La taille du marché des radars à ondes continues est en plein essor dans les années à venir en raison de la demande mondiale et des opportunités commerciales 2028

Le système radar à onde continue (CW) est une forme de système électromagnétique qui évalue la différence de phase lorsqu’une énergie radio à onde continue à fréquence stable connue est transmise puis reçue d’objets réfléchissants. Les systèmes radar CW sont utilisés aux deux extrémités du spectre de portée pour la détection et la classification des personnes en fonction de différentes caractéristiques et signatures Doppler produites par les composants du corps, notamment le torse, les bras et les jambes en mouvement. Les résultats offrent une large gamme d’applications de sécurité et de protection périmétrique car ils sont peu coûteux et peuvent mesurer la vitesse cible à l’aide du décalage Doppler.

Paysage concurrentiel : Marché des radars à ondes continues : Lockheed Martin Corp., Rockwell Collins, BAE Systems, Honeywell International, General Dimension, Reutech Radar Systems, Thales Group, Northrop Grumman, Raytheon Corporation., SAAB AB.

Le marché mondial des radars à ondes continues est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’industrie. Sur la base du type, le marché est segmenté en radar à ondes continues modulées, radar à ondes continues non modulées. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en surveillance de l’environnement, détection des ressources, reconnaissance de la marche humaine, télédétection, navigation spatiale, autres. Sur la base de l’industrie, le marché est segmenté en commercial, aérospatial et défense, industriel, automobile, autres

