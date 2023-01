La taille du marché des médicaments en vente libre (OTC) devrait atteindre 297,93 milliards de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 6,60 %

Les entreprises d’aujourd’hui ont toujours besoin d’innovation et de solutions de pointe pour prospérer sur ce marché en constante évolution. Le document sur le marché mondial des médicaments en vente libre (OTC) est excellent et complet, donnant aux praticiens les moyens d’agir sur de nombreux aspects du marché et de l’industrie des médicaments en vente libre (OTC). Les domaines clés de ce rapport comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. De plus, comme il est important pour les entreprises de comprendre les besoins, les préférences, les attitudes et l’expérience des consommateurs quant à leurs goûts changeants pour un produit particulier, ce rapport de marché les responsabilise tous. Un rapport d’étude de marché convaincant en vente libre est le mieux adapté aux besoins des clients.

Aperçu du marché:-

Les médicaments en vente libre (OTC) sont des médicaments que le public peut prendre sans consulter un médecin en raison de leur innocuité et de leur efficacité. Les médicaments en vente libre comprennent les analgésiques tels que l’acétaminophène (paracétamol) et l’ibuprofène, ainsi que le dextrométhorphane et les antitussifs. Ces médicaments sont sûrs et efficaces et sont utilisés pour traiter des affections qui ne nécessitent pas de contact direct avec un médecin. Les médicaments en vente libre sont disponibles dans toutes les pharmacies, ainsi que dans les épiceries et les stations-service.

La population gériatrique croissante et les politiques réglementaires favorables sont les principaux facteurs qui stimulent le taux de croissance du marché. En outre, l’augmentation des dates d’expiration des brevets pour de nombreux médicaments conduisant à une utilisation en tant que médicaments en vente libre et le coût abordable de ces médicaments sont des facteurs d’expansion du marché des médicaments en vente libre (OTC).

L’adoption croissante des médicaments en vente libre (OTC) par de nombreuses sociétés pharmaceutiques et par la population en général par rapport aux médicaments sur ordonnance offrira des opportunités favorables pour le marché pharmaceutique en vente libre (OTC) au cours de la période de prévision.

Cependant, l’utilisation inappropriée des médicaments en vente libre en raison d’erreurs de diagnostic et la concurrence croissante entre les acteurs existants sont des facteurs qui entravent la croissance du marché. Le manque de sensibilisation aux produits en vente libre dans les zones rurales posera un défi pour le marché des produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) sont

Johnson & Johnson Private Limited, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Reckitt Benckiser Group PLC., Takeda Pharmaceutical Company Limited, Sanofi, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Bayer AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., GlaxoSmithKline plc., Novartis AG, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Alkem Labs, Cipla Inc., Piramal Enterprises Ltd., Pfizer Inc., Procter & Gamble, Perrigo Company plc, Mylan NV, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial des produits en vente libre (OTC) et taille du marché

Le marché des produits en vente libre (OTC) est segmenté par type de produit, utilisateur final et canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Selon le type de produit, le marché en vente libre (OTC) est segmenté en analgésiques, produits contre le rhume, la toux et la grippe, produits gastro-intestinaux, produits ophtalmiques, produits dermatologiques et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché en vente libre (OTC) est segmenté en cliniques spécialisées, soins à domicile, hôpitaux et autres.

Le marché des produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) est également segmenté en fonction du canal de distribution dans les pharmacies hospitalières, les pharmacies de détail, les pharmacies en ligne et autres.

Investir dans la recherche vous donnera accès à des informations sur :

Marché des produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) [mondial : segmenté en régions]

Division régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, modèle des cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par application/secteur vertical

Prévision/Prévision du marché

Le rapport fournit des informations sur les mesures suivantes :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché en vente libre (OTC).

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle – ​​Évaluation approfondie des stratégies de marché, de la géographie et des segments commerciaux des principaux acteurs du marché.

Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse divers segments de marché dans diverses régions.

Diversification du marché : informations détaillées sur les nouveaux produits, les territoires inexploités, les développements récents et les investissements sur le marché OTC.

Annuaire : Place de marché en vente libre (OTC)

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 Informations avancées

5 Aperçu du marché

6 Marché des produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) par type de produit

7 Marché de gré à gré (OTC), par mode

8 Marché des produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) par type

9 Marché des produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) par mode

10 Marché de gré à gré (OTC) par utilisateur final

12 Marché des médicaments en vente libre (OTC), par géographie

12 Marché des produits pharmaceutiques en vente libre (OTC), profils des entreprises

13 Analyse SWOT

14 Profil de l’entreprise

