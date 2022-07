La taille du marché des pneus spéciaux devrait atteindre 29,28 millions USD à un TCAC de 6,5 %, en 2028

La taille du marché mondial des pneus spéciaux devrait atteindre 29,28 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 6,5 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports & Data. La croissance des revenus du marché est principalement due à des facteurs tels que les préoccupations croissantes concernant la sécurité et l’entretien des pneus automobiles, les progrès technologiques des pneus en termes de durabilité et de résistance, et la demande croissante de pneus spéciaux dans les secteurs de l’automobile, de l’agriculture, de la fabrication, de l’aviation, des mines et autres. les industries.

Les pneus spéciaux sont les avions, les véhicules tout-terrain, les engins de chantier, les véhicules agricoles, les véhicules d’ingénierie et divers équipements hautement spécialisés, en raison de leur excellente conception et de leur capacité à résister à des conditions environnementales extrêmes. Ces pneus sont fabriqués avec une grande expertise technique et sont spécialement conçus pour supporter de lourdes charges. L’augmentation des dépenses publiques dans le secteur agricole, l’augmentation des activités agricoles, manufacturières et de construction dans le monde, l’augmentation de la population dans le monde et l’industrialisation rapide sont d’autres facteurs importants expliquant la croissance robuste des revenus du marché mondial des pneus spéciaux au cours de la période de prévision. Cependant, la hausse des prix des pneus spéciaux et les réglementations et lois strictes en matière de sécurité des pneus sont des facteurs défavorables qui entravent la croissance de ce marché.

Quelques points saillants du rapport :

En fonction du type, le marché mondial des pneus spéciaux est segmenté en pneus radiaux et en pneus biais (crossply). Le segment des pneus biais (crossply) devrait dominer en termes de revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de facteurs favorables. Les pneus Bias sont spécialement conçus pour transporter de lourdes charges, les transporter sur de longues distances et sont capables de rouler sur des terrains accidentés et cahoteux avec le plus grand confort et la plus grande sécurité du conducteur. L’utilisation intensive de ces pneus dans le secteur agricole des tracteurs et des engins lourds est l’un des facteurs clés de la croissance de ce segment.

En fonction de l’application, le marché mondial des pneus spéciaux est segmenté en véhicules tout-terrain, véhicules agricoles, véhicules d’ingénierie et autres. Parmi les segments d’application, le segment des véhicules agricoles représentait la plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2020. Demande croissante de nourriture, augmentation des activités agricoles dans le monde, augmentation des investissements gouvernementaux dans le secteur agricole et utilisation croissante d’équipements et de véhicules de pointe pour un rendement et une productivité agricoles plus élevés sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la croissance de ce segment.

Parmi les marchés régionaux, le marché des pneus spéciaux de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide de 9,1 % sur le marché mondial au cours de la période de prévision. L’augmentation de la population – en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde – la demande croissante de nourriture, l’augmentation des activités agricoles (principalement dans les économies en développement comme l’Inde) et l’augmentation des investissements publics dans l’agriculture, l’automobile, l’aviation et d’autres secteurs industriels sont parmi les principaux facteurs stimulant la croissance des revenus du marché Asie-Pacifique. L’industrie automobile florissante dans la région, la demande croissante des consommateurs pour les véhicules autonomes, l’augmentation des revenus disponibles et la demande croissante de pneus verts et durables avec une durée de vie améliorée sont d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché Asie-Pacifique.

The Goodyear Tire & Rubber Company, Michelin, Bridgestone Corporation, Continental AG, The Yokohama Rubber Company, Trelleborg AB, MRF (Madras Rubber Factory), Xingyuan, Giti, Xugong, Linglong, Zhongce, Sumitomo Corporation, Cheng Shin, Kumho, Apollo, Nokian, Guizhou Tire, ATG, BKT, Mitas Tyres et Triangle figurent parmi les principales sociétés opérant sur le marché mondial des pneus spéciaux.

Segments couverts par le rapport :

pour les besoins de ce rapport, Reports & Data a segmenté le marché mondial des pneus spéciaux en fonction du type, de l’application et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Million ; 2018 – 2028)

Pneus radiaux

Bias (Crossply)

Application Outlook (Revenu, USD Million ; 2018 – 2028)

Véhicules tout-terrain Véhicules

agricoles Véhicules

d’ingénierie

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance au cours de l’année de prévision? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des pneus spéciaux? Quels sont les risques et les défis face au marché ? Quels sont les principaux acteurs du marché mondial des pneus spéciaux? Quels sont les facteurs de tendance qui influencent les parts de marché ? Quels sont les principaux résultats du modèle des cinq forces de Porter ?

sept. Quelles sont les opportunités mondiales pour développer le marché mondial des pneus de spécialité?

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

