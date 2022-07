La taille du marché des Nanosatellites et des microsatellites atteindra 10,52 milliards de dollars en 2030

New York, le 25 janvier 2022-La taille du marché des nanosatellites et des microsatellites devrait atteindre 10,52 milliards de dollars en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 18,3% sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance régulière des revenus du marché des nanosatellites et des microsatellites peut être attribuée à divers facteurs, notamment la demande croissante d’applications liées à l’observation de la Terre et l’utilisation par les gouvernements de technologies de pointe pour mieux connecter les régions éloignées et inaccessibles. Cependant, l’accès limité à l’espace a affecté la croissance des revenus du marché.

Les microsatellites sont des satellites artificiels dont la masse humide est comprise entre 10 kg et 100 kg. Par rapport aux grands satellites, les microsatellites peuvent être développés à moindre coût et avec un délai d’exécution réduit. Par conséquent, on s’attend à ce qu’ils jouent un rôle crucial dans les affaires et l’utilisation de l’espace. Ces satellites, étant de petite taille, contiennent de nombreux appareils électroniques basés sur les exigences et les utilitaires fonctionnels. Le rôle d’un satellite relève aujourd’hui largement de l’observation de la Terre, des communications, du positionnement, de l’observation céleste ou de l’exploration de l’espace lointain, et à l’échelle mondiale, il est de plus en plus nécessaire d’accomplir tous ces rôles avec des microsatellites. De nombreuses sociétés d’exploration spatiale, principalement aux États-Unis, en Europe et en Chine, travaillent sur la R&D pour concevoir des fusées spécialisées pour le lancement de ces satellites dans l’espace à moindre coût. Au cours de la dernière décennie, la Norvège a été pionnière dans l’exploitation de la surveillance maritime depuis l’espace en utilisant la technologie des microsatellites à petit budget.

Le Système de positionnement global (GPS) est probablement le Système mondial de Navigation par Satellite (GNSS) le plus populaire et est considéré comme la technique géodésique spatiale la plus connue aujourd’hui. Le GPS a révolutionné l’arpentage et la navigation piétonnière, automobile, maritime et aérienne. Le système GPS progresse et devient plus efficace pour localiser les lieux plus rapidement après le déploiement de nouveaux microsatellites dans l’espace. Une telle variété d’applications de ces satellites devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Quelques points saillants du Rapport

• Par type, le segment des nanosatellites représentait la plus grande part des revenus en 2020 et il devrait enregistrer un TCAC des revenus plus élevé au cours de la période de prévision. Les missions de nanosatellites sont généralement des programmes de mission à faible coût avec une efficacité considérable qui ont attiré de grandes entreprises des secteurs commercial et civil, suivies du gouvernement, de l’énergie et de l’armée et de la défense. L’utilisation des nanosatellites dans le secteur commercial va croître rapidement au cours de la période de prévision pour sa valeur économique et ses meilleures capacités pour les missions spatiales à faible coût avec une innovation constante et des progrès technologiques dans la miniaturisation de l’électronique.

• Par application, le segment de l’observation de la Terre et de la télédétection représentait la plus grande part des revenus en 2020. La télédétection permet d’observer et d’analyser des objets à distance ou même lorsque l’objet n’est pas visible ou en ligne de mire réelle. Les données d’observation de la Terre constituent un outil puissant pour la surveillance des processus naturels et induits par l’homme, tels que les cycles biogéochimiques, les changements de la couverture terrestre et du relief, la variabilité climatique et le changement climatique. Le nombre croissant de cyclones, de tempêtes et de typhons affectant divers pays oblige les gouvernements à améliorer leurs technologies et capacités de prévision météorologique afin d’améliorer la sécurité et la préparation, ce qui entraîne le lancement de satellites pour l’observation de la Terre et la télédétection.

• Le marché des nanosatellites et des microsatellites en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison du nombre croissant de lancements de nanosatellites et de microsatellites en Amérique du Nord, qui est stimulé par la numérisation en plein essor dans tous les secteurs, ainsi que par la demande croissante d’observation de la Terre, qui offre des images et des vidéos de la Terre extrêmement haute résolution aussi proches que un mètre ou moins de la surface de la Terre.

• En décembre 2021, Planet Labs a finalisé l’acquisition de VanderSat, l’un des principaux fournisseurs de données et d’analyses avancées sur la Terre. Planet Labs utilisera les technologies et les produits de VanderSat dans le but de mettre sur le marché des solutions de nouvelle génération qui exploitent le meilleur des données satellitaires commerciales et publiques pour fournir des informations claires et exploitables pour aider les industries, les organisations à but non lucratif et les gouvernements du monde entier.

• Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent Lockheed Martin Corporation, Surrey Satellite Technology Ltd., GomSpace Group AB, Kepler Communications Inc., En anglais, Planet Labs PBC, Astro Digital US Inc., L3Harris Technologies Inc., En anglais, Millennium Space Systems Inc., Sierra Nevada Corporation et AAC Clyde Space.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des nanosatellites et des microsatellites en fonction du type, de l’utilisation finale, de l’orbite, du composant, de l’application et de la région:

Type Perspectives (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2030)

* Nanosatellite

* Microsatellite

Perspectives d’utilisation finale (Chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2030)

• Gouvernement

• Civil

• Commercial

• Défense

* Énergie et Infrastructures

* Maritime et Transport

* Autres

Perspectives des composantes (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2030)

• Matériel

* Logiciels et Traitement des Données

* Services Spatiaux

* Services de Lancement

Perspectives des applications (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2030)

• Communication

* Observation de la Terre et Télédétection

* Recherche Scientifique

* Expériences Biologiques

* Formation Académique

* Démonstration et Vérification de la Technologie

* Cartographie et Navigation

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2030)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o Italie

o Espagne

o Suède

o BENELUX

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

* Amérique Latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

* Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o Émirats arabes Unis

o Afrique du Sud

o Israël

o Reste de l’AME

