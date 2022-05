La taille du marché des nouilles de riz devrait atteindre 12,87 milliards USD en 2030

La taille du marché mondial des nouilles de riz devrait atteindre 12,87 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 14,1% sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance rapide de l’industrie des aliments et des boissons est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation du revenu disponible, associée à une expansion des habitudes alimentaires végétaliennes, devrait offrir des perspectives de croissance substantielles au cours de la période de prévision. En outre, la popularité croissante des nouilles de riz en tant que riche source de minéraux et de vitamines essentiels devrait présenter une multitude de perspectives de croissance. Tous ces facteurs devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché des nouilles de riz.

L’expansion significative du secteur de l’alimentation et des boissons à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché. Les nouilles de riz sont fréquemment servies avec d’autres plats asiatiques traditionnels, tels que des salades, des soupes et des sautés dans les hôtels, les cafés et les établissements de restauration rapide. De plus, les nouilles de riz sont créées en utilisant le germe et le son du riz et sont une excellente source de vitamines et de minéraux essentiels qui aident à améliorer la digestion. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé pourrait également être un facteur déterminant de la croissance des revenus du marché.

Cependant, les nouilles de riz sont hautement transformées. Ces nouilles contiennent beaucoup de matières grasses, de calories et de sodium, et sont mélangées avec des colorants, des additifs, des conservateurs et des arômes artificiels. Les fabricants dépensent beaucoup d’argent en R&D pour parvenir à une version plus saine des produits sans produits chimiques, mais cette méthode est longue et coûteuse. Par conséquent, l’utilisation de conservateurs et de produits chimiques dans les nouilles de riz pourrait inhiber dans une certaine mesure la croissance du marché.

Quelques points saillants du rapport

Le segment des nouilles de riz brun devrait se développer à un TCAC stable au cours de la période de prévision en raison de la conscience croissante de la santé des consommateurs. De plus, le lancement de nouveaux produits par de grandes entreprises pourrait également être un facteur déterminant de la croissance des revenus de ce segment.

Le segment en ligne devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision en raison de la tendance croissante des commandes via les canaux de commerce électronique pendant la pandémie de COVID-19, ce qui permet aux gens de maintenir une distance sociale.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de restaurants asiatiques et de l’expansion de l’immigration de la communauté asiatique aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Thai President Foods Public Company Limited, Nasoya Foods USA, LLC, Toyo Suisan Kaisha, Ltd, Nongshim Co., Ltd, McCormick & Company, Inc., JFC International Inc., Ying Yong Food Products, Nona Lim LLC, Annie Chun’s, Inc., Lotus Foods Inc., Embridge Foods, Inc., Leong Guan Food Manufacturer Pte Ltd., Nissin Food Products Co., Ltd et JD Food Products Pvt Ltd.

En février 2021, JFC International Inc. a signé un accord pour créer une coentreprise, qui serait le franchisé de « Yoshinoya » aux Philippines. JFC détiendra 50 % de la coentreprise. Les 50 % restants de l’entreprise seront détenus par Yoshinoya International Philippines, Inc.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des nouilles de riz en fonction des produits, de la méthode de cuisson, de la source, du canal de distribution et de la région :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Vermicelle

Coller

Large

Autres

Perspectives des méthodes de cuisson (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Nouilles de riz instantanées

Nouilles de riz conventionnelles

Source (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Nouilles de riz blanc

Nouilles de riz brun

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Supermarchés et Hypermarchés

Dépanneurs

Magasins en ligne

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France Italie Espagne Suède BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle était la taille du marché mondial des nouilles de riz en 2021?

Quel est le taux de croissance annuel composé (TCAC) des revenus attendu du marché mondial des nouilles de riz au cours de la période de prévision?

Quels facteurs devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial des nouilles de riz?

Quelle région devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial des nouilles de riz?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial ?

