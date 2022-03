La taille du marché des produits chimiques d’embaumement devrait atteindre 14,91 milliards USD d’ici 2028, selon des rapports et des données

Le marché des produits chimiques d’embaumement devrait atteindre 14,91 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’embaumement est le processus de conservation des cadavres pour retarder la décomposition afin que les cadavres puissent être utilisés pour diverses études dans le domaine scientifique et médical. L’embaumement est également utilisé pour préserver les cadavres pour diverses autres raisons, y compris la préservation des cadavres de personnalités éminentes pour mettre en valeur le public. Les produits chimiques utilisés pour l’embaumement sont appelés produits chimiques d’embaumement.

Les professionnels et les praticiens du secteur médical doivent examiner pratiquement les parties et les organes du corps humain pour avoir une compréhension plus précise et approfondie du fonctionnement du corps humain ainsi que de divers maux et troubles du corps humain. L’embaumement joue un rôle vital dans de tels cas en préservant les cadavres d’humains décédés afin que les chercheurs puissent étudier la cause du décès et diverses autres choses d’intérêt professionnel.

Demander un échantillon gratuit @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1234

Il y a eu une demande croissante pour retarder la décomposition des cadavres pour des raisons personnelles et publiques, ce qui à son tour alimenterait la demande du marché pour les produits chimiques d’embaumement.

Le marché Asie-Pacifique est l’une des principales régions génératrices de revenus pour le marché en raison d’une croissance considérable du secteur médical et de diverses recherches dans le domaine de l’anatomie humaine pour améliorer le bien-être des personnes. Cette région devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 2,5 % au cours de la période de prévision.

On estime qu’une tendance croissante pour les funérailles vertes attribuée aux effets nocifs des produits chimiques d’embaumement entrave la croissance du marché des produits chimiques d’embaumement.

Parmi les principaux participants figurent Dodge, Champion, Frigid Fluid, Pierce Chemicals, Trinity Fluids, Green Tech Enterprise, European Embalming Products, ESCO, Shanghai Yezeal Biotechnology Company, Arlington Chemical Company Inc. et Thomasnet , entre autres.

Aperçu du marché:

Un matériau est une substance ou un mélange de substances qui constitue un objet. Dans le processus de fabrication, les matériaux sont utilisés comme intrants pour fabriquer des articles ou des matériaux plus complexes. Les entreprises qui créent des produits chimiques industriels constituent l’industrie chimique. Dans cette industrie, les réactions chimiques et les technologies de raffinage sont utilisées pour transformer des ressources fondamentales telles que le pétrole, l’air, l’eau, le gaz naturel, les métaux et les minéraux en milliers de produits divers. Les tendances de l’industrie des matériaux et des produits chimiques vont des solutions pour l’ingénierie de surface , l’ allègement , la durabilité, les nano -formulations (biomatériaux), l’impression 3D et le développement de composites avancés pour répondre aux demandes changeantes de l’industrie.

Pour identifier les principales tendances de l’industrie, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.reportsanddata.com/report-detail/embalming-chemicals-market

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché du formaldéhyde occupe la plus grande part de marché en 2020, mais la sensibilisation de la population aux effets néfastes du formaldéhyde devrait avoir un impact sur la domination du marché de ce produit chimique.

Les salons funéraires devraient contribuer à la plus grande part de marché avec un TCAC de 2,32% au cours de la période de prévision avec 6,37 milliards USD en 2020. Cela peut être attribué à la demande croissante des proches et des proches de la personne décédée, de payer un visite finale à la personne décédée et nécessitant ainsi la nécessité de retarder le processus de décomposition du cadavre. Hôpital

Le marché des produits chimiques d’embaumement pour l’application de conservateurs devrait contribuer à la plus grande part de marché au cours de la période de prévision avec une taille de marché de 6,55 milliards USD en 2020.

Le marché en Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison de la demande massive de produits chimiques d’embaumement dans la région pour diverses raisons, notamment la nécessité de dire un dernier adieu à la personne décédée de manière grandiose.

Télécharger le rapport de synthèse @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1234

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des produits chimiques d’embaumement en fonction du type, des fluides, de la réponse, des étapes du processus, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives du type de produits chimiques (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Formaldéhyde

Phénol

Éthanol

Mélanges

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Conservateurs

Germicides

Anticoagulants

Tensioactifs

Les autres

Perspectives de l’utilisateur final (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Salons funéraires

Hôpitaux

Instituts pathologiques

Instituts anatomiques

Centres Médicaux Universitaires

Les autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

AEM

Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1234

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

glutaraldéhyde @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/glutaraldehyde-market

Bisphénol Analyse du marché A (BPA) @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/bisphenol-a-bpa-market

Taux de croissance du marché des composés de moulage de feuilles (SMC) @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/sheet-moulding-compound-smc-market

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

À propos de nous:

Nos experts internes assistent nos clients avec des conseils basés sur leur maîtrise du marché qui les aident à créer une base de données compendive pour les clients. Notre équipe offre des conseils d’experts aux clients pour les guider dans leurs projets commerciaux. Nous déployons des efforts rigoureux pour satisfaire notre clientèle et nous nous concentrons sur la satisfaction de ses demandes pour nous assurer que le produit final correspond à ce qu’elle désire. Nous excellons dans divers domaines du marché et avec nos services s’étendant à l’analyse de la concurrence, à l’analyse de la recherche et au développement et à l’estimation de la demande, entre autres, nous pouvons vous aider à investir vos fonds dans les domaines les plus avantageux pour la recherche et le développement.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports