La taille du marché des produits agrochimiques atteindra 379,66 milliards USD d’ici 2029 | Demande future, analyse et perspectives

L’agrochimie est un sous-secteur important et hautement réglementé de l’industrie chimique. Les produits chimiques ou les produits chimiques utilisés dans l’agriculture sont appelés produits agrochimiques. Ils comprennent les herbicides, les insecticides, les insecticides, les fongicides et les engrais synthétiques, les hormones et autres agents chimiques de croissance. Ils sont utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes, les maladies, les insectes et les ravageurs. Ils sont également utilisés pour augmenter la croissance et le rendement des cultures.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des produits agrochimiques était évalué à 229,4 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 379,66 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Taille et analyse du marché

Les produits agrochimiques sont des agents chimiques ou biologiques conçus pour améliorer la qualité et le rendement des cultures. Les engrais et les pesticides sont deux types de produits chimiques agricoles. Les engrais améliorent la qualité des cultures en fournissant des nutriments essentiels aux cultures et au sol, tandis que les pesticides protègent les cultures en contrôlant, tuant ou repoussant les ravageurs et les mauvaises herbes qui peuvent endommager les cultures. Compte tenu de la situation actuelle de la population mondiale, il est essentiel d’augmenter les rendements des cultures sur les terres arables existantes pour nourrir la population mondiale.

Modèle de concurrence des pesticides et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché Agrochimique fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les bases et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, l’étendue et l’étendue de l’entreprise, les lancements de produits, les offres, l’application domaine. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’aux préoccupations des entreprises impliquées sur le marché Agrochimique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits agrochimiques sont:

Bayer SA (Allemagne)

BASF (Allemagne)

Yala (Norvège)

Compass Minerals (États-Unis)

Syngenta Crop Protection (Suisse)

Adama (Israël)

Sumitomo Chemical Corporation (Japon)

Nufarm (Australie)

UPL (Inde)

K+S Aktiengesellschaft (Allemagne)

ICL (Israël)

Rotam (Corée)

Coltoff (États-Unis)

FMC Corporation (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des produits agrochimiques

Le COVID-19 a eu un impact sur la production et l’approvisionnement en produits agrochimiques. L’épidémie mondiale a affecté le bon fonctionnement de diverses industries à travers le monde, y compris le marché de l’agrochimie. Du côté de l’offre, les pénuries à court terme de travailleurs migrants et les goulets d’étranglement dans la distribution ont créé un écart important entre le nombre de travailleurs nécessaires à la production agrochimique et le nombre de travailleurs disponibles. Les rendements des cultures ont également diminué en raison d’un manque de main-d’œuvre dans les plantations à grande échelle, ce qui a réduit la demande de produits agrochimiques pendant la pandémie.

développement récent

En février 2022, l’ADAMA a lancé Timeline® FX, un herbicide foliaire pour céréales de printemps à spectre croisé avancé. Conçu avec trois ingrédients actifs aux modes d’action complémentaires et un adjuvant intégré, le produit offre aux producteurs la fenêtre d’application la plus large de tous les herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans les cultures céréalières .

Yara et Lantmännen ont signé un accord en janvier 2022 pour mettre sur le marché des engrais sans fossiles. La coopération entre les deux sociétés a abouti à un contrat commercial pour les engrais verts produits par Yara et vendus en Suède par Lantmännen à partir de 2023. Portée du marché mondial des produits agrochimiques

Le marché des produits agrochimiques est segmenté en fonction du type de culture, de l’application et du type. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de culture

des céréales

légumineuses et oléagineux

fruits et légumes

pelouse et pelouse

autre

En fonction du type de culture, le marché des produits agrochimiques est segmenté en céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes, gazon et autres.

Procédé d’application

feuillage

Fertiliser

autre

Sur la base du mode d’application, le marché des produits agrochimiques est segmenté en application foliaire, fertirrigation et autres.

Écrivez

insecticide

Engrais Analyse/aperçu du marché régional des produits agrochimiques

Comme mentionné ci-dessus, le marché des produits agrochimiques est analysé avec des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, type de culture, mode d’application et type.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits chimiques agricoles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des produits agrochimiques en raison de la hausse des niveaux de revenu disponible, de l’urbanisation rapide et de la modernisation du secteur alimentaire dans la région. En revanche, l’Europe devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des investissements dans la croissance du secteur agricole et de l’adoption de meilleures technologies d’économie d’eau dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données du pays.

