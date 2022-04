La taille du marché des films de protection de peinture devrait atteindre 461,7 millions USD d’ici 2027 | Rapports et données

Le marché des films de protection de peinture devrait atteindre 461,7 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le film de sécurité pour peinture est un revêtement thermoplastique qui durcit lorsqu’il est ajouté aux surfaces peintes. Le produit est couramment utilisé dans l’industrie automobile pour couvrir certaines pièces plus vulnérables à l’abrasion ou aux dommages. Le film de sécurité pour peinture est utilisé dans diverses parties du véhicule, telles qu’un panneau de porte, un capot, un pare-chocs avant, un pare-chocs arrière, un panneau latéral, une jupe latérale, etc. Le produit protège la voiture de la saleté, de la cire, de la boue, des insectes, etc. induite par les taches de surface. Il donne également une longue période pour maintenir la surface du véhicule pour une finition impeccable. En effet, la demande croissante d’automobiles légères et de voitures hybrides va dynamiser le marché des films de sécurité couleur dans les années à venir. L’amélioration de l’industrie électronique augmenterait la croissance de la taille du marché du film de sécurité pour peinture en raison de son utilisation dans différents équipements électroniques tels que les téléphones portables, les écrans LED, les appareils électroménagers, etc. En conséquence, le développement croissant du secteur de l’électronique grand public faire de l’Asie-Pacifique une région incontournable dans les années à venir.

Parmi les principaux participants figurent Zhejiang Shichuang Optics Film Manufacturing Co. Ltd., Avery Dennison Corporation, Eastman Chemical Company, 3M, CCL Industries, Reflek Technologies Corp., Xpel Inc., Hexis SA, Saint-Gobain et STEK USA, entre autres.

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense devrait augmenter dans les années à venir à un TCAC croissant en raison de l’utilisation généralisée de la substance pour couvrir les surfaces des avions. Il aide à protéger les pièces en verre des débris, de l’abrasion à fort impact et des rayures. Le matériau est utilisé à la fois pour les intérieurs et les extérieurs des avions. En 2018, la flotte commerciale mondiale en exploitation était estimée à environ 26 000 avions, et devrait atteindre environ 37 000 au cours des dix prochaines années. Grâce à l’implication d’un grand nombre de fournisseurs de composants, l’Amérique du Nord est une région importante dans l’industrie des films de peinture. Un autre catalyseur de croissance pour l’entreprise sera la demande croissante d’avions et de véhicules dans le domaine. Les États-Unis disposent désormais de plus de 3 600 avions de combat, qui, en raison de leurs dépenses de défense croissantes, augmenteront davantage dans les années à venir. En raison de la prolifération de son industrie électronique, l’Asie-Pacifique est un autre marché crucial avec un TCAC en croissance. Comme le produit est couramment utilisé dans l’industrie électronique pour entretenir la surface des appareils électriques, le développement croissant de ce secteur dans les années à venir entraînerait une demande accrue pour le marché des films de sécurité pour peinture.

La demande de films de protection de peinture est extrêmement compétitive en raison des prix stables des produits de base et de la variété de films de protection de peinture fournis par divers films locaux et acteurs internationaux. En outre, la qualité des matières premières est l’une des principales raisons pour lesquelles les producteurs suivent les exigences spécifiques du marché pour la fabrication de films de protection pour de larges applications. Le lancement de ces produits sur le site Web de commerce électronique en ligne, qui les rend conviviaux pour les consommateurs du monde entier, devrait alimenter la croissance de la demande mondiale. En outre, de nombreuses mesures prises par les principaux acteurs de l’industrie pour accueillir les services d’installation via des stations-service appartenant à l’entreprise et des installateurs tiers généreront des opportunités potentielles au cours de la période de prévision pour le développement commercial mondial.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Sur la base du matériau, le chlorure de polyvinyle a généré un chiffre d’affaires de 31,8 millions USD en 2019 et devrait augmenter avec un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision en raison de sa grande variété d’applications grâce à d’excellentes propriétés telles que la légèreté, la résistance à l’abrasion, une meilleure mécanique force, faible coût.

La finition mate devrait croître avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision, car elle est beaucoup plus sujette aux dommages que la finition brillante et est plus coûteuse. Ainsi, les films de sécurité de peinture à finition mate sont plus appropriés pour être utilisés à la place d’autres sections pour recouvrir l’ensemble du véhicule.

L’industrie automobile et des transports est le principal contributeur au marché du film de protection de peinture. Les secteurs de l’automobile et des transports de la région Asie-Pacifique sont le principal actionnaire du marché et détenaient environ 70,2% du marché en 2019, en raison de l’industrialisation rapide, combinée à des besoins de transport croissants, qui ont abouti à une demande accrue de passagers et commerciaux. voitures.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché du film de protection de peinture en 2019. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché. La région Asie-Pacifique détenait environ 37,3 % du marché, suivie de l’Amérique du Nord, qui détenait environ 24,9 % du marché en 2019.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial du film de protection de peinture en fonction du matériau, de la finition, de l’application et de la région :

Perspectives matérielles (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, millions USD ; 2017-2027)

Polyuréthane thermoplastique

Chlorure de polyvinyle

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Polyester

Autres

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, millions USD ; 2017-2027)

Automobile et transport

Électrique et Électronique

Aérospatial et Défense

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, millions USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

