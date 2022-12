La taille du marché des protéines de pois texturées est estimée à 0,99 milliard USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de choisir des aliments texturés est le facteur déterminant de la croissance du marché des protéines de pois texturées au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

La protéine de pois est le type de substance protéique concentrée en poudre obtenue en écrasant des pois secs et en éliminant l’amidon et les fibres. Les produits à base de protéines de pois sont souvent utilisés comme protéines maigres pures en raison de leur valeur nutritionnelle élevée et de leur processus de production propre ou hygiénique.

Le principal moteur de croissance du marché des protéines de pois texturées est la préférence croissante pour les produits texturés en musculation. En outre, l’inclinaison vers les shakes protéinés de pois évolue rapidement car la poudre de protéines de pois a une teneur élevée en protéines et la poudre de protéines de pois texturée convient à presque tous les régimes car elle est intrinsèquement végétalienne et hypoallergénique, ce qui devrait également augmenter la demande globale de pois texturés. shakes protéinés sur le marché des protéines de pois au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Portée du marché mondial des protéines de pois structurées et taille du marché

Le marché des protéines de pois texturées est segmenté en fonction du type de produit, de l’espèce, du type de transformation et de l’utilisation finale. La croissance entre les segments vous aidera à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des protéines de pois texturées a été segmenté en pois jaunes et pois verts.

Sur la base de la nature, le marché des protéines de pois texturées a été segmenté en biologique et conventionnel.

Sur la base du type de traitement, le marché des protéines de pois texturées a été segmenté en traitement par voie sèche et traitement par voie humide.

Analyse structurée du marché des protéines de pois au niveau national

Le marché des protéines de pois texturées est une analyse et une taille de marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, espèce, type de traitement et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des protéines de pois texturées sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est en tête du marché des protéines de pois texturées en raison de la forte demande de produits sans gluten et de la forte croissance de l’industrie de la nutrition sportive. La région Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la consommation croissante d’aliments fonctionnels enrichis en nutriments.

Paysage concurrentiel et analyse des parts de marché pour Protéine de pois texturée

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les protéines de pois texturées sont:

Ingredion Incorporated, Roquette Frères, Puris, Emsland Group, FENCHEM, The Green Labs LLC., DuPont, A&B Ingredients., Glanbia plc, Shandong Jianyuan Group, Batory Foods, Kerry, The Scoular Company., Axiom Foods, Burcon, COSUCRA, SOTEXPRO , Yantai Shuangta Food co., LTD, AGT Food and Ingredients et Phyto-Therapy Pty Ltd., entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

