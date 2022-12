La taille du marché des machines de moulage par étirage-soufflage devrait connaître une croissance considérable de  1266,54 millions USD d’ici 2030, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

» Le rapport d’étude de marché sur les machines de moulage par étirage-soufflage est un aperçu complet du marché qui couvre divers aspects tels que la définition du produit, le paysage habituel des fournisseurs et la segmentation du marché en fonction de divers paramètres tels que le type de produit, ses composants, le type de gestion et la géographie. Une large estimation des prévisions et des restrictions de croissance du marché a été étudiée dans ce rapport.Le rapport d’analyse de marché inclut également les fluctuations de la valeur du TCAC par rapport à la hausse ou à la baisse pour la période de prévision donnée.Une évaluation analytique des concurrents dans Machine de moulage par étirage-soufflage Le rapport de marché donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché existant et dans les années à venir.

Analyse et taille du marché des machines de moulage par étirage-soufflage

Les machines d’étirage-soufflage sont utilisées dans diverses industries pour créer des bouteilles, des récipients et des bocaux en plastique. La demande croissante d’emballages légers devrait stimuler la demande de machines d’étirage-soufflage sur le marché mondial. En outre, la préférence accrue pour l’eau en bouteille est supposée être une autre raison puissante de stimuler le marché au cours de l’année à venir.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des machines d’étirage-soufflage était évalué à 939,81 millions USD en 2022 et devrait atteindre 1266,54 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 3,80% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus du des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des machines de soufflage par étirage

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Matière première (polyéthylène, polyéthylène téréphtalate, polypropylène , polychlorure de vinyle, polystyrène et autres), type de technologie (une étape, deux étapes), type de produit (type automatique, type semi-automatique), type d’orientation (machines rotatives d’étirage-soufflage, Machines de moulage par étirage-soufflage linéaire), utilisation finale (emballage, transport, bâtiment et construction, électricité et électronique, et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts ASB International Private Limited (Inde), Aoki Technical Laboratory, Inc (Japon), Milacron (États-Unis), RandB Plastics Machinery, LLC (États-Unis), Guangzhou Tech-Long Packing Machine Co Ltd (Chine), Sacmi (Italie), Amsler Equipment Inc (Canada), NISSEI ASB MACHINE CO., LTD. (Japon), SMF Maschinenfabrik GmbH (Allemagne), Sidel (France), Quinko Fujian Machinery Industrial Co., Ltd. (Chine), Bekum America Corporation (États-Unis), KHS Gruppe (Allemagne), Pet All Manufacturing Inc. (Canada) , Krones AG (Allemagne), FlexBlow (Lituanie), Meccanoplastica (Italie), W. Amsler Equipment Inc. (Canada) Opportunités de marché Demande croissante d’équipements d’emballage aseptique par soufflage-remplissage-scellage

Utilisation élevée de la machine de moulage par étirage-soufflage dans le secteur pharmaceutique

Définition du marché

L’étirage-soufflage est une technique de fabrication qui fonctionne bien pour une variété d’applications dans un large éventail de secteurs d’activité. L’étirage-soufflage est un processus d’ingénierie utilisé pour créer des bouteilles en plastique creuses utilisées pour le jus et l’eau. La machine de moulage par étirage-soufflage est utilisée dans la fabrication de bouteilles et de pots, entre autres types de récipients. Cette machine étire et moule le plastique fondu dans la forme de récipient appropriée. Cette machine est largement utilisée pour fabriquer des conteneurs pour l’emballage, le transport, le bâtiment et la construction, l’électricité et l’électronique, et d’autres industries.

Dynamique du marché mondial des machines de moulage par étirage-soufflage

Conducteurs

Demande croissante d’étirage-soufflage dans de nombreux secteurs

La croissance et l’expansion de nombreuses industries impliquées dans l’emballage de produits tels que les médicaments et les aliments et boissons ont contribué à la croissance du secteur de l’emballage. En conséquence, il y a une augmentation de la demande pour la machine de moulage par étirage pour la fabrication de tubes, de bouteilles et d’autres produits d’emballage. Ainsi, la demande croissante d’étirage-soufflage dans de nombreuses industries devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Augmentation de l’introduction de nouveaux produits

Les acteurs établis du marché des machines d’étirage-soufflage se concentrent sur l’introduction de nouveaux produits et de modèles de nouvelle génération pour tirer parti des perspectives actuelles. Par exemple, W.Amsler a annoncé l’introduction de L42X, une nouvelle étireuse-souffleuse à réchauffage entièrement électrique à quatre cavités, en 2018. L42X peut produire des récipients d’une capacité maximale de 2 litres en utilisant quatre cavités et jusqu’à 5 litres en utilisant deux caries. Ce nouveau lancement de produit stimulera la croissance du marché des machines d’étirage-soufflage.

Opportunités

L’innovation produit en plein essor

La prise de conscience croissante des effets négatifs de la consommation d’alcool et de la prévalence croissante des maladies du foie, de la demande des consommateurs pour les jus, les boissons gazeuses, les eaux aromatisées et d’autres boissons a considérablement augmenté la demande de la machine d’étirage-soufflage et crée des opportunités lucratives pour la croissance. du marché à travers le monde. Les principales entreprises du marché des machines d’étirage-soufflage en Allemagne se concentrent progressivement sur le lancement de produits dotés de grandes capacités de production afin d’aider les producteurs de boissons non alcoolisées à répondre à la hausse de la demande. Par exemple, KHS, un producteur allemand d’équipements d’emballage, a annoncé l’introduction de sa nouvelle étireuse-souffleuse, InnoPET Blomax série V, en 2018. Cette machine peut créer jusqu’à 90 000 bouteilles en PET par heure, d’une capacité allant de 0,2 à 3 litres. . Jusqu’en 2022,

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle est la taille du marché global des machines de moulage par étirage et de ses segments? Quels sont les segments et sous-segments clés du ? Quels sont les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis des articles jetables pour la restauration et comment ils devraient avoir un impact sur le ? Quelles sont les opportunités d’investissement intéressantes au sein du ? Quelle est la taille des produits jetables pour la restauration au niveau régional et national ? Quels sont les principaux acteurs et leurs principaux concurrents ? chaîne de valeur et tendances clés ayant un impact sur chaque nœud en référence aux entreprises Quelles sont les stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché Machine de moulage par étirage-soufflage? Comment une entreprise particulière se classe-t-elle par rapport à ses concurrents en termes de revenus, de comparaison des bénéfices, d’efficacité opérationnelle, de compétitivité des coûts et de capitalisation ? Quelle est la solidité financière des principaux acteurs du marché Machine de soufflage par étirage (chiffre d’affaires et marge bénéficiaire, capitalisation, analyse des dépenses, analyse des investissements)? Quelles sont les tendances récentes du marché des machines de moulage par étirage-soufflage? (M&A, partenariats, développements de nouveaux produits, expansions)

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, taille de l’Amérique latine (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de l’industrie des équipements de fabrication de bière.

Situation opérationnelle des principaux fabricants mondiaux (ventes, chiffre d’affaires, taux de croissance et marge brute) de l’industrie des Marché des machines de moulage par étirage-soufflage.

Principaux pays mondiaux (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Mexique, Brésil, C. Amérique, Chili, Pérou, Colombie) taille (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de l’industrie du marché des machines de moulage par étirage-soufflage.

Différents types et applications de l’industrie du marché des machines de moulage par étirage-soufflage, part de chaque type et application par chiffre d’affaires.

Prévision de la taille mondiale (ventes, revenus) par régions et pays de l’industrie des Marché des machines de moulage par étirage-soufflage.

Matières premières et équipements de fabrication en amont, analyse de la chaîne industrielle de l’industrie du marché des machines de moulage par étirage-soufflage.

Analyse SWOT de l’industrie des Marché des machines de moulage par étirage-soufflage.

Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet de l’industrie des Marché des machines de moulage par étirage-soufflage.

