La taille du marché des matériaux pour l’aérospatiale et la défense devrait atteindre 27,44 milliards USD avec un TCAC de 3,8 % d’ici 2027

La demande croissante d’avions légers et économes en carburant est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché.

Taille du marché – 20,58 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 3,8%, tendances du marché – Demande croissante de nouveaux avions à usage militaire et commercial

Le marché mondial des matériaux aérospatiaux et de défense devrait atteindre 27,44 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché des matériaux pour l’aérospatiale et la défense est due à la demande croissante de métaux et d’alliages innovants et de haute qualité dans l’industrie aérospatiale et de la défense. Diverses applications, notamment le transport de passagers, d’astronautes ou de pilotes de chasse, augmentent la demande du marché pour des produits aérospatiaux, qui doivent répondre aux performances et à la qualité des normes les plus élevées dans des conditions extrêmes.

La demande croissante d’avions économes en carburant devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Le moteur est la partie la plus sophistiquée d’un avion, abrite le plus de composants individuels et détermine finalement le rendement énergétique. Pour répondre à ces exigences de température des moteurs d’avion comme les moteurs à mélange pauvre, avec des potentiels de température aussi élevés que (2 100 ° C), les superalliages résistants à la chaleur (HRSA), y compris les alliages de titane, le titane 5553 (Ti-5553) qui présentent une résistance élevée , légèreté et excellente résistance à la corrosion devraient connaître une augmentation de la demande du marché.

Une augmentation rapide de la flotte mondiale d’avions de transport de passagers et de fret, ainsi qu’une augmentation du nombre de passagers, devrait propulser la demande du marché à l’avenir. On estime que le trafic de passagers et de fret augmentera à un rythme modeste dans les années à venir et, par conséquent, alimentera la demande d’avions. Une augmentation de la préférence des consommateurs pour le transport aérien dans les régions en développement en raison de la hausse du niveau de vie, principalement dans des pays comme la Chine et l’Inde, le Moyen-Orient et d’autres pays de la région Asie-Pacifique, devrait stimuler la demande de matériaux pour l’aérospatiale et la défense. fabrication d’avions.

COVID-19 La pandémie de COVID-19 a un impact significatif sur l’industrie métallurgique et métallurgique. La demande de métaux et d’autres matériaux composites subit de graves chocs sur divers marchés d’utilisation finale, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont bouleversées et l’ordre concurrentiel des fabricants/producteurs a connu un changement. La pénurie de la demande a précipité le secteur chimique mondial dans une situation d’offre excédentaire. De plus, avec la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises chimiques ont commencé à accélérer ou à délocaliser en partie la fabrication de fournitures chimiques essentielles.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par type de matériau, les composites ont contribué à la plus grande part de marché en 2019 et devraient croître à un taux de 3,9% dans le période de prévision. Par rapport à d’autres matériaux, y compris l’aluminium et l’acier, les composites sont exceptionnellement résistants et peuvent être conçus pour être résistants dans la direction souhaitée. Par exemple, la haute résistance des fibres de carbone est essentielle pour les composants structurels des avions, y compris les ailes, les poutres de plancher et les stabilisateurs. De plus, les composites peuvent résister aux dommages causés par la corrosion des produits chimiques et de l’humidité qui endommageraient d’autres types de matériaux.

Par utilisation, les cadres structurels ont dominé le marché en 2019. Les applications structurelles de la cellule comprennent les structures d’aile, les fixations critiques, les composants du train d’atterrissage, les ressorts et les tubes hydrauliques, précisément son rapport résistance/poids.

Par secteur, l’utilisation de matériaux pour l’aérospatiale et la défense dans le secteur commercial détenait la plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 4,3 % au cours de la période de prévision. Une augmentation des taux de voyage, en particulier dans les pays en développement et une augmentation du niveau de revenu disponible, sont à l’origine de la croissance des avions commerciaux dans le monde. Les constructeurs mettent l’accent sur des solutions pour répondre à l’exigence de réduction de poids et d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Le marché de la région APAC devrait croître au rythme le plus rapide de 5,0 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’avions de la région APAC, en particulier dans les pays en développement comme la Chine et l’Inde, est le principal moteur de croissance de l’industrie des matériaux aérospatiaux.

Les principaux participants sont Toray Composites America Inc., Sabic Innovative Plastics, Kobe Steel Ltd., Cytec Solvay Group, Hexcel Corporation, Constellium NV, Huntsman International LLC, Arconic Inc., Aleris International Inc. et DowDuPont Inc., entre autres.

En mai 2018, Hexcel, un acteur majeur du marché, avait conclu une joint-venture avec la société chinoise de fabrication de pièces aérospatiales Future Aerospace pour démarrer un laboratoire d’essais de matériaux en Chine. Shanghai Future Aerospace Hexcel Commercial Composite Testing Ltd. serait situé à Lingang et fournirait un laboratoire de classe mondiale pour la région de Shanghai, fournissant des services de test aux industries aérospatiales commerciales en Asie-Pacifique.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des matériaux pour l’aérospatiale et la défense sur la base du type de matériau, de l’utilisation, du secteur et de la région :

perspectives du type de matériau (volume, kilotonnes, 2017-2027, chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Composites

Aluminium

Titane

Plastiques

Super alliages

Acier

Autres

perspectives d’utilisation (volume, kilotonnes, 2017-2027, chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Structures d’aéronefs

Systèmes de propulsion

Intérieurs de cabine

Satellite

Autres

perspectives du secteur (volume, kilotonnes, 2017-2027, chiffre d’affaires, millions USD ; 2017- 2027)

Commercial

Business & General Aviation

Military

Others

Regional Outlook (Volume, Kilo Tons, 2017-2027, Revenue, USD Million; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

Table des matières:

Aperçu du marché mondial des matériaux pour l’aérospatiale et la défense

Impact économique sur

la concurrence sur le marché de l’industrie par les fabricants

Production, revenus (valeur) par région

Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et

approvisionnement des acheteurs en aval (production), consommation, exportation, importation par Régions

Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Prévisions du marché

mondial des matériaux pour l’aérospatiale et la défense Analyse du marché mondial des matériaux pour l’aérospatiale et la défense par application

coûts de fabrication Analyse

de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

