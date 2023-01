La taille du marché des instruments de chirurgie réfractive devrait atteindre 2 611,13 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,2 %.

Data Bridge Market Research a récemment publié les coordonnées et les parts de marché des entreprises dans une étude approfondie intitulée « Marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive ». En outre, le rapport d’activité sur le marché des dispositifs de chirurgie réfractive combine une analyse complète de l’industrie avec des estimations et des prévisions spécifiques pour fournir la solution de recherche la plus claire et la plus complète pour la prise de décision stratégique.

Le marché mondial des instruments de chirurgie réfractive devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 8,2 % sur la période prévue de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 2 611,13 millions USD d’ici 2029, contre 1 420,96 millions USD en 2021.

Téléchargez un échantillon exclusif du marché des dispositifs de chirurgie réfractive sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-refractive-surgery-devices-market

Aperçu du marché:-

Les dispositifs de chirurgie réfractive sont utilisés pour améliorer ou corriger les erreurs de réfraction telles que la myopie (myopie), l’hypermétropie (hypermétropie), la presbytie ou l’astigmatisme. Ces appareils comprennent les lasers excimères, les lasers YAG, les microkératomes et les lasers femtosecondes. La chirurgie réfractive réduit considérablement la dépendance aux lunettes ou aux lentilles de contact. Divers dispositifs de réfraction sont utilisés sur le marché pour traiter les défauts de vision.

L’erreur de réfraction est due précisément à la forme incorrecte de la cornée ou du globe oculaire. Les procédures de chirurgie réfractive comprennent le remodelage du globe oculaire ou de la cornée à l’aide de divers dispositifs chirurgicaux réfractifs, tels que les lasers avancés, les traitements LASIK, la kératectomie photoréfractive et diverses lentilles, telles que les lentilles intraoculaires phaques et les lentilles intraoculaires toriques.

développement récent

En juillet 2021, Johnson & Johnson Vision a lancé le VERITAS Vision System, le système de phacoémulsification (phaco) de nouvelle génération. Le système a été développé en mettant l’accent sur trois domaines importants : l’efficacité du chirurgien, la sécurité du patient et le confort. Cela s’ajoute au portefeuille de produits de l’entreprise.

Les principaux acteurs du marché des dispositifs de chirurgie réfractive sont Tracey Technologies, Bausch + Lomb Incorporated, BD, STAAR SURGICAL, SCHWIND eye-tech-solutions, Hoya Surgical Optics, Johnson & Johnson Services, Inc., Ophtec BV, Glaukos Corporation, Amplitude Laser, Reichert, Inc., NIDEK CO., LTD., Ziemer Ophthalmic Systems, ROWIAK GmbH, Moria, LENSAR, Inc., Topcon Canada Inc. (une filiale de Topcon Corporation), Aaren Scientific Inc., Rayner Intraocular Lenses Limited., iVIS Technologies, Alcon, etc.

Pour plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-refractive-surgery-devices-market

Analyse du marché des équipements de chirurgie réfractive par pays:

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie réfractive comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Brésil dans le cadre du Moyen-Orient Est et Afrique (MEA), Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Investir dans la recherche vous donnera accès à des informations sur :

Marché des instruments de chirurgie réfractive [Global – segmenté en régions]

Division au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Division de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes

et des revenus /

clé Tendances du marché des ventes des joueurs : technologies/produits/startups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, analyse des cinq forces de Porter, etc.

Taille du marché) Taille du marché par application/ prévision/prévision du marché

vertical

Raisons d’examiner ce rapport ?

Le rapport fournit une évaluation complète du marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des prévisions sur la taille du marché. Ces prévisions sont calculées à l’aide de méthodes de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire a été menée par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de l’industrie.

Le rapport comprend également le paysage réglementaire de l’industrie qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport analyse les principaux organismes de réglementation et les principales règles et réglementations imposées à l’industrie dans diverses régions.

Le rapport contient également une analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, un outil de positionnement concurrentiel pour les analystes.

Points stratégiques couverts dans le répertoire mondial du marché des dispositifs de chirurgie réfractive:

Chapitre 1 : Introduction, informations de base et présentation des produits du marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive

Chapitre 2 : Objectifs de recherche et portée de l’étude du marché des dispositifs de chirurgie réfractive

Chapitre 3 : Dynamique du marché des dispositifs de chirurgie réfractive : facteurs de croissance, forces perturbatrices, Tendances et défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché des dispositifs de chirurgie réfractive, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5 : Analyse des joueurs, paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs du marché des appareils de chirurgie réfractive, analyse du groupe stratégique, carte permanente, matrice BCG et profil de l’entreprise

Chapitre 6 : Affichage de la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateur final, autres segments

Chapitre 7 : Plus segmenté par pays Marché de l’évaluation des pays

Chapitre 8 : Méthodes de recherche

Chapitre 9 : Sources de données

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-refractive-surgery-devices-market

Explorez les rapports sur les tendances :

Microarrays à ADN et puces génétiques Taille, part, croissance, opportunités et aperçu régional du marché https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-and-gene-chip-microarrays-market

Taille, part, croissance, opportunités et aperçu régional du marché des appareils à base d’énergie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-energy-based-devices-market

Taille, part, croissance, opportunités et aperçu régional du marché des formules d’alimentation entérale https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-enteral-feeding-formulas-market

Débridement enzymatique des plaies Taille, part, croissance, opportunités et aperçu régional du marché https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-enzymatic-wound-debridement-market

Taille, part, croissance, opportunités et aperçu régional du marché de la métagénomique axée sur la fonction https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-function-driven-metagenomics-market

Taille, part, croissance, opportunités et aperçu régional du marché des stimulateurs électriques gastriques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gastric-electric-stimulators-market

Taille, part, croissance, opportunités et aperçu régional du marché du séquençage du génome https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-genome-sequencing-market

Taille, part, croissance, opportunités et aperçu régional du marché des solutions de financement de la santé https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-finance-solutions-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com