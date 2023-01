La taille du marché des produits lyophilisés devrait atteindre 15,85 milliards USD avec un TCAC de 5,50 % | Rapport 2022-2029 Alors que la pandémie de COVID-19 perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, les clients se tournent de plus en plus vers l'industrie environnementale. Les consommateurs apprécient la longue durée de conservation de ces aliments afin de pouvoir approvisionner leur garde-manger. En conséquence, le marché mondial des fruits lyophilisés a connu une croissance significative, en particulier pendant la période de pointe des achats.

Le marché des produits lyophilisés était évalué à 10,33 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 15,85 milliards USD d’ici 2029 , avec une croissance à un TCAC de 5,50 % sur la période de prévision 2022-2029.

Le rapport de marché sélectionné par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, des sociétés, des producteurs et des distributeurs géographiquement représentatifs, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principales parties prenantes et partenaires. . ‘capacité, conception du réseau, analyse détaillée et à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de la pénurie de la demande.

À mesure que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, la demande de produits nutritifs et savoureux augmente également. De plus, l’évolution continue de la chaîne d’approvisionnement des produits est le moteur de la croissance du marché. Pour étendre leurs activités aux canaux de commerce électronique, les grandes chaînes de supermarchés s’associent désormais à des sociétés de livraison en ligne tierces.

Dynamique du marché des produits lyophilisés

chauffeur

Les clients préfèrent de saines habitudes alimentaires en raison de l’augmentation des maladies chroniques

L’augmentation de la consommation de snacks mobiles est le moteur de la croissance du marché mondial des produits lyophilisés. La sensibilisation accrue des consommateurs aux risques pour la santé associés à la consommation de malbouffe, tels que les maladies cardiaques, le diabète et d’autres maladies chroniques, devrait stimuler la demande du marché pour les produits lyophilisés à l’échelle mondiale.

La préférence croissante des consommateurs pour des habitudes alimentaires saines et des modes de vie dynamiques est l’une des principales tendances du marché mondial des produits lyophilisés. Les produits lyophilisés font de plus en plus partie de l’alimentation des gens dans le monde entier, entraînant le marché mondial des produits lyophilisés.

L’évolution de la dynamique client conduit à l’improvisation du produit

L’augmentation du revenu par habitant des clients causée par la modernisation et l’expansion de la base de la population active est l’un des facteurs stimulants les plus importants pour le développement du marché. Les trentenaires et quadragénaires ont augmenté leurs dépenses en produits lyophilisés. Un financement accru pour le développement de produits de catégorie innovants et les innovations de marque de produit initiées par les grandes entreprises devraient stimuler le marché.

Chance

Les produits lyophilisés peuvent devenir un substitut indéniable du dîner à mesure que les normes comportementales des consommateurs individuels changent. La nature des collations évolue, car les consommateurs non handicapés recherchent de plus en plus des alternatives alimentaires savoureuses, nutritives et économiques pour alimenter leur mode de vie trépidant. L’augmentation des initiatives gouvernementales augmente la sensibilisation et la préférence pour les produits lyophilisés parmi les consommateurs du monde entier.

Plusieurs organisations gouvernementales ont commencé à promouvoir des habitudes saines et à inciter les gens à reconsidérer leurs stratégies alimentaires en réponse à l’épidémie croissante d’obésité.

Impact du COVID-19 sur le marché des produits lyophilisés

Les chaînes d’approvisionnement alimentaire ont fait preuve d’une résilience remarquable face à la pandémie de COVID-19. Globalement, l’impact sur le secteur agricole comme les produits frais a été minime, suivi des produits intermédiaires comme les produits lyophilisés. En fait, la demande des consommateurs pour les produits de commodité prêts à manger a augmenté.

Étendue du marché mondial des produits lyophilisés

Types de

fruits lyophilisés

légumes lyophilisés

boisson lyophilisée

produits laitiers lyophilisés

Viandes et fruits de mer lyophilisés

nourriture préparée

application

épicerie

Supermarché

shopping en ligne

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des produits lyophilisés

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits lyophilisés sont:

DSM (Pays-Bas)

Kambly SA (Suisse)

Mondelez International (États-Unis)

PepsiCo (États-Unis)

Société Kraft Heinz (États-Unis)

Annie’s Homegrown, Inc. (États-Unis)

