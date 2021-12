La taille du marché des OCM et des OCR biopharmaceutiques atteindra 59,4 milliards de dollars d’ici 2027 |/ Lonza, Samsung Biologics, Patheon, CMC Biologics, TOYOBO Co.

L’OCM et l’OCR biopharmaceutiques sont un élément essentiel de l’industrie biopharmaceutique. Le CMO et le CRO sont directement liés et influencés par l’industrie biopharmaceutique. CMO est l’acronyme d’organisations de fabrication de contrats qui mettent en place des florae de fabrication et produisent des produits biopharmaceutiques à grande échelle sur une base contractuelle. Ces organisations sont des experts industriels qui économisent des coûts et du temps pour l’entrepreneur et fournissent une production efficace.

La taille du marché des OCM et des OCR biopharmaceutiques devrait atteindre environ 59,4 milliards de dollars US d’ici 2027 et connaît une croissance à un TCAC de +7 % de 2021 à 2027.

Le CRO fait référence aux administrations de recherche sous contrat qui assument la tâche de diverses activités de recherche et de développement assignées par les prestataires et aident au développement de médicaments nouveaux et avancés. La demande croissante de médicaments biopharmaceutiques parmi les consommateurs a contribué à la croissance rapide de l’industrie biopharmaceutique.

Acteurs clés-

Lonza, Produits biologiques Samsung, Patheon, Produits biologiques CMC, TOYOBO Co. Ltd., JRS Pharma, RentschlerBiotechnologie, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, WuXi Biologics, BoehringerIngelheim, PRA Health Sciences, LabCorp.

Segmentation du Marché des OCM et des OCR Biopharmaceutiques-

Par Service

* Fabrication sous contrat

* Recherche contractuelle

Par Source

• Mammifère

* Non-Mammifères

Par Produit

* Biosimilaires

* Produits biologiques

Par Géographie

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

• SIGNIFIER

* Reste du monde

L’Asie-Pacifique est considérée comme la région qui se développe le plus rapidement, en raison de l’amélioration du système administratif en ce qui concerne les produits biopharmaceutiques, d’un inventaire plus remarquable des capitaux et du soutien de l’autorité publique. En Corée du Sud, Samsung Biologics a vu ses transactions augmenter de 56% en 2017. En outre, le Groupe Celltrion de Corée du Sud a obtenu l’approbation de l’Agence européenne des médicaments pour son produit biosimilaire appelé Herzuma, en 2018. En Outre, en Inde, Biocon a obtenu l’approbation de la FDA pour son produit biosimilaire appelé Ogivri en 2017. La Chine, le deuxième plus grand marché pour les produits biopharmaceutiques, attire les IAD pour la mise en place d’unités d’assemblage qui stimulent considérablement le développement du marché des OCM et des OCR biopharmaceutiques en Asie-Pacifique.

Faits saillants du Rapport-

Par administration, la partie productrice de l’accord a propulsé le marché mondial des OCM et des OCR biopharmaceutiques avec une part de revenu exceptionnelle en 2020. Ceci est attribué à l’intérêt croissant des petits et moyens ingénieurs en médicaments réguliers pour le secteur biopharmaceutique, en raison de sa qualité attrayante pour le marché.

Par source, le fragment de mammifère a conduit le marché mondial des OCM et des OCR biopharmaceutiques avec une part de revenu incroyable en 2020. Ceci est attribué à l’importance croissante des biothérapies pour être spécifiques, des anticorps monoclonaux, des immunisations et des facteurs sanguins sont créés en utilisant la culture de cellules de mammifères. De plus, les articles immunisants sont les articles commerciaux prédominants qui cultivent le développement de la section.

Type d’effet secondaire, la partie des produits biologiques a propulsé le marché mondial des OCM et des OCR biopharmaceutiques avec une part de revenu exceptionnelle en 2020. Les produits biologiques ont pris pied chaque fois qu’ils ouvraient les chances d’un traitement de la croissance maligne. En outre, un rythme plus élevé d’approbation des médicaments biologiques encourage sa réception à une vitesse rapide parmi les clients.

