La taille du marché des lampes d’hôpital d’une valeur de 9 765,09 millions de dollars d’ici 2028 | CAGR 8,7 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Hospital Lights Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Product Type, Technology, and Application », le marché devrait passer de 5 432,01 millions de dollars. en 2021 à 9 765,09 millions de dollars d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,7 % de 2021 à 2028.

Les hôpitaux et les cliniques ont des besoins énergétiques élevés en raison des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des équipements d’imagerie médicale et des exigences spéciales en matière d’air pur et d’hygiène. L’efficacité énergétique est devenue un instrument politique majeur dans le monde entier, aidant à répondre à l’augmentation significative de la demande d’énergie. Toutes les agences gouvernementales et non gouvernementales travaillent ensemble pour assurer une utilisation durable de l’énergie. Par exemple, le gouvernement britannique a publié en novembre 2020 des orientations sur les réglementations proposées pour mettre en œuvre de nouvelles exigences en matière d’éco-conception et d’étiquetage énergétique pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés. Ces exigences comprennent des mesures visant à relever les exigences minimales en matière d’efficacité énergétique pour les produits d’éclairage, ce qui conduira à l’élimination progressive de plusieurs types de lampes moins efficaces.

Marché des éclairages hospitaliers: paysage concurrentiel et développements clés

Signify Holding (Philips), Acuity Brands, Cree Lighting, Dragerwerk AG & Co. KGaA, KLS Martin Group, Stryker Corporation, GE Current, Hubbell Incorporated, Trilux GMBH & Co. KG et Zumtobel Lighting GMBH figurent parmi les principaux acteurs du marché mondial. Marché des lumières de l’hôpital. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

Acuity Brands, Dragerwerk, Hubbell Incorporated, Signify Holdings et BFW Inc. – font partie des acteurs bien connus opérant sur le marché mondial de l’éclairage hospitalier et se concentrent sur le développement de produits et les innovations. La liste ci-dessus des acteurs clés est dérivée en tenant compte de plusieurs facteurs tels que le chiffre d’affaires global, le portefeuille actuel d’éclairage hospitalier, les lancements de nouveaux produits, les initiatives de marché, l’investissement dans la mise à niveau technologique, les fusions et acquisitions et d’autres activités conjointes. Quelques-unes des initiatives de marché importantes et des développements de produits de l’industrie sont mentionnés ci-dessous :

2022 : Hubbell Incorporated a été reconnue pour la deuxième fois comme les entreprises les plus éthiques au monde en 2022 par Ethisphere.

2022 : GE Current a finalisé l’acquisition de Hubbell Incorporated pour enrichir son portefeuille de produits. La combinaison de GE Current et Hubbell Incorporated portera la marque Current.

L’éclairage des hôpitaux fait référence aux lumières qui ont été conçues spécifiquement pour être utilisées dans les établissements médicaux. Ils sont souvent construits avec des matériaux robustes et doivent pouvoir supporter un nettoyage régulier ainsi qu’un certain nombre de dommages. Parce que les hôpitaux et autres installations médicales doivent être aussi propres que possible, l’éclairage doit être résistant à l’eau et aux produits chimiques. Les facteurs importants à l’origine de la croissance du marché de l’éclairage des hôpitaux comprennent l’utilisation croissante d’appareils d’éclairage à LED, les initiatives gouvernementales visant à améliorer l’efficacité énergétique dans les hôpitaux et les avantages de la LED par rapport à l’éclairage conventionnel. En outre, le soutien accru du gouvernement à l’adoption de solutions d’éclairage écoénergétiques dans les hôpitaux a entraîné une augmentation de l’utilisation de produits d’éclairage à base de LED par rapport à l’éclairage traditionnel, ce qui stimule la croissance globale du marché. Les développements croissants de la technologie d’éclairage sont susceptibles de créer des perspectives lucratives pour l’industrie au cours de la période de prévision.

Les investissements gouvernementaux et privés croissants dans les pays développés et en développement pour construire de nouvelles infrastructures de soins de santé ainsi que pour moderniser et étendre les infrastructures hospitalières existantes devraient en outre contribuer à la croissance du marché mondial des éclairages hospitaliers. Parmi les grands projets mentionnés, citons le nouvel hôpital universitaire de Tolède en Espagne ouvert en 2020, la Belgique a commencé la construction de son nouveau Grand Hôpital de Charleroi en avril 2019 et la construction de l’hôpital privé de la fondation oculaire Narayan à Karnataka, en Inde. Ces projets d’infrastructure de soins de santé entrepris à travers le monde devraient contribuer à la demande croissante d’éclairage hospitalier au fil des ans. De plus, en raison de la pénurie mondiale d’énergie, les économies d’énergie, la réduction des émissions et le développement vert sont devenus des préoccupations communes aux pays du monde entier. Selon les statistiques, l’éclairage global représente environ 20 % de la consommation électrique totale. L’éclairage en Chine représente environ 14 % de la consommation totale d’électricité. Par conséquent, l’éclairage a toujours été le domaine clé de la conversation sur l’énergie en Chine et dans le monde. Ainsi, l’adoption des lumières LED se développe rapidement et transforme avec succès la définition et la portée de la technologie d’éclairage. En outre, les règles strictes proposées par le gouvernement et les organismes de réglementation des États-Unis, du Canada et de l’Union européenne sur l’utilisation d’un éclairage moins efficace ont ouvert la voie à la croissance de l’éclairage LED. Et ces initiatives des gouvernements vers l’adoption des lumières LED contribueront à transformer l’ancien bâtiment des hôpitaux en un nouvel hôpital économe en énergie et stimuleront ainsi la croissance du marché.

En 2022, TRILUX Suisse a acquis Monolicht GmbH, un fabricant local de luminaires. L’entreprise continuera à fonctionner en tant que filiale locale indépendante de TRILUX en Suisse.

