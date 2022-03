La taille du marché des produits chimiques pour le cuir atteindra 14,56 milliards USD d’ici 2028 | Rapports et données

marché mondial des produits chimiques pour le cuir devrait atteindre 14,56 milliards USD d’ici 2028 avec un TCAC de 7,5 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. Le taux de croissance des revenus du marché mondial des articles en cuir a augmenté rapidement en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la demande accrue d’articles en cuir dans le monde. Le cuir en tant que matière première pour divers produits dure plus longtemps, est confortable et plus esthétique que les produits fabriqués à partir de matériaux synthétiques. L’introduction de technologies et de machines plus récentes pour le déploiement dans la fabrication d’articles en cuir a amélioré l’efficacité de divers processus de traitement et de tannage des peaux. Cela offre également des avantages majeurs en termes de production et de production et devrait stimuler la croissance du marché des produits chimiques pour le cuir. La mise en œuvre de réglementations environnementales plus strictes se traduit par un nombre croissant de fabricants de produits chimiques pour le cuir qui investissent dans des technologies qui permettent la conformité et permettent également une production plus efficace. Les points de distribution du e-commerce ont également ouvert davantage d’opportunités de croissance aux acteurs de l’industrie de la maroquinerie, ainsi qu’aux fabricants de produits chimiques pour le cuir.

Cependant, l’utilisation de ces produits chimiques nécessite un volume d’eau élevé pour divers processus, présente une toxicité élevée, libère du carbone et des déchets, et une teneur élevée en métaux lourds et en phtalates peut constituer un grave danger pour l’environnement. Ce sont là quelques facteurs majeurs qui devraient limiter dans une certaine mesure la croissance du marché.

Certains acteurs de premier plan sur le marché des produits chimiques pour cuir comprennent Bayer AG, Lanxess AG, Elmentis Plc , Stahl International BV, Texapel , Chemtan Company, Inc., Lawrence Industries Limited et Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Chemische Fabriken .

Quelques points saillants du rapport

TFL Ledertechnik GmbH aurait acheté la société de produits chimiques pour le cuir organique de Lanxess AG en août 2020. TFL est un fournisseur mondial de produits chimiques pour le cuir et une société de portefeuille de Black Diamond Capital Management, LLC, qui est une société d’investissement américaine.

Le segment des résines de polyuréthane représentait la part majoritaire des revenus en 2020 et devrait enregistrer un taux de croissance en pente rapide au cours de la période de prévision. Les résines de polyuréthane sont utilisées comme base pour une large gamme de produits de finition, tels que les laques et les revêtements secs.

sulfate de chrome est couramment utilisé dans l’industrie du cuir pour le processus de teinture.

Les agents de prétraitement, les auxiliaires de teinture, les tampons, les nettoyants et les neutralisants sont des utilisations courantes du bicarbonate de sodium dans les opérations de tannage.

Le segment des produits chimiques de tannage et de teinture représentait la plus grande part des revenus du marché en 2020, et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

En 2020, le segment beamhouse parmi les segments de processus représentait la deuxième plus grande part de revenus sur le marché. Les biocides, les tensioactifs, les dégraissants, la chaux, le sulfure de sodium , l’acide formique, l’acide sulfurique et les enzymes font partie des produits chimiques utilisés dans les procédures de production du cuir.

En 2020, le segment de la chaussure parmi les segments d’utilisation finale représentait la part majoritaire des revenus.

En 2020, l’Asie-Pacifique a enregistré le TCAC des revenus le plus rapide, ce qui peut être attribué aux principaux fabricants déployant des installations de fabrication dans les pays de la région, en raison de réglementations plus favorables, de la disponibilité des matières premières et de coûts de main-d’œuvre comparativement inférieurs.

Segments couverts dans le rapport

Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le rapport sur le marché mondial des produits chimiques pour cuir en fonction du produit, du processus, de l’utilisation finale et de la région:

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, millions USD, 2018 – 2028)

Biocides

Tensioactifs

sulfate de chrome

Résines de polyuréthane

Bicarbonate de sodium

Les autres

Perspectives de processus (chiffre d’affaires, millions USD, 2018 – 2028)

Tannage & Teinture

Poutre Biocides Tensioactif Sulfure de sodium L’acide formique Les autres

Finition

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD, 2018 – 2028)

Chaussure

Tapisserie

Habits

Maroquinerie

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD, 2018 – 2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique centrale et Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Raisons d’acheter ce rapport :

Le rapport se concentre sur la part de marché, la taille du marché, la part des revenus, le taux de croissance de l’industrie, la bifurcation régionale et les perspectives globales de l’industrie.

L’étude fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Le rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits et leur croissance future.

Les analystes de ce rapport de recherche peuvent rapidement développer leur activité en se concentrant sur diverses stratégies commerciales et de marché.

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

