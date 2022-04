La taille du marché des inhalateurs respiratoires atteindra 52,43 milliards USD d’ici 2027

Le marché mondial des inhalateurs respiratoires devrait atteindre une taille de marché de 52,43 milliards USD d’ici 2027 et enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision, selon un nouveau rapport de Reports and Data.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3770

Le marché des inhalateurs respiratoires est stimulé par l’augmentation de l’incidence des maladies respiratoires telles que l’asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC ). Les acteurs du marché investissent dans le développement de dispositifs d’inhalation portables avancés qui alimenteront également la croissance du marché.

Les maladies respiratoires comptent parmi les principales causes de décès et d’invalidité dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 65 millions de personnes souffrent de maladie pulmonaire obstructive chronique et 3 millions en meurent chaque année, ce qui en fait la troisième cause de décès.

La hausse de la tendance des inhalateurs respiratoires intelligents stimulera la croissance du marché dans les années à venir. Les inhalateurs intelligents sont conçus pour se connecter à une application mobile et aider les utilisateurs à surveiller les rappels de dosage et les horaires de prise de médicaments. Cependant, le coût élevé des inhalateurs respiratoires entravera la croissance du marché.

L’impact du COVID-19 :

L’épidémie du virus COVID-19 a entraîné une forte demande d’inhalateurs respiratoires. La croissance du marché a considérablement augmenté ces derniers mois, car les patients atteints de maladies respiratoires sont plus sensibles au COVID-19. Le meilleur moyen pour les personnes souffrant d’asthme ou de MPOC de réduire le risque de coronavirus est de contrôler leur état de santé et de limiter les visites dans les hôpitaux.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

AstraZeneca, Cipla Ltd., Merck & Co., Inc., GlaxoSmithKline plc, Boehringer Ingelheim International GmbH, Medisol Lifescience Pvt. Ltd., Koninklijke Philips NV, Novartis AG, Philips Healthcare et 3M.

Le rapport sur le marché mondial des inhalateurs respiratoires examine en profondeur les tendances actuelles et émergentes de l’industrie et discute en détail des avancées dans le secteur technologique et des produits. Le rapport parle des technologies actuelles, émergentes et perturbatrices dans le secteur de la santé qui ont un impact sur la croissance du marché. Les améliorations de la qualité des services, l’automatisation, l’accent accru sur les approches centrées sur le patient et l’adoption rapide de la télésanté, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, ont accéléré la croissance du marché.

L’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les appareils portables est devenue un outil important dans le secteur de la santé. La livraison de médicaments à domicile, la modernisation des installations médicales et l’augmentation des investissements dans la technologie sont quelques tendances émergentes clés et devraient continuer à prévaloir à l’avenir. Les entreprises clés investissent activement dans les technologies de pointe et forment des alliances stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations, des partenariats, des accords de licence et des accords d’entreprise pour acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché des inhalateurs respiratoires en fonction des différents types de produits proposés par le marché, du spectre d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions et des technologies, entre autres. L’analyse régionale du marché Appareils respiratoires inhalateurs fournit un aperçu détaillé des régions clés où le marché a acquis une assise solide. Il étudie également les modèles d’import/export, de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande, les tendances, les demandes et la présence des principaux acteurs dans les régions.

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

poudre sèche Inhalateur

doseur

Nébuliseur Nébuliseur air comprimé Nébuliseur à ultrasons Nébuliseur mailles



Mode de fonctionnement Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Inhalateurs à

commande numérique Inhalateurs à commande

manuelle

Application Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Maladie pulmonaire obstructive chronique

Asthme

Hypertension artérielle pulmonaire

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/respiratory-inhaler-devices-market

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S. Mexique

Europe Allemagne Italie K. Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste de la MEA



Autre clé les conclusions du rapport suggèrent que

les inhalateurs à poudre sèche sont préférés aux inhalateurs-doseurs (MDI) car ils sont beaucoup plus faciles à utiliser et provoquent peu d’irritants. Après l’interdiction des inhalateurs utilisant des chlorofluorocarbures (CFC), les acteurs du marché sont entrés dans le segment des poudres sèches pour fournir une large gamme de produits aux patients souffrant de problèmes respiratoires.

L’adoption croissante des inhalateurs à commande numérique par les acteurs du marché pour traiter les maladies respiratoires et améliorer l’efficacité des médicaments prescrits stimule ainsi la croissance du segment.

La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) a dominé les segments d’application en 2019 en raison du nombre élevé de fumeurs actifs dans le monde et de l’augmentation de la population gériatrique dans de nombreux pays. Actuellement, il n’y a pas de remède pour la maladie, mais un traitement approprié peut ralentir la progression de la maladie. Les inhalateurs respiratoires aident les patients souffrant de MPOC à mieux respirer.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus du marché des inhalateurs respiratoires en 2019. La présence solide d’infrastructures de recherche avancées dans les pays de la région et l’adoption élevée d’inhalateurs intelligents sont un autre facteur de croissance du marché.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3770

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapports publiés par Reports and Data:

Analyse du marché de la santé animale @ https://enteromed.co.uk/health-and-wellness-news/?rkey=20220125EN41282&filter=15625

À propos

Reports and Data est une étude de marché et société de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com