticale de l’industrie.

Perspectives des services technologiques (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

gérés

professionnels des services

Perspectives de déploiement du réseau

du secteur public et du secteur

privé

Perspectives des applications utilisateur final

Déchets intelligentsComptage

Bâtiments

gaz et de l’eau Lampadaires

intelligents

Stationnement intelligent

Surveillance du bétail

Autres

Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, USD ; 2018-2026)

Agriculture

Logistique et transport intelligents

Santé

Fabrication industrielle

Pétrole et gaz

Électronique grand public

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 –2028) Amérique du Nord Unis Canada et Mexique Europe Allemagne France Uni Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Emprise Moyen-Orient et Afrique Amérique du Sud



Key Advantages of Low Power Wide Area Network Market Report:

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après des recherches primaires et secondaires

régionale approfondie de l’industrie des réseaux étendus à faible puissance

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analysepaysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché du réseau étendu à faible puissance sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le monde ainsi que comme marché régional comparativement. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

