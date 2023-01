La taille du marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) devrait atteindre 71 004,34 millions USD d’ici 2029 Cannabidiol (CBD) Vape Juice Market » est une étude qui fournit une analyse approfondie du marché et des informations pour aider les entreprises à prospérer . Ce rapport sur le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) aide à évaluer l'efficacité relative des différents supports publicitaires, les méthodes de vente, les raisons de la résistance des consommateurs et les caractéristiques de la demande des produits de l'entreprise. Minimisez le risque d'incertitude et prenez plus facilement des décisions éclairées grâce à ce rapport d'analyse de l'industrie.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, la taille du marché mondial des e-liquides au cannabidiol (CBD) devrait atteindre 71,0434 millions de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 58,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

augmentation des troubles mentaux

Les troubles anxieux, y compris le trouble panique, le trouble obsessionnel-compulsif, la dépression et d’autres troubles psychologiques, sont en augmentation.

Les troubles psychologiques se caractérisent par une perte d’intérêt ou de plaisir, de la tristesse, de la culpabilité ou une faible estime de soi, des difficultés de concentration, un manque de sommeil ou une perte d’appétit et de la fatigue. Une personne souffrant de dépression peut avoir divers maux physiques sans cause physique apparente. La dépression peut aller et venir, ou elle peut durer longtemps. La dépression peut également affecter négativement la capacité d’une personne à fonctionner à l’école ou au travail et à faire face à la vie quotidienne. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide.

développements industriels récents

En avril 2022, JustCBD a signé un accord avec la direction du conglomérat de distribution OTG pour vendre des produits CBD dans les aéroports. Cela permet aux entreprises d’atteindre de nouveaux segments de clientèle.

En octobre 2021, Koi CBD a lancé ses nouvelles gammes de produits de cannabis de classe mondiale Full Spectrum et Delta 8 Series.Ces produits sont des teintures, des gommes et des jus électroniques. Le lancement a permis à l’entreprise d’élargir son portefeuille de produits.

Segmentation clé de l’industrie – Marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD)

Par type de produit

jus de vape à spectre complet

e-liquide large spectre

Jus de vape isolat de CBD

par origine

par transformation

indique

luzerne

hybride

Rapport entre le propylène glycol (VG) et la glycérine végétale (PG)

Rapport VG et PG 50/50

Rapport 60/40 VG et PG

Rapport VG et PG 70/30

par catégorie

THC détectable

THC non détectable

Par taille de colis

>30ML

30ML-60ML

60ML-100ML

jusqu’à 1000ML

Par canal de distribution

en ligne

Magasin de produits de santé et naturels

dispensaire de marijuana médicale

indice:

Explique segmentation du marché résumé savoir avancé Marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) – Réglementation Aperçu du marché Marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD), par type de produit Marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD), par source Marché mondial des jus de vape CBD (Cannabidiol), par souches Marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) par taille

Analyse régionale/aperçus : Marché du jus de vape au cannabidiol (CBD)

Certains des pays couverts par le rapport sur le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Allemagne, la France, la Pologne, la Turquie, la Belgique, l’Italie, le Portugal, le Danemark et le reste de l’Europe, le Japon, la Thaïlande, Hong Kong, le Vietnam, la Malaisie, l’Australie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique, Israël, l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Les principaux acteurs du marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) inclus dans ce marché sont:

Convention sur la diversité biologique,

bombe de marijuana,

cbd koi,

quartier central des affaires brutal,

marie Jane

Il a passé

