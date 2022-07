La taille du marché des leggings devrait atteindre 59,86 milliards USD à un TCAC de 6,3 %, en 2030

La taille du marché mondial des leggings était de 34,25 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 6,3 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché devrait être tirée par l’urbanisation rapide, l’évolution des préférences des consommateurs et l’augmentation des activités sportives, telles que les gymnases et le yoga.

Les leggings pour femmes sont le nouveau style de pantalon. Les femmes les portent avec des jupes, des bottes, des kurtis, des hauts et d’autres vêtements. De nos jours, les leggings sont utilisés à la fois à des fins décontractées et sportives car ils sont si confortables, ajustés et flexibles. Les leggings sont plus populaires que tout autre type de bas et peuvent être portés à la place des pantalons et des jeans.

Plusieurs sites de commerce électronique se concentrent sur la fourniture de marques de vêtements de marque maison pour augmenter les ventes et diversifier leurs clients. Par exemple, Amazon a investi dans des marques de vêtements de marque maison pour augmenter la variété des alternatives et proposer des offres groupées pour attirer les acheteurs et développer sa clientèle. De plus, la fabrication croissante de vêtements de sport et une augmentation du nombre de sociétés multinationales formant des partenariats avec des acteurs locaux devraient continuer à soutenir dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché. En outre, la disponibilité d’équipements d’exercice abordables et l’utilisation croissante de ces équipements par les ménages, en particulier les équipements cardiovasculaires tels que les vélos et les déambulateurs, peuvent constituer une meilleure opportunité pour les fabricants de leggings.

Quelques faits saillants du rapport

Les revenus du segment du nylon devraient représenter la plus grande part au cours de la période de prévision. Le nylon est un tissu polyvalent fabriqué à partir de fibres synthétiques de polyamide. Les femmes préfèrent les leggings en nylon car ils sont robustes et résistants à l’humidité. Les vêtements en nylon sont non seulement peu coûteux, mais ils offrent également un bon confort ergonomique. Les leggings en nylon sont populaires parmi les athlètes féminines. Les vêtements en nylon sont faciles à nettoyer et peuvent être portés tout au long de l’année.

Les revenus du segment des leggings mi-mollet représentaient la plus grande part en 2021. Les femmes préfèrent porter des leggings mi-mollet car ils sont élégants. Sa longueur courte le place entre le genou et la cheville. Il va bien avec un short ou une jupe. Ce style de leggings est idéal pour les personnes qui souhaitent les porter tout en faisant de l’exercice ou en allant à la salle de sport.

Les revenus du segment féminin devraient enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Les leggings conviennent à toutes les activités sportives féminines, telles qu’un jeu de terrain de jeu de 4 carrés ou un cours de gym. De manger de la compote de pommes sur le tapis de classe en jambes croisées à la pratique de la gymnastique après l’école. Les filles portent des leggings sous leurs jupes pour exécuter des sauts périlleux et des roues de charrette sans exposer leurs sous-vêtements. Les leggings sont à la fois confortables et à la mode. Les leggings rendent les filles plus intelligentes. Les leggings sont plus doux et plus confortables que les jeans. Ils sont différents des pantalons de yoga, qui sont disponibles dans une variété de tissus et peuvent être portés serrés ou amples. Elles sont idéales pour les femmes à la peau sensible.

Le marché en Europe devrait enregistrer la plus grande part de revenus sur le marché mondial des leggings au cours de la période de prévision. Les leggings sont de plus en plus utilisés lors d’activités sportives en raison du nombre croissant de personnes participant à des activités sportives et physiques, qui est le principal facteur de croissance des revenus du marché des leggings dans la région. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des pays économiques bien développés qui ont un impact bénéfique sur les revenus du marché. Les principaux facteurs qui devraient avoir un impact sur la croissance des revenus du marché comprennent une population de plus en plus indépendante financièrement, l’augmentation du revenu par habitant et l’évolution des tendances de la mode. Selon Eurostat, l’Allemagne était le premier importateur de vêtements de l’UE en 2020 avec une valeur de 31,29 milliards de dollars, suivie de la France, de l’Espagne, de l’Italie, des Pays-Bas et de la Pologne. Ces six premiers pays représentent collectivement près de 72,9 % de l’ensemble du marché d’importation de vêtements de l’UE. La Pologne, la Roumanie, la République tchèque et la Hongrie ont les économies à la croissance la plus rapide de l’UE, le taux de croissance de chaque pays se situant en moyenne entre 5,6 % et 13,3 %. Ensemble, ces quatre pays représentent à peine 10,9 % du marché de l’habillement de l’UE, malgré leur expansion rapide. La demande croissante de vêtements dans la région stimule la croissance des revenus du marché.

Les entreprises présentées dans le rapport de marché sont Adidas India Marketing Pvt. Ltd, Nike, Inc., Givenchy, Reebok, PE Nation, Lyra, Commando, MSGM SRL, Beyond Yoga et PUMA SE

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des leggings en fonction des tissus, du type, de l’utilisation finale et de la région :

Fabrics Outlook (Revenue , milliards USD ; 2019-2030)

Nylon

Lycra

Coton

Cuir

Soie

Autres

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Leggings

mi-mollet Leggings à

étrier Leggings

Disco Leggings

colorés Leggings

motifs Leggings

au genou Leggings

à la cheville

Autres

Fin- Utiliser Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Homme

Femme

Perspectives régionales (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

