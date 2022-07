La taille du marché des protéines fonctionnelles devrait enregistrer une évaluation de 17 767,48 millions de dollars américains d’ici 2028, selon l’étude la plus récente réalisée par Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des protéines fonctionnelles jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale par type (hydrolysats, concentrés et isolats), source (végétale et animale), forme (sèche et liquide) et application ( Aliments fonctionnels, boissons fonctionnelles, compléments alimentaires, nutrition animale et autres) », le marché représentait 10 297,91 millions de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de la période 2020-2027 pour atteindre 17 767,48 millions de dollars américains d’ici 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Parmi les principaux fournisseurs de protéines fonctionnelles figurent AMCO Proteins, APC INC, FrieslandCampina, Abbott Nutrition, Archer Daniels Midland Company, Arla Foods Ingredients Group, Cargill, Incorporated, Glanbia plc, DSM, Real Dairy Australia Pty Ltd., Fonterra Co-operative Group Limited, Kerry, Saputo Ingrédients

En 2019, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des protéines fonctionnelles. Les pays émergents de la région Asie-Pacifique connaissent une recrudescence de la population de la classe moyenne et de la croissance de l’urbanisation, ce qui offre des opportunités lucratives aux principaux acteurs du marché. La région contribue pour une part substantielle à la consommation de protéines fonctionnelles en raison de l’augmentation de la population et de l’augmentation du revenu disponible. La croissance du marché des protéines fonctionnelles en Asie-Pacifique est principalement alimentée par la sensibilisation croissante aux soins de santé et l’intérêt croissant des consommateurs pour des régimes alimentaires sains et nutritifs. De plus, les ventes de préparations pour nourrissons contenant une grande quantité de protéines fonctionnelles augmentent dans la région Asie-Pacifique.

L’épidémie de COVID-19 a été signalée pour la première fois à Wuhan (Chine) en décembre 2019. En février 2021, les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie, la Turquie, l’Allemagne, la Colombie et l’Argentine sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Selon les derniers chiffres de l’OMS, il y a environ 108 579 352 cas confirmés et 2 396 408 décès au total dans le monde. L’épidémie a eu des effets négatifs sur les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons est l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques, des fermetures de bureaux, etc. Le verrouillage de diverses usines et usines dans des régions de pointe telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, Amérique du Sud, et le Moyen-Orient et l’Afrique restreignent les chaînes d’approvisionnement mondiales et entravent les activités de fabrication, les calendriers de livraison et diverses ventes de marchandises. Le transport est également une préoccupation majeure car de nombreuses frontières sont fermées en raison des interdictions de voyager mondiales imposées par des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Cela perturbe également les collaborations commerciales et les opportunités de partenariats. Tous ces facteurs ont freiné la croissance du marché des protéines fonctionnelles.

Aperçu du marché

Augmentation des cas de maladies chroniques associée à une sensibilisation croissante des consommateurs

Les protéines fonctionnelles sont un mélange complexe de protéines biologiquement actives qui soutiennent et maintiennent une fonction immunitaire normale. De nos jours, la population du monde entier est encline à adopter un mode de vie sain et dépense considérablement en produits nutritionnels. Les protéines fonctionnelles aident à abaisser la pression artérielle qui est une cause majeure d’attractions cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies rénales chroniques. Selon les estimations des Centers for Disease Control and Prevention, près de la moitié des adultes aux États-Unis sont touchés par l’hypertension et prennent des médicaments contre l’hypertension. De plus, le taux de patients souffrant d’obésité augmente à travers le monde. L’obésité entraîne divers problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, le diabète de type 2, les accidents vasculaires cérébraux et certains types de cancer. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention, la prévalence de l’obésité aux États-Unis était de 42,4 % en 2017-2018. Pour surmonter ces problèmes, la population explore de nouvelles méthodes pour rester en forme et opter pour des modes de vie sains. On estime que de tels cas augmentent la demande d’aliments enrichis en protéines fonctionnelles, contribuant ainsi à l’expansion du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES PROTÉINES FONCTIONNELLES

Marché des protéines fonctionnelles – par type

Hydrolysats

Concentrés

Isole

Marché des protéines fonctionnelles – par source

Plante

Animal

Marché des protéines fonctionnelles – par forme

Sec

Liquide

Marché des protéines fonctionnelles – par application

Aliments fonctionnels

Boissons fonctionnelles

Compléments alimentaires

Nutrition animale

Les autres

Analyse régionale et nationale: marché mondial des protéines fonctionnelles

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

– Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et orientale, CEI)

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Inde, Reste de l’Asie-Pacifique)

– Amérique latine (Brésil, reste de LA)

– Le Moyen-Orient et l’Afrique (Turquie, CCG, Reste du Moyen-Orient)

Points clés de la table des matières :

Introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché des protéines fonctionnelles Marché mondial des protéines fonctionnelles – Dynamique clé de l’industrie Protéines fonctionnelles – Analyse du marché mondial Analyse du marché mondial des protéines fonctionnelles – par type Analyse du marché mondial des protéines fonctionnelles – par source Analyse du marché des protéines fonctionnelles – par forme Analyse du marché mondial des protéines fonctionnelles – par application Marché des protéines fonctionnelles – Analyse géographique Paysage de l’industrie Profils d’entreprise annexe

