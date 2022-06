La taille du marché des imprimantes 3D de bureau connaît une croissance incroyable en 2030

La taille du marché mondial des imprimantes 3D de bureau devrait passer de 59,79 milliards USD en 2020 à 212,14 milliards USD d’ici 2027 , à un TCAC de 23,5 % de 2021 à 2027. L’impression 3D de bureau utilise différents matériaux, technologies et services, pour gagner du temps et améliorer le processus de fabrication traditionnel en appliquant précisément les intrants avec une analyse appropriée de la technologie d’impression, des matériaux et de la 3DP conditions de traitement. Le marché des imprimantes 3D de bureau a été analysé pour les composants clés : les types de matériaux 3DP (comme les plastiques, les photopolymères, les résines et autres) et les technologies (FFF, SLA, DLP, SDL et autres). Les imprimantes 3D de bureau sont largement utilisées dans divers secteurs de consommation tels que l’éducation et l’art, la mode et l’esthétique, les jouets et les appareils grand public, la santé et les articles ménagers.

L’imprimante 3D de bureau assure un prototypage rapide de manière rentable combinant une complexité accrue de la structure. Les matériaux d’impression 3D tels que les thermoplastiques, les photopolymères, les bio-encres et les composites sont des matériaux très demandés dans le secteur de la santé en raison de leur biocompatibilité, de leur production et de leur faible coût. Avec la croissance des progrès de la technologie médicale et la disponibilité de divers types de matériaux biocompatibles, les expéditions d’imprimantes 3D de bureau dans le secteur de la santé devraient augmenter de manière significative.

La technologie d’impression 3D est le pont essentiel entre les perturbations numériques et physiques. Il a la capacité de transformer des fichiers numériques en objets physiques, ce qui permet aux utilisateurs de concevoir, numériser, partager et envoyer des représentations numériques d’objets physiques n’importe où pour imprimer des objets 3D. La technologie d’impression 3D fonctionne de manière similaire à celle de l’impression 2D sur papier. Dans la technologie d’impression 3D, des milliers de couches de matériau sont imprimées couche après couche à l’aide d’une extrudeuse pour créer les objets en 3D. Les imprimantes 3D de bureau sont considérées comme le segment de la technologie d’impression 3D qui connaît la croissance la plus rapide en raison du faible coût des imprimantes 3D, de la facilité d’utilisation et de la portabilité. L’impression 3D de bureau peut être effectuée à la maison, dans les bureaux, les écoles et les universités. Le marché des imprimantes 3D de bureau tend continuellement la main aux clients,

Dynamique du marché mondial des imprimantes 3D de bureau

Moteurs : Initiatives gouvernementales et augmentation des investissements en R&D

Bien que de nombreux facteurs jouent un rôle essentiel dans l’intégration de la technologie, le gouvernement fait finalement passer la technologie au niveau supérieur grâce à des formulations de politiques de soutien et en offrant une bonne solidité budgétaire.

Les organisations gouvernementales ont commencé à encourager les initiatives de recherche et de développement prévoyant divers avantages à apporter cette technologie aux masses. Grâce au soutien et aux initiatives du gouvernement avec l’aide de divers fabricants d’imprimantes 3D de bureau, le gouvernement chinois a annoncé une nouvelle politique visant à installer une imprimante 3D dans chacune de ses quelque 400 000 écoles élémentaires au cours des deux prochaines années. Cette campagne et les investissements financiers du gouvernement pour la R&D de la technologie d’impression 3D augmentent largement la sensibilisation technologique des clients.

Contraintes : qualité des imprimantes 3D de bureau

La qualité de l’objet imprimé en 3D joue un rôle central dans le choix de la qualité des imprimantes 3D de bureau. L’application de pièces imprimées en 3D nécessite une résistance élevée, une finition de surface supérieure et des performances élevées. La production d’objets imprimés en 3D hautes performances et à finition de surface supérieure nécessite des imprimantes 3D de bureau de qualité supérieure. L’impression d’objets de finition supérieure à partir d’imprimantes 3D de bureau nécessite une expertise technique et une technologie de pointe. Le traitement de filaments d’impression 3D/de matériaux liquides pour obtenir une impression de qualité supérieure à l’aide d’une imprimante 3D de bureau n’est pas bon marché. Le FDM est la technologie d’impression 3D la plus appréciée dans divers secteurs de consommation en raison de sa facilité d’utilisation, de son faible coût et de sa capacité à fabriquer des pièces résistantes et durables.

La santé est l’une des applications les plus récentes pour les imprimantes 3D de bureau. Une imprimante 3D de bureau peut être utilisée pour imprimer des membres, des implants et d’autres parties du corps. Une imprimante 3D de bureau SLA de haute qualité est largement utilisée pour imprimer des implants et des prothèses. La qualité des imprimantes 3D de bureau change pour différentes applications grand public telles que l’éducation et l’art, les jouets et les appareils grand public, la mode et l’esthétique, les articles ménagers et les soins de santé. Une imprimante 3D FDM à faible coût est largement utilisée dans le secteur de l’éducation et de l’art. En revanche, une imprimante 3D FDM de haute qualité est utilisée pour imprimer des objets dans la mode et l’esthétique, les jouets et les appareils grand public, les articles ménagers et les soins de santé.

Opportunités : opportunités sur le marché des entreprises

Dans toute industrie manufacturière/secteur de consommation, la technologie d’impression 3D signifie l’innovation dans les nouvelles technologies et le développement de produits à faible coût en moins de temps. Alors que le principal moteur de la croissance du secteur devrait être le marché de la consommation, il y a également peu de place pour l’innovation sur le marché des entreprises. Les fabricants se concentrent sur de nouvelles techniques de fabrication, produits ou verticales et sur les autres perspectives de l’écosystème, du recyclage des produits en plastique imprimés au tri des produits imprimés en 3D pour les consommateurs. Sur la base de l’analyse menée, on observe qu’il existe toujours un écart entre ce que les imprimantes 3D de bureau peuvent faire et ce à quoi elles finiront par être utilisées. Les fabricants d’imprimantes 3D de bureau et les experts en technologie travaillant avec cette technologie continuent de repousser les limites des applications.

Une imprimante 3D de bureau est actuellement principalement utilisée pour les secteurs grand public en raison d’un volume de construction plus faible et d’une capacité de température plus faible. Cependant, une imprimante 3D de bureau a une plus grande portée dans diverses industries manufacturières telles que l’automobile, l’aérospatiale et la défense et les industries lourdes. De nombreux programmes de R&D des fabricants d’imprimantes 3D de bureau sont en cours pour développer des imprimantes 3D de bureau de plus grande taille pouvant être utilisées dans diverses industries de fabrication.

Portée du rapport

Par composants (revenus, milliards USD, 2017-2027)

Matériaux d’impression 3D

Les technologies

Par application (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Éducation et arts

Mode & Esthétique

Jouets et appareils grand public

Articles ménagers

Soins de santé

Autres (Prototypage, R&D, Alimentaire, Moule, Produits commerciaux

Par région (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des matériaux d’impression 3D du marché des imprimantes 3D de bureau devrait représenter la plus grande part des composants

Sur la base des composants, le marché des imprimantes 3D de bureau a été segmenté en matériaux et technologies d’impression 3D. Le segment des imprimantes 3D de bureau représentait la plus grande part de 84,17 % du marché mondial des imprimantes 3D de bureau en 2020 et a augmenté à un TCAC de 18,3 %. La technologie d’impression 3D fonctionne de la même manière que l’impression 2D sur papier. La technologie d’impression 3D est le pont entre les perturbations numériques et physiques. Il a la capacité de transformer des fichiers numériques en objets physiques, ce qui permet aux utilisateurs de concevoir, numériser, partager et envoyer des représentations numériques d’objets physiques n’importe où pour imprimer des objets 3D. La croissance rapide des matériaux d’impression incompatibles pour les imprimantes 3D de bureau a transformé la technologie d’impression 3D et conduit à un style de vie avancé avec l’impression de robes, d’articles ménagers et d’accessoires à la mode. En outre,

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des imprimantes 3D de bureau.

En fonction des régions, le marché mondial des imprimantes 3D de bureau a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Asie-Pacifique I la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 30,3 % au cours de la période de prévision et une part de marché de 36,53 % en 2020. En Asie-Pacifique, quatre principaux pays, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le Reste de l’Asie-Pacifique, sont analysés. L’Asie-Pacifique occupe la deuxième position sur le marché mondial des imprimantes 3D de bureau. Les pays asiatiques ont une base de consommateurs plus élevée. Cela peut être attribué au fait que cette région abrite les économies qui se développent le plus rapidement au monde. Avec des organisations gouvernementales qui déploient des efforts inlassables pour se démarquer avec l’impression 3D, de nouvelles entreprises ainsi que des noms bien établis installent leurs centres dans cette région en raison de politiques favorables. Les économies en développement comme la Chine et l’Inde offrent d’énormes opportunités de croissance pour la technologie d’impression 3D en raison de l’augmentation du niveau de vie et des niveaux de revenu. La prise de conscience technologique à travers diverses campagnes et l’investissement financier du gouvernement dans la R&D contribue également largement au progrès de la technologie d’impression 3D.

La Chine représentait une part importante de ce marché en 2020, et l’Inde devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Cependant, des pays en développement tels que l’Inde, Singapour, Hong Kong, Taïwan et d’autres ont été reconnus comme des marchés essentiels, en raison de leur croissance technologique rapide. Les principaux acteurs s’efforcent de développer des unités de fabrication sur ces marchés pour améliorer les quantités de production et servir les industries asiatiques.

De plus, le marché indien de l’impression 3D est relativement à un stade naissant par rapport à celui du marché de l’impression 3D à l’échelle mondiale. Pourtant, la croissance a été très encourageante en raison de la montée en puissance de nouvelles startups et du peu d’opérations d’entreprises mondiales en Inde. En raison des développements progressifs de la technologie dans son ensemble, l’impression 3D s’impose désormais comme un élément crucial du secteur manufacturier. Des facteurs tels qu’une augmentation du soutien du gouvernement grâce à des programmes tels que la campagne Make in India, les entreprises prennent des mesures pour sensibiliser le public, rendre les matériaux facilement disponibles sur le marché pour l’impression 3D accessibles à tous et faire progresser l’impression 3D technologies, entre autres, qui sont le moteur de la croissance globale du marché dans ce domaine. Ainsi,

Principaux acteurs du marché

Le marché des imprimantes 3D de bureau est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que 3DCeram, Canon, Inc., Autodesk, Inc., Arcam AB, 3D Systems, Inc., EnvisionTec, Inc., ExOne, Made Dans l’espace, Optomec, Inc., Proto Labs, Inc., Shapeways, Inc., Stratasys Ltd., Tiertime, Voxeljet AG, Dassault Systemes, EOS (Electro-Optical Systems) GmbH, GE Additive, HP Inc., Materialise NV. Organovo Holdings Inc. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché.