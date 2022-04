La taille du marché des films électroniques devrait atteindre 11,66 milliards USD à un TCAC de 5,2 % d’ici 2027

La demande de films électroniques pour les applications électroniques grand public propulse la croissance du marché.

La taille du marché mondial des films électroniques devrait atteindre 11,66 milliards USD contre 7,72 milliards USD en 2019, avec un TCAC de 5,2 % jusqu’en 2027. La croissance du marché des films électroniques est tirée par la demande de smartphones, tablettes et autres appareils électroniques intégrés. avec les écrans électroniques, la popularité massive de la technologie à écran tactile, ainsi que l’émergence de la 5G.

Les films électroniques sont utilisés dans les matériaux de circuit d’une variété de produits électroniques grand public tels que les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et jouent un rôle crucial dans la conception et la fabrication des écrans électroniques de haute technologie de l’ère moderne. L’application étendue du produit dans l’électronique grand public est le résultat de ses excellentes propriétés telles que la tolérance aux hautes températures, la résistance chimique, le faible coefficient de frottement, la conductivité exceptionnelle, la transparence optique, la résistance aux UV et aux intempéries, l’isolation élevée, la résistance à l’humidité, le faible diélectrique énergie de surface constante et faible.

La popularité croissante des films d’affichage flexibles et des écrans portables parmi les consommateurs contribuera de manière significative à la part des revenus du marché des films électroniques au cours de la période de prévision. La prolifération rapide de l’IoT (Internet des objets) dans les industries, les instituts gouvernementaux et les instituts universitaires alimente la demande de dispositifs d’affichage. D’énormes investissements par les gouvernements du monde entier pour des projets de développement d’infrastructures tels que des systèmes de transport intelligents et des villes intelligentes et favoriseront la part de marché des films électroniques au cours de la période d’analyse.

De plus, la demande croissante de panneaux d’affichage avec une haute résolution, un temps de réponse rapide et des affichages de haute qualité contribue à des innovations importantes, qui se traduiront par la suite par une croissance substantielle de l’industrie.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Selon le type, le segment des films conducteurs devrait connaître un taux de croissance notable de 5,9 % sur la période prévue. La croissance robuste peut être attribuée aux excellentes propriétés offertes par le produit, telles qu’une clarté optique élevée, une transmission lumineuse maximale et une résistance électrique élevée pour une efficacité optimale.

Sur la base du matériau, le segment ITO sur PET est susceptible de représenter une part importante de la part de marché des films électroniques, affichant un taux de croissance de 7,1 % jusqu’en 2027. Les films PET enduits d’ITO sont des films électroniques transparents, électriquement conducteurs et flexibles. , et connaissent une forte demande de la part d’une large gamme d’applications d’affichage flexibles.

Sur la base des applications, le segment des semi-conducteurs est susceptible de générer une importante génération de revenus sur le marché mondial des films électroniques, avec un TCAC de 6,7 % jusqu’en 2027. La croissance robuste peut être attribuée à la demande croissante de dispositifs à semi-conducteurs dans divers secteurs, y compris l’informatique. & télécommunications, automobile, industrie médicale et électronique grand public.

Dans le paysage régional, l’Europe représentait 23 % de la part de marché des films électroniques en 2019 et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison de la prolifération rapide de la 5G et de la présence d’un grand nombre d’OEM dans la région. .

L’Asie-Pacifique représentait 31% de la part de marché des films électroniques en 2019 et devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 6,5% au cours de la période de prévision. La croissance robuste peut être attribuée en raison de l’expansion de l’industrie de l’électronique grand public ainsi que des investissements croissants dans les technologies émergentes par le gouvernement régional.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des films électroniques sont Gunze, Saint-Gobain SA, Toray Industries Inc, Nitto Denko Corporation, The Chemours Company, DowDuPont, Teijin Ltd., 3M Corporation, Toyobo Co, Ltd, TDK Corporation, Oike & Co. Ltd., O-film Tech Co Ltd et Mitsubishi Chemical Holding, entre autres. Ces acteurs de l’industrie adoptent plusieurs stratégies telles que les acquisitions, les fusions, les collaborations, le développement de nouveaux produits et l’expansion des capacités, soutenant ainsi la croissance globale du marché des films électroniques. De plus, la hausse des investissements des principaux acteurs de l’industrie dans les activités de R&D renforcera encore la croissance du marché des films électroniques au cours de la période d’analyse.

En mars 2019, DuPont, une entreprise chimique de premier plan, a annoncé un investissement de 220 millions de dollars dans un nouvel actif de production afin d’étendre la production de films polyimides DuPont Kapton et de matériaux pour circuits flexibles Pyralux dans son usine de l’Ohio. Cette décision est prise en considération de la demande croissante de produits du secteur des télécommunications automobiles et de la défense et de l’électronique grand public.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le Global Electronic Films Marché sur la base du matériau, du type de film, de l’utilisation finale et de la région :

perspectives des matériaux (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

polymère

sur verre

ITO sur PET

treillis métallique

Films de cuivre

Autres

perspectives de type de film (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

non conducteurs

des conducteurs

Perspectives d’utilisation finale

Affichage électronique

Cartes de circuits imprimés

conducteurs

Fils et câbles électriques

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine Amérique

Moyen-Orient et Afrique

Principaux points à retenir de l’étude de marché :

Un aperçu exhaustif du marché mondial des films électroniques.

Projections précises du marché en termes de taille du marché et de CAGR des revenus sur la période de prévision.

Analyse approfondie des tendances récentes et émergentes du marché.

Étude détaillée de la dynamique du marché mondial, y compris les moteurs de croissance des revenus du marché, les opportunités, les défis, les menaces et les contraintes.

Analyses qualitatives et quantitatives du marché mondial Films électroniques.

Évaluation approfondie des principaux marchés régionaux.

Aperçu détaillé du paysage hautement concurrentiel du marché mondial Films électroniques.

Bref aperçu des profils d’entreprise, des portefeuilles de produits et des informations clés sur les percées technologiques.

