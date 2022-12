La taille du marché des protéines végétales vertes devrait connaître une croissance considérable d’ici 2029, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

» Pour structurer le meilleur rapport d’étude de marché comme ce marché des protéines à base de plantes vertes , une équipe dévouée de prévisionnistes expérimentés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents travaille sans relâche. Le rapport offre non seulement des informations sur la croissance des revenus et l’initiative de durabilité, mais fournit également aux entreprises avec la segmentation de marché la plus détaillée de l’industrie.Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce document sur le marché des protéines à base de plantes vertes sont recueillies à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels de Pour assurer la croissance et le succès des entreprises sur ce marché concurrentiel, le rapport d’étude de marché joue un rôle très important.

Dans ce rapport persuasif sur le marché des protéines végétales vertes, l’analyse du marché et la segmentation du marché sont effectuées en termes de marchés couverts, d’étendue géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, du marché DBMR grille de position, matrice des défis du marché DBMR, sources secondaires et hypothèses. Ce rapport de marché est global et orienté objet, structuré avec la combinaison d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions innovantes, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes. Un éventail d’objectifs de la recherche marketing a été pris en compte pour générer ce meilleur rapport de recherche sur le marché des protéines à base de plantes vertes.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché des protéines à base de plantes vertes @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-green-plant-based-proteins-market

Marché mondial des protéines végétales vertes par source (soja, blé, pois et autres), application (boissons protéinées, substituts laitiers, substituts de viande, barres protéinées, suppléments nutritionnels, viande transformée , volaille et fruits de mer, produits de boulangerie et protéines végétales ), type (isolats, concentrés et farine protéinée) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029 OBTENEZ UN EXEMPLE EXCLUSIF DE COPIE DE CE RAPPORT ICI Analyse et taille du marché Les suppléments de protéines sont populaires parmi les amateurs de gym et les amateurs de fitness, car ils aident à la croissance musculaire, au métabolisme, aux niveaux d’énergie, à la santé cardiaque et à la gestion du poids. De plus, les ventes de compléments alimentaires augmentent pendant la pandémie de coronavirus car les compléments aident à peigner ou à renforcer le système immunitaire contre le COVID-19, selon un article publié par Nutrition Outlook. Data Bridge Market Research analyse que le marché des protéines végétales vertes était évalué à 44,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 113,41 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Définition du marché Les protéines végétales sont des éléments de construction musculaire importants, avec des concentrations de protéines allant de 50 % à 85 % et idéales pour les régimes végétaliens et végétariens. Ils sont dérivés de plantes comme le blé, le pois, le soja et le blé. Les protéines végétales sont utilisées dans les substituts laitiers, les boissons protéinées, les substituts de viande, les barres protéinées, la volaille et les fruits de mer, la boulangerie, l’alimentation, la nutrition sportive et d’autres applications, où elles améliorent les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles. Taille et segmentation du marché MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Source (soja, blé, pois et autres), application (boissons protéinées, substituts laitiers, substituts de viande, barres protéinées, suppléments nutritionnels, viande transformée, volaille et fruits de mer, produits de boulangerie et protéines végétales), type (isolats, concentrés et Farine Protéinée) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Glanbia plc. (Irlande), Now Health Group, Inc. (États-Unis), Nutiva Inc (États-Unis), The Simply Good Food Co (États-Unis), Iovate Health Sciences International Inc. (Canada), MusclePharm Corporation (États-Unis), Kerry Group Plc (Irlande ), CytoSport, Inc. (États-Unis), The Nature’s Bounty Co. (États-Unis), Reliance Vitamin Company, Inc. (États-Unis), Herbalife Nutrition, Inc. (États-Unis), Danone SA (France), General Nutrition Centers (GNC) Holdings, Inc. (États-Unis), Orgain Inc. (États-Unis), True Nutrition (États-Unis) Des opportunités Les propriétés étendues des suppléments de protéines à base de plantes de haute qualité

Des caractéristiques uniques ont augmenté la demande de suppléments protéiques à base de plantes dans diverses industries

L’augmentation de la demande de croissance sur le marché sans allergène créera des opportunités de croissance au cours de la période de prévision OBTENEZ UN EXEMPLE EXCLUSIF DE COPIE DE CE RAPPORT ICI Dynamique du marché des protéines végétales Conducteurs Augmentation des cas d’obésité et sensibilisation accrue du public La croissance du marché des protéines végétales est favorisée par un processus modifié d’extrusion à haute humidité et un nouveau processus de recherche sur la composition. Les consommateurs qui ne consomment pas de produits laitiers, par exemple, se tournent vers les options de lait végétal, qui ont connu une croissance importante ces dernières années. Cette gamme de produits innovants ou de produits prêts à consommer sans compromis sur la texture et le goût dynamise également la croissance du marché des protéines végétales. Hausse du marketing des médias sociaux La croissance de la population millénaire et l’augmentation du marketing sur les réseaux sociaux stimuleront encore de nombreuses opportunités, entraînant la croissance du marché des suppléments protéiques à base de plantes au cours de la période de prévision. Les mentions croissantes des célébrités et la promotion des avantages de la consommation de régimes à base de plantes contribueront encore à la croissance du marché. Opportunité Le nombre croissant de centres de remise en forme et la participation accrue des femmes devraient alimenter la croissance du marché. Les protéines végétales sont respectueuses de l’environnement. Au fur et à mesure que les consommateurs prennent conscience des propriétés des protéines végétales, ils adoptent également des produits respectueux de l’environnement et sans allergènes. L’augmentation de la demande de croissance sur le marché sans allergène créera des opportunités de croissance au cours de la période de prévision Contraintes La disponibilité de substituts à faible coût, la publicité négative et les effets secondaires entraveront la croissance du marché des protéines végétales au cours de la période de prévision. Les végétariens consomment des protéines végétales, mais les allergies chez les consommateurs, telles que l’intolérance au lactose, agiront comme un frein, remettant davantage en cause la croissance du marché des protéines végétales vertes au cours de la période de prévision. Ce rapport sur le marché des protéines végétales fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des protéines végétales, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché. Impact du COVID-19 sur le marché des protéines végétales L’épidémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les industries des aliments fonctionnels et des nutraceutiques. Plusieurs travailleurs de première ligne, dont des médecins, des infirmières, d’autres professionnels de la santé, des travailleurs de l’hygiène ou des balayeurs, et d’autres, travaillent dur pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Pour lutter contre la maladie, les agences gouvernementales ont conseillé aux citoyens de suivre un régime alimentaire sain et nutritif. Cela devrait augmenter la demande de suppléments de protéines végétales, qui favorisent la bonne santé et le fonctionnement optimal du corps en fournissant des nutriments essentiels. Les suppléments de protéines végétales sont nécessaires à la croissance et à la réparation des cellules et des tissus humains. Les protéines végétales sont bénéfiques pour la perte de poids en plus de fournir les éléments de base pour des muscles et des tissus sains. Développement récent Danone a annoncé la commercialisation de ses produits protéiques végétaux Vega One en Chine en mai 2020, avec le Vega One Sport destiné aux sportifs. Ce produit contient une variété de protéines dérivées de diverses sources, telles que les graines de citrouille, la luzerne, les graines de tournesol et les pois.

Burcon NutraScience Corporation a annoncé un partenariat de coentreprise avec un groupe d’investisseurs en mai 2019 pour construire une nouvelle installation de production commerciale de protéines de pois et de protéines de canola de 65 millions de dollars canadiens dans l’Ouest canadien. Les protéines de pois Peazac et Peazazz de Burcon, ainsi que les protéines de canola Nutratein, Puratein et Supertein, seront livrées par l’usine.

Roquette Frères Le Romain a annoncé en juin 2018 qu’il allait investir 40 millions d’euros dans son usine de Vic-sur-Aisne pour augmenter la capacité de transformation du pois et répondre à une demande mondiale en croissance rapide en protéines de pois.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-green-plant-based-proteins-market

Points clés de ce rapport :

La chaîne industrielle approfondie comprend l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse du modèle des cinq forces du porteur et l’analyse de la structure des coûts

Le rapport couvre l’Amérique du Nord et le marché national du marché des protéines végétales vertes

Il décrit la situation actuelle, le contexte historique et les prévisions futures

Des données complètes montrant le marché des protéines végétales vertes, la production, la consommation, les statistiques commerciales et les prix des dernières années sont fournies.

Le rapport indique une mine d’informations sur le marché des protéines végétales vertes

Les prévisions du marché des protéines végétales vertes pour les cinq prochaines années, y compris les volumes et les prix du marché, sont également fournies

L’approvisionnement en matières premières et les informations sur les consommateurs en aval sont également inclus

Toute autre exigence de l’utilisateur qui est réalisable pour nous

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-green-plant-based-proteins-market

Rapports les plus populaires :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-plantation-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-meat-speciation-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-agricultural-enzymes-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-maltodextrin-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-melon-seeds-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-freeze-dried-protective-cultures-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-modified-wheat-starch-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plant-based-snacks-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oilseeds-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-blast-chillers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-screen-printing-mesh-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pp-jumbo-bag-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-label-applicator-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-isothermal-boxes-for-vaccine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bulk-chemical-drums-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coding-and-marking-equipments-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-packaging-robots-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/southeast-asia-dispensing-caps-and-closures-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-returnable-pallets-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coconut-milk-powder-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pistachio-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vitamin-c-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bag-on-valve-laminate-market

About Data Bridge Market Research:

An absolute way to forecast what future holds is to comprehend the trend today!

Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market. Data Bridge endeavours to provide appropriate solutions to the complex business challenges and initiates an effortless decision-making process. Data Bridge is an aftermath of sheer wisdom and experience which was formulated and framed in the year 2015 in Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«