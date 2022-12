La taille du marché des pierres précieuses devrait croître à un TCAC de 4,90 % d’ici 2028

La taille du marché des pierres précieuses devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 4,90 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des pierres précieuses analyse la croissance, qui augmente actuellement en raison du pouvoir d’achat élevé des consommateurs.

Les pierres précieuses sont des éléments du minéral qui sont utilisés pour la fabrication de bijoux et d’autres ornements. La pierre précieuse joue un rôle essentiel dans l’astrologie védique et trouve également son application dans la fabrication de bijoux.

L’augmentation de la demande de pierres précieuses est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler le taux de croissance du marché des pierres précieuses. De plus, la forte adoption pour une meilleure santé ainsi que la vie conjugale et l’émergence des bijoux fantaisie devraient également alimenter la croissance du marché des pierres précieuses au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, le marché est largement tiré par la hausse du revenu disponible. des individus associés à l’utilisation croissante des ornements dans les cérémonies.

Portée du marché mondial des pierres précieuses et taille du marché

Le marché des pierres précieuses est segmenté en fonction de la nature, du type, du produit et de l’utilisation finale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la nature, le marché des pierres précieuses est segmenté en naturel et synthétique.

Basé sur le type, le marché des pierres précieuses est segmenté en précieux et semi-précieux.

Basé sur le produit, le marché des pierres précieuses est segmenté en diamant , émeraude, rubis, saphir, exandrite, topaze et autres.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des pierres précieuses est segmenté en astrologie, bijoux et ornements, arts de luxe et autres. Les bijoux et les ornements ont en outre été segmentés en bracelets, colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, bagues, bracelets de cheville et broches.

Analyse au niveau du pays du marché des pierres précieuses

Le marché des pierres précieuses est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, nature, type, produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des pierres précieuses sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des pierres précieuses en raison du pouvoir d’achat élevé des consommateurs et de l’augmentation de la demande de pierres précieuses. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la demande des pays émergents tels que la Chine et l’Inde, en raison de l’augmentation des revenus disponibles et de l’utilisation élevée d’ornements dans les cérémonies. .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pierres précieuses

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des pierres précieuses sont:

Gem Diamonds, SWAROVSKI, Bric Jewels Co. Ltd., JINDAL GEMS JAIPUR, Anglo American plc, Gemfields Group Limited, Petra Diamonds Limited, PJSC ALROSA, Rio Tinto, Debswana, Lucara Diamond, Botswana Diamonds PLC, Fura Gems INC., Pala International , KGK Group, Trans Hex Group, Arctic Star Exploration Corp., Blue Nile Inc., Tiffany & Co., STORNOWAY DIAMOND et MOUNTAIN DIAMONDS parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

