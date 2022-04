La taille du marché des logiciels d’analyse d’images par ultrasons est estimée à 1 351,5 millions USD d’ici 2026 – Rapports et données

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des logiciels d’analyse d’images par ultrasons était évalué à 696,0 millions USD en 2018 et devrait atteindre 1 351,5 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC de 8,6 %.

De toutes les modalités d’imagerie médicale, l’échographie est peut-être celle qui est le plus souvent utilisée lorsqu’une imagerie en temps réel est requise. Par conséquent, l’analyse d’image des données échographiques est également potentiellement utile lorsqu’elle est effectuée en temps réel. Il est donc nécessaire de créer un environnement logiciel avec des API pratiques qui permettent de tester divers algorithmes d’analyse d’images lorsque les données ultrasonores arrivent en temps réel ou à un rythme d’au moins 10 images par seconde. L’échographie est une méthode d’imagerie qui permet de visualiser en temps réel l’anatomie interne d’un être humain. Comme la tomodensitométrie et l’IRM, l’échographie est non invasive, mais l’échographie ne comporte aucun risque d’exposition aux rayonnements et est relativement peu coûteuse. En raison du faible risque et de la grande disponibilité de l’échographie, elle est de plus en plus utilisée dans de nombreux domaines de la médecine : radiologie, cardiologie, médecine de la femme, médecine d’urgence, médecine familiale, urologie, néphrologie, chirurgie vasculaire, chirurgie générale, médecine du sport, ophtalmologie, gastro-entérologie, télémédecine, médecine vétérinaire, etc. L’échographie clinique utilise généralement des fréquences de 2 à 30 MHz. Les impulsions d’énergie sonore se déplacent de la sonde à ultrasons vers une interface anatomique, qui réfléchit le son vers la sonde. La plupart des appareils à ultrasons partent du principe que la vitesse du son traversant les tissus biologiques est de 1540 m/. L’intensité des réflexions d’une impulsion ultrasonore particulière en fonction du temps (distance) représente une interrogation donnée du tissu. Une série d’interrogations de ce type, balayant un plan, sont collectées pour chaque balayage. Chaque numérisation est ensuite convertie en temps réel en une image 2D en niveaux de gris, via un processus appelé conversion de numérisation. C’est cette image 2D, avec ses pixels isotropes réguliers sur un réseau rectiligne, qui est généralement le point de départ de l’analyse d’image. L’imagerie par ultrasons est largement utilisée pour l’examen et la navigation dans les procédures diagnostiques et thérapeutiques. La qualité de l’image échographique est considérablement affectée par le bruit de chatoiement et les caractéristiques physiques du patient. De plus, l’acquisition d’images échographiques dépend largement des compétences et de l’expérience de l’utilisateur. Par conséquent, une mesure de haute précision ou une navigation à l’aide d’une imagerie par ultrasons est difficile et prend du temps. Par conséquent, le développement de techniques automatiques d’analyse et de reconnaissance d’images échographiques pour améliorer l’efficacité et la précision du flux de travail de diagnostic et de traitement est nécessaire. Un logiciel d’analyse d’images échographiques apporte une solution efficace à ce problème.

L’imagerie est l’un des outils de diagnostic médical essentiels pour observer les organes internes et les tissus mous. L’un de ces outils est l’échographie, qui est largement utilisée en gynécologie et en échocardiographie. Cela est dû au nombre d’avantages de l’échographie, tels qu’être non invasif, sans rayonnement, économique et en temps réel. Cependant, l’accès aux installations d’échographie reste limité en raison de la rareté des ressources humaines et physiques.

L’élargissement de la population gériatrique, possédant une forte susceptibilité au développement de maladies chroniques, devrait augmenter la demande de logiciels d’analyse d’images échographiques à l’avenir.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent:

Le segment des applications oncologiques du marché des logiciels d’analyse d’images échographiques devrait croître à un TCAC de 7,7% au cours de la période de prévision

Des développements importants sur le marché des logiciels d’analyse d’images échographiques comprennent des progrès dans les transducteurs, les excitation codée, imagerie tridimensionnelle, haute résolution et haute vitesse, agents de contraste, imagerie harmonique, élasticité et déformation, dispositifs de point de service, tomodensitométrie, imagerie thermoacoustique, photoacoustique, acousto-optique et à effet Hall

3D et 4 Le segment des ultrasons -D est un segment prometteur sur le marché des logiciels d’analyse d’images échographiques. L’échographie 4-D fournit une évaluation fœtale complète, qui comprend le visage fœtal, les grimaces, les mouvements respiratoires, la déglutition, la bouche, les schémas de clignement des yeux isolés et la direction des membres. Il offre des résultats plus convaincants que l’imagerie 2D et 3D. Avec l’échographie 4-D, les problèmes de développement neurologique prénatal tels que le TDAH, la schizophrénie, l’épilepsie et l’autisme peuvent également être détectés

. Les progrès technologiques révolutionnent le marché des logiciels d’analyse d’images échographiques. L’une de ces techniques est la sonoélastographie. Il donne aux médecins la possibilité de voir des zones plus rigides et plus molles à l’intérieur du tissu, la sonoélastographie facilite la stadification de la fibrose hépatique, la caractérisation des nodules thyroïdiens, des ganglions lymphatiques et des nodules mammaires indéterminés, et la détection du cancer de la prostate, tout cela ne peut pas être fait avec l’échographie conventionnelle .

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché des logiciels d’analyse d’images par ultrasons est extrêmement concurrentiel et comprend plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont :

GE Healthcare, Philips Healthcare, Siemens Healthineers, Agfa Healthcare, MIM Software Inc., Esaote SpA, Merge Healthcare Incorporated, Xinapse system Ltd., Spacelab Healthcare Inc. et OSI Systems, entre autres

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché des logiciels d’analyse d’images ultrasonores :

ultrasonores par type Outlook (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026

Logiciel

images

) )

Échographes 2D Échographes

3D et 4D

Imagerie Doppler

Logiciel d’analyse d’images échographiques par application Perspectives (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Orthopédie

Dentaire

Cardiologie

Oncologie

Obstétrique et gynécologie

Néphrologie et urologie

Radiologie

Autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne Kde Italie France BENELUX l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste MEA



