La taille du marché des produits du tabac à rouler direct augmentera à un TCAC de 4,30 % jusqu’en 2028 Le marché des produits du tabac roulé devrait atteindre 10,48 milliards USD entre 2021 et 2028, avec un TCAC de 4,30 %. Notre rapport sur le marché des produits du tabac à rouler examine cette expansion qui se produit actuellement en raison de la présence importante de plusieurs entreprises bien connues et de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME).

Avec les cigarettes auto-roulées, les clients placent les cigarettes en vrac dans du papier à rouler et les allument. Il s’agit d’un type spécial de produit du tabac qui peut être brûlé.

La préférence des consommateurs pour les cigarettes roulées à la main et roulées à la main évolue rapidement et l’une des principales raisons qui devraient stimuler la croissance du marché des produits du tabac à rouler à la main est qu’elles sont relativement peu coûteuses par rapport aux cigarettes fabriquées en usine (FM). Il y a aussi, comme les cigarettes sont parfois non réglementées et taxées, le marché des produits du tabac roulé devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial Produits du tabac et taille du marché

Le marché des produits du tabac roulés directs est segmenté en fonction du type de produit et du canal de distribution. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des produits du tabac à rouler direct est segmenté en cigarettes à tabac à rouler direct (RYO), papier et tubes à cigarettes, seringues, filtres et embouts en papier, etc.

Les canaux de distribution du marché direct des produits du tabac roulé sont divisés en ligne et hors ligne.

Analyse au niveau du pays du marché Produits du tabac roulé

Il analyse le marché Produits du tabac roulé et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par pays, type de produit et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Roll Your Own Tobacco Products incluent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. inclus. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, certaines parties du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) (MEA), Le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Europe est en tête du marché des produits du tabac roulé en raison de son taux de tabagisme élevé. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la tendance à la croissance rapide de la popularité du tabac parmi les jeunes, les étudiants et les femmes. La consommation de produits du tabac et de tabac à rouler par les femmes américaines est en augmentation.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des produits de tabac à rouler

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des produits de tabac à rouler sont:

Altria Group, Inc., Imperial Brands, British American Tobacco, JT International SA., Scandinavian Tobacco Group A/S, Philip Morris Products SA, HBI International, Curved Papers, Inc., Shine Papers, Godfrey Phillips India Ltd., Parsian Tobacco Corporation et Karma Filter Tips et d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

