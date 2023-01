La taille du marché des micronutriments agricoles atteindra 9,98 milliards USD d’ici 2029 ; Taux de croissance annuel composé de l’industrie de 9,30 %

Le document d’étude de marché sur les micronutriments agricoles agit comme l’épine dorsale de la croissance de toute entreprise, qu’elle soit petite ou grande. Les meilleurs outils et techniques de leur catégorie et bien établis, tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés tout au long du rapport à des fins de prévision, d’analyse et d’estimation. Une analyse concurrentielle a été réalisée dans ce rapport sur l’industrie pour les principaux acteurs du marché, aidant les entreprises à prendre de meilleures mesures pour améliorer leurs produits et leurs ventes. Les informations et l’analyse du marché couvertes dans l’important rapport sur le marché des micronutriments agricoles sont basées sur l’analyse SWOT que les entreprises peuvent croire en toute sécurité.

Les entreprises adoptent des rapports d’études de marché comme le marché des micronutriments agricoles, car cela leur devient très utile avec une meilleure prise de décision, une génération de revenus, une hiérarchisation des objectifs du marché et des transactions rentables. La définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets abordés dans ce rapport qui sont étudiés en profondeur à l’aide des meilleurs outils et techniques. Le rapport complet sur le marché des micronutriments agricoles aide à déterminer la notoriété de la marque, le paysage du marché, les éventuels problèmes futurs, les tendances du secteur et le comportement des clients, conduisant finalement à des stratégies commerciales affinées.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial des micronutriments agricoles

Data Bridge Market Research analyse que le marché des micronutriments agricoles a atteint une valeur de 4,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre une valeur de 9,98 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la production et de la consommation, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Obtenez un exemple de rapport en version PDF avec des graphiques, des tableaux et des chiffres sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-agricultural-micronutrients-market

Les micronutriments agricoles sont des éléments minéraux essentiels que les plantes utilisent en petites quantités, comme le zinc (Zn), le cuivre (Cu), le manganèse (Mn), le fer (Fe), le bore (B) et le molybdène (Mo). Ils sont principalement utilisés avec le sol, dans les applications foliaires et dans les systèmes de fertirrigation pour améliorer le rendement et la qualité agricole. Ils contribuent également aux processus biologiques des plantes et à la croissance cellulaire.

développement récent

En octobre 2021, Cargill et BASF ont annoncé une collaboration pour l’activité de nutrition animale, ajoutant des capacités de recherche et développement et de nouveaux marchés aux accords de distribution d’enzymes alimentaires existants des partenaires. Cette collaboration a contribué au développement, à la fabrication, à la commercialisation et à la vente de produits et de solutions enzymatiques axés sur les clients pour les animaux, y compris les porcs.

En juillet 2021, De Heus a acquis Coppens Diervoeding, une entreprise néerlandaise de fabrication d’aliments pour animaux spécialisée dans le secteur de l’élevage porcin. Grâce à cette acquisition, l’entreprise a pu doubler sa capacité de production et augmenter sa présence régionale de 400k.

ADM a ouvert une nouvelle usine d’aliments pour le bétail dans la province de Ha Nam, au Vietnam, en novembre 2019. La nouvelle installation s’ajoute à la liste croissante d’investissements d’ADM au Vietnam, devenant la cinquième usine de l’entreprise dédiée à la nutrition animale dans le pays.

Portée du marché et marché mondial des micronutriments agricoles

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des micronutriments agricoles sont :

CHR. Hansen Holdings A/S (Danemark)

Lallemand inc. (Canada)

Novus International Inc. (États-Unis)

DSM (Pays-Bas)

BASF SE (Allemagne)

Alltech Inc. (États-Unis)

SMA (États-Unis)

Charoen Popkhand Foods (Thaïlande)

Associated British Foods Plc (Royaume-Uni)

Cargill Incorporated (États-Unis)

Nourriture à la hausse (États-Unis)

MosaMeat (Pays-Bas)

Intégriculture Inc. (Japon)

Aleph Farms Ltd (Israël)

Finless Foods Inc. (États-Unis)

AVANTMEATS.COM (Chine)

Balletic Inc. (États-Unis)

Étendue du marché mondial des micronutriments agricoles

Le marché des micronutriments agricoles est segmenté en fonction du type, du type de culture, de la forme et du mode d’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

Zinc

Bore

Repasser

Manganèse

Molybdène

Cuivre

Molybdène

Autres

Type de culture

céréales et céréales

les fruits et légumes

Former

quel côté

non chélaté

Mode d’application

Atterrir

Foliaire

fertirrigation

Pour la table des matières complète, cliquez ici : @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-agricultural-micronutrients-market

Dynamique du marché des micronutriments agricoles

Conducteurs

Accent accru sur le développement de cultures à haut rendement

L’un des facteurs clés de la croissance du marché est l’accent accru mis sur les éléments nutritifs des plantes pour une croissance réussie et des rendements optimaux. Ils améliorent également la translocation des sucres et la force des racines, ce qui favorise le développement de grosses racines et l’immunité globale des plantes. De plus, ils sont considérés comme un élément minéral essentiel pour nourrir les cultures horticoles car ils agissent comme des cofacteurs enzymatiques et des blocs de construction qui permettent aux plantes de construire des protéines et des composés complets. En conséquence, leurs ventes mondiales globales augmentent.

Sensibilisation accrue à la sécurité alimentaire

En raison des conditions climatiques changeantes et de la menace omniprésente des activités anthropiques, la sécurité alimentaire a reçu beaucoup d’attention ces dernières années. Aujourd’hui, tous les pays du monde accordent beaucoup plus d’attention à la sécurité alimentaire et travaillent ensemble pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale. La sécurité alimentaire concerne non seulement la quantité de nourriture consommée par la population mondiale, mais aussi la qualité et la variété des aliments. Ces facteurs nécessitent l’utilisation optimale des terres agricoles existantes et la maximisation de leur rendement. Ceux-ci peuvent être surmontés grâce à l’utilisation de micronutriments agricoles.

Chance

La carence croissante en minéraux essentiels du sol nécessaires à la croissance des plantes, tels que le zinc, le cuivre, le fer et autres, est un facteur vital qui stimule l’essor du marché des micronutriments agricoles. Parmi les autres facteurs importants qui stimulent la croissance du marché des micronutriments agricoles, citons l’augmentation de la contamination des sols dans le monde et les activités de recherche sur le développement et l’introduction de micronutriments agricoles à faible coût. Les progrès techniques dans la production de micronutriments agricoles et le développement rapide sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités pour le marché des micronutriments agricoles.

restrictions

Les prix élevés des produits de base, ainsi que l’augmentation des restrictions et des interdictions réglementaires, agiront comme des contraintes de marché pour la croissance des micronutriments agricoles au cours de la période de prévision. Une moindre connaissance des produits agira comme un frein qui mettra davantage à l’épreuve la croissance du marché des micronutriments agricoles au cours de la période de prévision.

Este informe de mercado de micronutrientes agrícolas proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en el mercado regulaciones, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché des micronutriments agricoles, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse,

Accès aux rapports complets @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-agricultural-micronutrients-market

Objectifs d’enquête :

Étudier et analyser la taille du marché mondial des micronutriments agricoles par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2013 à 2017 et prévisions jusqu’en 2026.

Comprendre la structure du marché Micronutriments agricoles en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial Micronutriments agricoles, pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage concurrentiel du marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le marché Micronutriments agricoles en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Partagez des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché des micronutriments agricoles (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Pour projeter la taille des sous-marchés du marché des micronutriments agricoles, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Profil stratégique des acteurs clés et analyse approfondie de leurs stratégies de croissance.

Profil stratégique des acteurs clés et analyse approfondie de leurs stratégies de croissance.

Le rapport répertorie les principaux acteurs des régions et leurs parts de marché respectives sur la base des revenus mondiaux. Il explique également leurs mouvements stratégiques au cours des dernières années, les investissements dans l’innovation de produits et les changements de leadership pour garder une longueur d’avance sur la concurrence. Cela donnera au lecteur un avantage sur les autres, car une décision éclairée peut être prise en examinant l’image globale du marché.

Parcourir d’autres rapports connexes :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cocoa-beans-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-grade-triacetin-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electrolyte-hydration-drinks-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-basil-extracts-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wine-yeast-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-iced-tea-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-thermal-pasteurization-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-walnut-oil-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-free-from-food-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dark-chocolate-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-probiotic-drinks-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-slicing-equipment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-taste-enhancers-market

Pourquoi une étude de marché sur le pont de données

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous réfléchissons aux marchés hétérogènes en fonction des besoins de nos clients et recherchons les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché. Data Bridge explore les marchés d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Afrique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui reconnaissent nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatsesales@databridgemarketresearch.com