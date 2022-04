La taille du marché des films textiles devrait atteindre 8 518,1 millions USD d’ici 2028 | Rapports et données

Le marché des films textiles devrait atteindre 8 518,1 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est attribuée à une combinaison de divers facteurs du marché.

L’un des facteurs notables à cet égard est l’évolution des préférences des utilisateurs finaux et la sensibilisation et la demande de produits respectueux de l’environnement. Cette préférence changeante parmi les utilisateurs finaux a augmenté la demande de films à base de polyuréthane (PU) qui sont durables, respectueux de l’environnement et considérés comme un matériau à faible teneur en COV. Ces films donnent également la possibilité de laminer et de coller différents textiles. À cette fin, les films adhésifs thermofusibles sont hautement préférés par les fabricants. Ainsi, à l’aide de ces films, des textiles de maison multicouches peuvent être produits. Ces films permettent également aux utilisateurs d’appliquer des étiquettes thermocollantes sur les vêtements. Certains de ses autres avantages sont une résistance efficace aux détergents, une facilité de traitement et une résistance élevée aux huiles, aux graisses et aux carburants. La portée de la personnalisation des revêtements textiles, l’amélioration de la durabilité du textile et l’imprégnation du toucher du produit contribuent également à la croissance du marché. Outre les facteurs mentionnés, la hausse des investissements dans le secteur du sport, l’expansion continue du marché des textiles techniques dans des régions comme l’Amérique du Nord et un marché stable et protecteur aux États-Unis soutiennent également l’expansion du marché.

Obtenez une brochure PDF pour Industrial Insights et Business Intelligence @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1947

Dans le contexte de la région, l’Amérique du Nord occupe une position de marché de premier plan. La part de marché détenue par cette région est le résultat de son marché du textile technique fort, de l’expansion continue de son industrie du sport et de la construction, qui augmentent la demande de films textiles en Amérique du Nord.

Principaux joueurs clés :

Schweitzer-Mauduit International, Berry Global, Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd., RKW Group, Toray Industries, Covestro , American Polyfilm , Inc., Arkema SA, Trioplast Industrier AB, Fatra AS

Aperçu du marché:

Le rapport d’étude de marché mondial sur les films textiles a été formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies et couvre également l’examen SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une analyse détaillée des principales entreprises. Le rapport propose également une analyse détaillée de la part de marché, de la taille du marché, du volume et de la valeur du marché, du portefeuille de produits, du développement et de l’avancement des produits, des mises à niveau technologiques et de la segmentation en fonction des types, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/textile-films-market

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché des films textiles détenait une part de marché de 3,80 milliards USD en 2018. Il devrait connaître un taux de croissance de 7,8% au cours de la période de prévision.

Tout en discutant de l’application, le segment Hygiène occupe la plus grande part de marché de 41,0 % en 2018, avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision. La présence d’un secteur de la santé bien établi dans les régions développées, le marché des produits d’hygiène mature dans ces régions et la sensibilisation croissante aux produits d’hygiène dans les régions en développement contribuent à la part de marché occupée par ce segment.

En ce qui concerne le type de produit, le segment Films respirants a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 2,55 milliards USD en 2018, avec le TCAC le plus rapide de 8,2 % au cours de la période de prévision. Les revenus générés par le segment des films respirants sont attribués à ses caractéristiques telles que la résistance à l’eau, la haute performance, la respirabilité et le confort qui sont cruciaux pour les utilisateurs finaux de ce film comme le secteur de la santé et les industries du sport.

En ce qui concerne les matières premières, le segment Polyéthylène (PE) a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 2,13 milliards USD en 2018 avec le deuxième TCAC le plus élevé de 8,1 % au cours de la période de prévision. Sa grande préférence parmi les fabricants en raison de caractéristiques telles qu’une excellente ductilité, une résistance élevée aux chocs et une friction minimisée contribue aux revenus générés par ce segment.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord occupe la deuxième plus grande part de marché de 0 % en 2018, avec le deuxième TCAC le plus élevé de 8,3 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par cette région résulte de la vigueur de son marché des textiles techniques et de l’expansion continue de ses industries du sport et de la construction, qui augmentent la demande de films textiles en Amérique du Nord.

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1947

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des films textiles en fonction du type de produit, de la disponibilité, de la matière première, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Films non respirants

Films respirants

Perspectives du type de disponibilité (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Film textile blanc

Or textile

Textile Argent

Perspectives du type d’application (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Médical

Hygiène

Vêtements de protection

Tenue de sport

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

Demande de personnalisation @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1947

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

Prévisions du marché du recyclage du plastique @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/plastic-recycling-market

Fabrication du marché du chlorure d’aluminium @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/aluminum-chloride-market

Demandes du marché du polyacrylamide @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/polyacrylamide-market

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports