La taille du marché des géocellules devrait atteindre 738,6 millions USD d’ici 2026, selon des rapports et des données

Le marché des géocellules devrait atteindre 738,6 millions USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les géocellules sont des structures en nid d’abeille durables, légères et tridimensionnelles qui forment un système de confinement lorsqu’elles sont remplies de sol non cohésif compacté.

La croissance de l’industrie de la construction est l’un des facteurs les plus importants influençant la croissance du marché. Les géocellules ont une application répandue dans les activités de développement des infrastructures, y compris la construction d’autoroutes express, de barrages hydrauliques, de voies ferrées et d’aéroports. La construction de ces structures massives sur un sol non consolidé pose de nombreux défis, qui peuvent être relevés en améliorant les propriétés techniques du sol grâce à l’utilisation de géocellules . En outre, la sensibilisation croissante au développement durable des infrastructures devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux participants comprennent :

Strata Systems, PRS Geo-Technologies, Ten Cate, TMP Geosynthetics , Presto Geosystems , Flexituff International Limited, GEO Products LLC, Alliance Geosynthetics , Tensar International Limited et Geocell Systems Inc., entre autres.

L’expansion croissante du nouvel aéroport et de la construction de pistes à travers le monde devrait stimuler la demande de produits dans les années à venir. Souvent, ces chantiers de construction sont situés dans des zones marginales ou marécageuses, où les plates-formes de travail, la stabilisation du sous-sol et le renforcement de la base sont nécessaires pour l’infrastructure aéroportuaire, comme les plates-formes, les aires de trafic, les accotements de piste, les aires de stockage et les routes d’accès. Les géocellules sont utilisées par les autorités aéroportuaires et les concepteurs de chaussées d’aéroport pour améliorer la couche de chaussée.

La disponibilité de produits de substitution, tels que les géomembranes , ainsi que la fluctuation du prix des matières premières, peuvent créer des obstacles à la croissance du marché dans les années à venir.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par matière première, le PEHD détenait la plus grande part de marché de plus de 60,0 % en 2018 et devrait croître à un taux de 6,6 % au cours de la période de prévision. Les géocellules en PEHD sont principalement déployées dans la construction de la protection des canaux, le contrôle de l’érosion, le renforcement structurel pour la rétention de la terre et la stabilisation des sols sur des surfaces planes et des pentes abruptes. Il aide à maintenir le compactage du sol, augmentant ainsi la résistance structurelle de la couche de chaussée.

Par type de conception, les géocellules perforées détenaient une part de marché substantielle en 2018, car les perforations dans les cellules tridimensionnelles permettent le passage de l’eau, des nutriments et des organismes du sol. De plus, cela stimule la croissance des plantes et l’enclenchement des racines, ce qui stabilise la pente et la masse du sol, et aide à la réhabilitation du paysage.

Par application, le renforcement de la terre a dominé le marché en 2018 et devrait croître à un taux de 6,6 % au cours de la période de prévision. Dans le renforcement de la terre, au moyen du frottement, le sol est transféré au renforcement et permet de s’accumuler dans la masse de terre.

La région Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide de 7,9 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante pour le produit dans l’industrie de la construction en pleine croissance, ainsi que des activités d’infrastructure.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des géocellules en fonction de la matière première, du type de conception, de l’application, de l’industrie verticale et de la région :

Perspectives du type de conception (volume, million de mètres carrés ; 2016-2026 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Perforé

Non perforé

Perspectives d’application (volume, million de mètres carrés ; 2016-2026 et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Maintien des murs

Renforcement de terre

Protection des canaux et des pentes

Les autres

Perspectives verticales de l’industrie (volume, million de mètres carrés ; 2016-2026 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Exploitation minière

Énergie et services publics

Militaire

Construction

Les autres

Perspectives régionales (volume, million de mètres carrés ; 2016-2026 et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

AEM

