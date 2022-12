La taille du marché des produits blancs vaut la peine à l’échelle mondiale avec un excellent TCAC d’ici 2029, la taille, la part, les tendances à la hausse, la demande du marché et les perspectives de revenus

Marché mondial des produits blancs, par produit (climatiseur, réfrigérateur, lave-linge , lave-vaisselle, four à micro-ondes, autres), utilisateur final (résidentiel, commercial), canal de distribution (supermarché et hypermarché, magasin spécialisé, magasin de détail, commerce électronique, autres), – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Suite à l’entrée de plusieurs acteurs de taille moyenne, le marché de l’électroménager est en pleine mutation. À l’échelle mondiale, le niveau de concurrence par les prix entre les petites marques augmente. La présence croissante d’acteurs basés en Asie à travers le monde, stimulée par une forte croissance du marché de la région, et des acquisitions stratégiques à l’échelle mondiale sont quelques tendances du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits blancs était évalué à 647,5 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1220,85 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,25 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (climatiseur, réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, four à micro-ondes, autres), utilisateur final (résidentiel, commercial), canal de distribution (supermarché et hypermarché, magasin spécialisé, magasin de détail, commerce électronique, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Friedr. Dick GmbH & Co (Allemagne), GLOBAL APPLIANCES USA (États-Unis), KAI USA LTD (États-Unis), Kiya corp. (Japon), MAC Knife (États-Unis), Messermeister (Allemagne), Victorinox AG (Suisse) Anker Innovation Technology Co., Ltd. (Chine), Samsung Electronics Co., Ltd (Corée du Sud), Shenzhen Proscenic Technology Co. Ltd. (Chine), Neato Robotics, Inc. (États-Unis), Cecotec Innovaciones SL (Espagne), LG Electronics Inc (Corée du Sud), Dyson Limited (Royaume-Uni), Panasonic Corporation (Japon) et Sharp Corporation (États-Unis) Des opportunités La pollution croissante et les préoccupations liées au réchauffement climatique ont incité le développement d’appareils économes en énergie

Les projets d’électrification rurale en cours offriraient également des perspectives de croissance stables pour les appareils de cuisine viables

Le nombre croissant de détaillants de commerce électronique, ainsi que les développements d’appareils de nouvelle génération

Définition du marché

Les produits blancs sont généralement des appareils ménagers et de cuisine utilisés pour une variété de tâches et d’objectifs courants tels que la lessive, le chauffage et la climatisation, le nettoyage, dans les secteurs de l’hôtellerie, la cuisine et la conservation des aliments, et de nombreuses autres applications largement utilisées dans la vie quotidienne. Le marché des produits blancs offre une gamme diversifiée de produits qui peuvent être combinés à une technologie de pointe pour attirer de nouveaux clients et ouvrir de nouveaux canaux de vente.

Conducteurs

Changer le mode de vie des consommateurs en fonction des dernières tendances et avec leur pouvoir d’achat croissant

L’industrie de l’électroménager propose une large gamme de produits qui peuvent être associés à des technologies de pointe pour atteindre de nouveaux acheteurs et ouvrir de nouveaux canaux de distribution. L’amélioration croissante du mode de vie des personnes et son utilisation dans les applications de la vie quotidienne est un facteur critique responsable du développement des consommateurs, tout comme les progrès technologiques dans les appareils électroménagers, l’amélioration croissante du mode de vie et du revenu disponible, l’augmentation des dépenses de rénovation domiciliaire, l’augmentation de la construction activités et la demande des économies en développement.

Les progrès rapides des produits pour plus de commodité et sans danger pour l’environnement

En outre, l’introduction de nouvelles formes et tailles et de nouvelles fonctionnalités pour une meilleure convivialité devrait stimuler le marché. Le nombre croissant d’hôtels et de restaurants et les réglementations gouvernementales et associatives régissant la propreté et l’hygiène sont des facteurs majeurs qui stimulent le marché des produits blancs. La préférence croissante des consommateurs pour le commerce électronique alimente la croissance des produits blancs. Le désir croissant d’améliorer l’apparence visuelle de divers plats alimentaires devrait également stimuler la demande du marché dans les années à venir. De plus, l’introduction d’équipements électriques modulaires et économes en énergie alimente la croissance du marché.

Opportunité

Les préoccupations environnementales concernant l’augmentation de la pollution et le réchauffement climatique ont incité le développement d’appareils économes en énergie. Les avancées technologiques conformes à cette tendance pourraient permettre aux fabricants de réaliser des gains significatifs au cours de la période de prévision. En outre, les organismes de réglementation devraient envisager un tel portefeuille dans l’industrie, ce qui pourrait stimuler le taux de croissance actuel. Le nombre croissant de détaillants de commerce électronique et les développements d’appareils de nouvelle génération pour une commodité accrue des consommateurs, la connectivité et les fonctionnalités d’économie d’énergie sont susceptibles de présenter un paysage de croissance potentiel. Les projets d’électrification rurale en cours offriraient également des perspectives de croissance stables pour une pénétration viable du marché des appareils de cuisine à long terme.

Contraintes

Cependant, la hausse de la consommation d’énergie, la hausse des prix de l’électricité et le manque croissant d’électrification adéquate sont parmi les principaux facteurs qui entraveront la croissance du marché et remettront davantage en cause la croissance du marché des produits blancs au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des produits blancs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des produits blancs, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des produits blancs

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et s’est depuis propagé rapidement dans le monde entier. En raison de la pandémie, l’industrie chimique et des matériaux est l’une des principales industries connaissant de graves perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines dans des régions de pointe telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique a eu un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement mondiale et a entravé la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes. de marchandises diverses. De plus, plusieurs entreprises ont déjà annoncé de possibles retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de produits.

