La taille du marché des puces de mémoire flash 3D NAND devrait croître jusqu’à 90,55 milliards de dollars d’ici 2028

Le marché des puces de mémoire flash 3D NAND devrait générer un chiffre d’affaires de 90,55 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 24,75 % au cours de la période prévue, par rapport à sa valorisation de 15,49 milliards USD en 2020. La croissance du marché est principalement tirée par le la demande croissante de disques SSD (Solid State Drives) pour augmenter l’espace mémoire dans les appareils intelligents tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. La demande accrue d’ordinateurs hautes performances à des fins telles que la surveillance, les jeux et la programmation, entre autres, propulse davantage la croissance du marché des puces de mémoire flash 3D NAND.

La NAND 3D est une variante de la mémoire flash non volatile dans laquelle les cellules mémoire sont placées verticalement en plusieurs couches. Il s’agit essentiellement d’une mémoire morte programmable effaçable électroniquement qui est programmée, effacée et reprogrammée en blocs massifs. Le stockage de la mémoire flash est une fonctionnalité essentielle des smartphones, et la demande de flash NAND a rapidement augmenté principalement en raison de la capacité moyenne du smartphone.

Cependant, les coûts de fabrication élevés associés à la conception et au développement de la mémoire 3D NAND pourraient freiner la croissance du marché dans les années à venir. De plus, l’émergence d’autres technologies avancées telles que la mémoire vive résistive, le stockage à semi-conducteurs et autres devrait créer des obstacles pour les fabricants dans les années à venir.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent:

Sur la base du type de produit, le segment SSD devrait croître de manière significative, à un TCAC de 25,67 %, au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de pilotes à semi-conducteurs dans les grands centres de données et les grandes entreprises. En outre, le segment est divisé en une cellule à un seul niveau, une cellule à plusieurs niveaux et une cellule à trois niveaux. La cellule à trois niveaux du sous-segment devrait dominer le marché au cours de la période prévue en raison de sa capacité à offrir un faible coût par gigaoctet par rapport aux deux autres sous-types.

Sur la base de l’application, le segment des smartphones devrait croître au TCAC le plus élevé de 26,59 % au cours de la période prévue en raison de la pénétration accrue des smartphones dans tous les secteurs verticaux et organisations de l’industrie. L’application des smartphones pour les transactions, le commerce électronique, la banque électronique et la gouvernance électronique à travers le monde est le moteur de la croissance du segment.

Sur la base de l’utilisateur final, le segment des entreprises devrait connaître un taux de croissance important au cours de la période de prévision, attribuable au besoin croissant de solutions de mémoire de sauvegarde de données étendues pour répondre à la quantité massive de données générées chaque minute. Le segment devrait croître à un TCAC de 26,83 % au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’analyse régionale, l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision, suivie de près par l’Amérique du Nord. Cela peut être attribué à la demande croissante de puces de mémoire durables et légères dans les grandes entreprises et à l’adoption rapide de la mémoire 3D NAND dans les industries automobiles. La région APAC devrait enregistrer un TCAC de 26,93 % tout au long de la période de prévision.

Certaines des principales entreprises opérant sur le marché mondial des puces de mémoire flash 3D NAND sont Advanced Micro Devices, Ltd., SK Hynix Semiconductor, Inc., Samsung Electronics Co., Micron Technology, Inc., Apple Inc., Intel Corporation, Toshiba Corporation. , Lenovo Group Ltd., SanDisk Corporation et STMicroelectronics, entre autres.

En août 2019, Toshiba a lancé la XL-FLASH, une mémoire flash NAND 3D à cellule unique à faible latence.

En août 2019, Samsung Electronics a dévoilé sa sixième génération de mémoire V-NAND qui offre plus de 100 couches actives pour améliorer la capacité et la densité de la puce. La nouvelle génération de puces présente des latences inférieures de 10 % et utilise 15 % d’énergie en moins que la génération précédente de puces mémoire V-NAND.

Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché des puces de mémoire flash 3D NAND en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

;

2018-2028

)

USD(MLC)

Triple-Level Cell (TLC)

Clé USB

Carte SD

Par application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Smartphones

Tablettes

Ordinateurs portables et ordinateurs personnels (PC)

Appareil photo numérique

Lecteurs audio

Par utilisateur final (Revenus, millions USD ; 2018 -2028)

clientes

Entreprises

par région (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

