La taille du marché des ingrédients biotechnologiques connaît une croissance incroyable en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des ingrédients biotechnologiques était évalué à 23 405,7 millions USD en 2021 et devrait générer 34 057,4 millions USD d’ici 2030 . Le marché devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2022 à 2030. Les ingrédients biotechnologiques connaissent une forte demande par rapport aux ingrédients synthétiques, ce qui marque un énorme changement dans la base de consommateurs. Cela est attribué à une prise de conscience accrue des consommateurs concernant les bienfaits pour la santé des médicaments biologiques et à base de plantes.

En outre, l’utilisation de médicaments génériques a également augmenté de manière significative. Le stress actuel, les modes de vie et les habitudes de travail ont conduit à divers problèmes de santé, qui agissent comme un facteur déterminant pour les médicaments génériques. Une augmentation de la demande de médicaments génériques a également entraîné une augmentation de la transition vers les ingrédients biotechnologiques. De plus, l’augmentation de la consommation dans l’industrie agroalimentaire et divers compléments alimentaires stimulent également la croissance du marché des ingrédients biotechnologiques. Cependant, l’indisponibilité des matières premières freine la croissance du marché des ingrédients biotechnologiques.

Définition du marché mondial des ingrédients biotechnologiques

Les ingrédients biotechnologiques sont des composés constitués de composants contenant des huiles essentielles, des extraits naturels et des substances issues de la bio-ingénierie. Ces composés se trouvent dans les plantes, les micro-organismes, les animaux et tout organisme vivant naturel

Dynamique du marché mondial des ingrédients biotechnologiques

Moteurs : évolution de la préférence des consommateurs d’ingrédients synthétiques vers des ingrédients biosourcés

Les consommateurs sont plus conscients de la base des articles de soins personnels, des herbes et des produits parfumés et du processus de leur synthèse. Il y a eu une augmentation notable de la sensibilisation liée aux effets nocifs de ces produits sur soi et sur l’environnement. Cela a conduit à un certain changement du modèle de consommation des produits à base de synthèse vers les produits à base de plantes et biologiques. Un tel changement affecte considérablement la demande de produits biotechnologiques, propulsant l’industrie vers la croissance. De plus, l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que le cancer a également entraîné une évolution des tendances de consommation vers des produits naturels et biologiques.

Contraintes : Disponibilité limitée des matières premières

La matière première utilisée dans le processus de production d’ingrédients biotechnologiques est principalement constituée de systèmes d’expression provenant de mammifères, de microbes, d’insectes, de plantes ou de levures. Les systèmes microbiens sont facilement et abondamment disponibles, suivis des plantes. Cependant, plusieurs restrictions sur les systèmes d’expression des mammifères et des insectes limitent la croissance dans ces segments. Cela conduit à une pénurie de matières premières, ce qui augmente encore la production ainsi que le coût final du produit. Ainsi, la disponibilité limitée des matières premières freine la croissance du marché.

Opportunités : Politiques gouvernementales favorables et avancées technologiques en bio-ingénierie

La croissance de l’acceptation des produits biopharmaceutiques devrait créer diverses opportunités de croissance du marché des ingrédients biotechnologiques. Les gouvernements doivent proposer des politiques qui favorisent les producteurs et réduisent les coûts de production. De plus, le processus d’approbation des produits synthétisés est beaucoup plus simple car les produits issus de la biotechnologie nécessitent des approbations supplémentaires pendant de longues périodes. Par conséquent, des processus d’approbation accélérés et des politiques favorables peuvent ouvrir de larges opportunités de croissance du marché.

Segmentation du marché mondial des ingrédients biotechnologiques

L’étude classe le marché des ingrédients biotechnologiques en fonction du type, du produit et des systèmes d’expression aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Les ingrédients pharmaceutiques actifs

Biosimilaires

Par perspectives de produit ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Des anticorps monoclonaux

Vaccins

Hormones et facteurs de croissance

Cytokines

Protéines de fusion

Enzymes thérapeutiques

Facteurs sanguins

Par Expression Systems Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Systèmes d’expression des mammifères

Systèmes d’expression microbienne

Systèmes d’expression de levure

Systèmes d’expression végétale

Systèmes d’expression d’insectes

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Par type, le marché mondial des ingrédients biotechnologiques est classé en ingrédients pharmaceutiques actifs et biosimilaires . En 2021, le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs représentait la plus grande part de marché de 59,1 % sur le marché mondial des ingrédients biotechnologiques . Les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont des substances ou des combinaisons de diverses substances utilisées dans les produits finaux ou finis. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre d’activités de pharmacologie pour étudier les effets indésirables d’un médicament sur les êtres vivants en cas de nombreuses maladies.

La forme API utilisée dans une formulation est souvent la forme cristalline la plus stable thermodynamiquement. La qualité des API présente un effet significatif sur l’efficacité et la sécurité des médicaments. Des API mal fabriquées, de mauvaise qualité et compromises peuvent entraîner de graves problèmes tels que des maladies ou la mort. Les API sont le contenu le plus important de tout médicament car ils contiennent des anticorps efficaces qui induisent le processus de traitement. Les ingrédients biotechnologiques sont recherchés pour leur nature biologique et, par conséquent, les API fabriqués à partir de sources naturelles connaissent une croissance.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des ingrédients biotechnologiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5,2 % sur le marché mondial des ingrédients biotechnologiques au cours de la période de prévision . Le marché des ingrédients biotechnologiques en Asie-Pacifique est analysé à travers la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud, la Suède et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine est le pays dominant de la région en termes de part de marché, suivie par l’Inde. La Corée du Sud détient la part la plus faible du marché.

L’Asie-Pacifique est un grand producteur de médicaments, ce qui stimule la demande d’ingrédients biotechnologiques. L’augmentation de la demande d’ingrédients biotechnologiques dans les domaines médical, alimentaire et des boissons, des soins personnels et des cosmétiques stimule la demande d’ingrédients biotechnologiques car ils sont biologiques et respectueux de l’environnement.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des ingrédients biotechnologiques

Le marché mondial des ingrédients biotechnologiques est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des ingrédients biotechnologiques sont :