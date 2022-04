La taille du marché des films industriels atteindra 57,48 milliards USD en 2028

Un nouveau rapport sur la marché Films industriels , publiée par Reports and Data, fournit une enquête approfondie sur les acteurs dominants de l’industrie – dont les points de base sont les faits saillants financiers, les grandes lignes de l’entreprise, l’analyse SWOT, le portefeuille de produits, ainsi que les principales stratégies. et les plans d’expansion des nouveaux concurrents potentiels. Ce rapport devrait également refléter une croissance constante dans les années à venir puisque les consommateurs sont désormais plus conscients de la qualité des produits. Cette analyse de marché d’une industrie est un facteur crucial que de nombreuses parties prenantes, telles que les investisseurs, les commerçants, les fournisseurs et autres, trouveront bénéfiques.

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel. Le nouveau rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Films industriels. Il analyse l’impact de la pandémie sur le paysage économique et les réglementations gouvernementales dans chaque région. Il étudie également les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique induites par la pandémie et propose une évaluation actuelle et future de l’impact de la pandémie sur le marché mondial et régional Films industriels.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Saint Gobain

Groupe mondial Berry

SKC Co., Ltd

Toray Industries, Inc

Compagnie chimique d’Eastman

Groupe RKW

3M

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

Solvay

Quelques faits saillants du rapport

En avril 2021, Berry Global Group a annoncé un investissement de plus de 70 millions de dollars afin de soutenir la croissance continue des films d’emballage grand public, principalement pour le commerce électronique et les applications alimentaires et de boissons. L’investissement devrait soutenir la fabrication de nouvelles lignes de film soufflé multicouches ainsi que la modernisation de l’infrastructure. Les nouvelles lignes de film devraient répondre à la demande accrue prévue des clients pour le contenu recyclé. L’investissement aiderait l’entreprise à élargir son portefeuille de produits, ce qui aiderait les clients à atteindre leurs objectifs de développement durable.

Le segment du polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE) devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial des films industriels au cours de la période de prévision en raison de sa résistance à la traction plus élevée. La résistance accrue aux chocs et à la perforation offerte par le LLDPE par rapport au polyéthylène basse densité devrait stimuler sa demande parmi les industries de l’emballage agricole et industriel au cours de la période de prévision.

Le segment de l’agriculture devrait représenter une part de revenus considérablement robuste sur le marché mondial des films industriels à l’avenir. Le besoin croissant d’améliorer la productivité des cultures stimule la demande de films agricoles, y compris les films pour serres, les films de paillage, les films d’ensilage, les films de tunnel bas, les films de stérilisation et de fumigation des sols, les films de protection et d’emballage et les films de revêtement des réservoirs d’eau.

Le marché des films industriels en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. La croissance des industries du bâtiment et de la construction et de l’emballage industriel dans des pays comme le Japon, l’Inde et la Chine entraîne une demande croissante de films industriels, et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché mondial des films industriels:

par type Perspectives:

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)

Polyéthylène téréphtalate ( PET)

Polyéthylène haute densité (PEHD)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polypropylène (PP)

Polyamide

Autres

par utilisation finale Perspectives de l’

industrie » Emballage industriel

Agriculture

Santé

Bâtiment et construction

Transport

Autres

Périmètre régional :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Points focaux du rapport sur le marché mondial des films industriels:

Couverture du marché: Cette section du rapport couvre des détails importants sur les principaux fabricants, les segments de marché vitaux, la portée de l’innovation des produits et les années de prévision. En outre, il décrit en détail la gamme de produits et la segmentation du marché mondial des films industriels en fonction du type de produit et du spectre d’application.

Résumé analytique: Dans ce chapitre, le taux de croissance du marché mondial, le paysage concurrentiel, les moteurs et les contraintes, les tendances, les limites et les segments de marché clés ont été longuement discutés.

Analyse régionale : Le rapport offre des informations significatives sur les tendances d’importation et d’exportation, les capacités de production et de consommation, la part de revenus estimée et les principaux acteurs de chaque région dominant le marché

Paysage concurrentiel : Le rapport examine également le cours du développement de chaque acteur du marché dans ce verticale de l’industrie au cours de la période de prévision. Il donne plus de détails sur les entreprises, les industries, les organisations, les fournisseurs et les fabricants locaux engagés dans cette industrie. Les principaux produits et services permettant de gagner des parts de marché mondiales et régionales forment le paysage concurrentiel de l’industrie des films industriels.

Portefeuilles des fabricants : cette section comprend des informations détaillées sur le portefeuille de produits de chaque fabricant local et mondial, leurs forces et leurs faiblesses, les profils de produits, la valeur et la capacité de production, ainsi que d’autres informations vitales.

