La taille du marché des médicaments antifongiques devrait atteindre 13,03 milliards USD d’ici 2026

Le marché mondial des médicaments antifongiques devrait atteindre 13,03 milliards de dollars d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les médicaments antifongiques sont utilisés pour traiter les infections fongiques. La prévalence croissante des infections fongiques et des maladies fongiques est l’un des facteurs les plus importants prévus pour stimuler la demande du marché dans les années à venir. Bien que la plupart des infections causées par des champignons ne soient pas mortelles par nature, elles causent de grands désagréments aux personnes qui en souffrent et, par conséquent, nécessiteraient des médicaments appropriés pour leur guérison. Une augmentation du niveau de revenu disponible de la population associée à une prise de conscience croissante du bien-être sain est susceptible de stimuler la croissance du marché à l’avenir. Une augmentation de la population de personnes à faible immunité vulnérables aux infections fongiques et une augmentation de la population âgée devraient également stimuler le marché à l’avenir.

De plus, l’augmentation des investissements réalisés dans la R&D ainsi que les accords de partenariat public-privé dans l’industrie pharmaceutique pour proposer un médicament nouveau et plus efficace pour le traitement des infections fongiques ainsi que la demande croissante de médicaments antifongiques en vente libre, en particulier pour le traitement des infections cutanées est à l’origine de la croissance du marché.

Aperçu du marché:

L’industrie pharmaceutique et de la santé a subi un changement révolutionnaire en raison de la pandémie de COVID-19, les individus se concentrant davantage sur santé et bien-être. Les entreprises opérant dans l’industrie ont investi massivement dans des essais cliniques et des études de recherche pour développer des médicaments afin de répondre à la demande clinique croissante non satisfaite au niveau mondial. La mise en œuvre de technologies de pointe dans le secteur de la santé et l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement ont contribué de manière significative à la croissance des revenus du marché ces dernières années. En outre, la disponibilité de politiques d’assurance maladie et de remboursement favorables a également eu un impact positif sur le secteur de la santé, de plus en plus de personnes choisissant de se faire soigner dans des hôpitaux et des cliniques. Le développement rapide de nouveaux médicaments et produits pharmaceutiques, l’incidence croissante du mode de vie et des maladies chroniques, la création d’établissements de santé de pointe et la disponibilité croissante de médicaments en vente libre ont considérablement contribué à la croissance des revenus du marché.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent :

Merck & Co. Inc.,

Novartis AG,

Pfizer Inc.,

Bayer AG,

Enzon Pharmaceuticals Inc.,

GlaxoSmithKline PLC,

Abbott,

Sigma-Aldrich,

Glenmark Pharmaceuticals,

Astellas Pharma

Le rapport a recueilli des informations vitales sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les promotions de marques, les activités de R&D et les accords avec les gouvernements et les entreprises , entre autres grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. Le rapport propose également une analyse détaillée de chaque concurrent ainsi que sa situation financière, sa position sur le marché mondial, son portefeuille de produits, sa capacité de fabrication et de production et ses plans d’expansion commerciale.

Le rapport offre un aperçu complet de la bifurcation régionale du marché en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la croissance des revenus, les importations / exportations, les modèles de production et de consommation, les facteurs de croissance macro et microéconomiques, le cadre réglementaire, les opportunités d’investissement et de financement, et présence d’acteurs clés dans chaque région, y compris l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour discuter plus en détail de la croissance des revenus et des opportunités de croissance lucratives pour le marché des médicaments antifongiques dans ces régions clés.

L’analyse régionale par pays couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine) , Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

De plus, le rapport consiste en une analyse détaillée de la segmentation du marché des médicaments antifongiques en fonction des types de produits et de la fin -utilisation/application offerte sur le marché des médicaments antifongiques –

Perspectives des classes de médicaments (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Azoles Voriconazole (Vfend) Posaconazole (Noxafil) Clotrimazole (Canesten) Isavuconazole (CRESEMBA) Autres

Échinacandines Caspofungine (Cancidas) Micafungine (Mycamine / Funguard) Autres

Polyènes Amphotéricine ( Autres

Allylamines Terbinafine (Lamisil) Autres

Autres

Forme posologique Perspectives (Revenus, millions USD ; 2016-2026)

liquide ou en spray

Shampooing

Gels

Injections

Pilules

Crèmes

Indication Perspectives (Revenus, millions USD ; 2016-2026)

Candidose

Dermatophytose

Aspergillose

Autres

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Hôpitaux Pharmacies

Cliniques spécialisées

détail Pharmacies

en ligne

