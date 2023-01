La taille du marché des produits chimiques textiles atteindra 39,75 milliards de dollars d’ici 2029

Définition du marché mondial des produits chimiques textiles

Les produits chimiques textiles sont un groupe de produits chimiques différents utilisés dans la fabrication de vêtements. Ils sont fréquemment utilisés dans le prétraitement des textiles, y compris le désencollage, le lavage, le blanchiment et le mercerisage, ainsi que la teinture, l’impression et la finition. La couleur, la douceur, l’absorption de la transpiration, la texture et la finition idéales sont toutes ajoutées au tissu par eux. Ils confèrent également une résistance au feu, une résistance au froissement, une résistance aux plis et aux taches, ainsi que des propriétés antimicrobiennes et hydrofuges au produit fini.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché des produits chimiques textiles vaut 26,5 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 39,75 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et des scénarios de chaîne climatique.

Analyse et taille du marché mondial des produits chimiques textiles

Les produits chimiques textiles sont des produits chimiques utilisés pour traiter les textiles à différentes étapes du processus de production. Ce produit est essentiel pour obtenir la qualité textile souhaitée. L’utilisation croissante de produits chimiques textiles dans divers secteurs verticaux propulsera la croissance du marché global au cours des prochaines années. Le marché est appelé à se développer en raison des investissements majeurs de grandes entreprises du monde entier dans le développement de produits chimiques textiles à haut rendement.

Le rapport d’analyse du marché des produits chimiques textiles de classe mondiale présente une fluctuation de la valeur du TCAC par rapport à la hausse ou à la baisse sur une certaine période de prévision. Les données collectées pour la génération de ce rapport de l’industrie sont basées sur un module de collecte de données avec une grande taille d’échantillon. Les principaux points saillants de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, les scénarios de marché actuels et les perspectives futures de l’industrie. De plus, la perception et l’analyse réelles des tendances croissantes des produits, des principaux moteurs, des défis et des opportunités sur le marché ont été entreprises lors de la génération de ce rapport. Transformez des informations complexes sur le marché en versions plus simples à l’aide d’outils et de techniques éprouvés dans les meilleurs rapports sur les produits chimiques textiles .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Produits chimiques textiles

Le paysage concurrentiel du marché des produits chimiques textiles fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché des produits chimiques textiles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits chimiques textiles sont:

Dow Jones (États-Unis)

BASF (Allemagne)

Wacker Chemie AG (Allemagne)

Solvay (Belgique)

Archrome (Suisse)

Evonik Industries AG (Allemagne)

Huntsman International LLC (États-Unis)

DowDuPont (États-Unis)

TANATEX Chemicals BV (Pays-Bas)

Rudolf GmbH (Allemagne)

GIOVANNI BOZZETTO SpA (Italie)

AkzoNobel NV (Pays-Bas)

Kemin Industries Inc. (États-Unis)

Covestro (Allemagne)

OMNOVA Solutions Inc (États-Unis)

Croda International Limited (Royaume-Uni)

Clariant (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

GIOVANNI BOZZETTO SpA (Italie)

Buckman (États-Unis)

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Jay Chemical Industries Pvt Ltd (Inde)

Univar Solutions Inc. (États-Unis)

Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon)

Impact du COVID-19 sur le marché des produits chimiques textiles

Depuis l’apparition du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s’est propagée dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé à la déclarer urgence de santé publique. L’industrie chimique textile est l’une des rares industries à avoir bénéficié de la pandémie de COVID-19. L’industrie textile a traditionnellement bénéficié d’une demande accrue d’équipements de protection individuelle (EPI). Alors que l’épidémie continue de se propager, la demande d’équipements de protection individuelle dans les secteurs médical, de la santé, de l’alimentation et des transports a augmenté. Cela devrait également avoir un impact positif sur le marché des produits chimiques textiles.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2020, Dow a introduit une nouvelle génération d’adhésifs hybrides pour les formulations d’encres de sérigraphie à base d’eau, améliorant la durabilité, la luminosité des couleurs et l’opacité. Le liant pour encre d’impression textile DOWSIL Print 041 propose des formulations alternatives à base d’eau qui combinent des performances supérieures, une rentabilité et une durabilité accrue par rapport aux encres d’impression textile traditionnelles. Portée du marché mondial des produits chimiques textiles

Le marché des produits chimiques textiles est segmenté en fonction du type de fibre, du type de produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Type de fibre

fibre naturelle

fibre synthétique

Sur la base du type de fibre, le marché des produits chimiques textiles est segmenté en fibres naturelles et fibres synthétiques. Le segment du caoutchouc naturel est subdivisé en coton et en laine. Le segment du caoutchouc synthétique est en outre segmenté en polyester, polyamide, viscose et autres.

catégorie de produit

Revêtements et dimensionnement

agent de finition

Tensioactif

eau de Javel

autre

Sur la base du type de produit, le marché des produits chimiques textiles est segmenté en revêtements et agents d’encollage, agents de finition, tensioactifs , agents de blanchiment et autres. Le segment des revêtements et des agents d’encollage est en outre subdivisé en agents mouillants, antimousses, etc.

application

vêtements

Textiles pour la maison Textiles

autre

Sur la base de l’application, le marché des produits chimiques textiles est segmenté en vêtements, textiles de maison, textiles techniques et autres. Les vêtements sont subdivisés en vêtements de sport et sous-vêtements. Les textiles de maison sont subdivisés en draps et tapis.



L’évaluation géographique du marché Produits chimiques textiles est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial des produits chimiques textiles. Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, le degré global de croissance dans les régions et divers autres paramètres très efficaces pour accroître la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une vision claire de toutes les conditions et structures possibles du marché mondial des produits chimiques textiles.

