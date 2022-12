La taille du marché des équipements de tri alimentaire devrait croître à un TCAC de 8,0% jusqu’en 2028 L'équipement de tri des aliments est généralement utilisé par les entreprises de transformation des aliments pour trier ou séparer les produits alimentaires tels que les fruits et légumes, les aliments secs et emballés, les produits laitiers, les graisses et l'huile, la viande, le poisson et les fruits de mer et autres.

La taille du marché des équipements de tri alimentaire devrait croître à un taux annuel composé de 8,0% au cours de la période de prévision 2021 à 2028 et devrait atteindre 1,18 milliard USD d’ici 2028. L’augmentation de la sensibilisation aux avantages d’un mode de vie sain est la facteur responsable de la croissance du marché des équipements de tri des aliments au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

L’équipement de tri des aliments est généralement utilisé par les entreprises de transformation des aliments pour trier ou séparer les produits alimentaires tels que les fruits et légumes, les aliments secs et emballés, les produits laitiers, les graisses et l’huile, la viande, le poisson et les fruits de mer et autres.

Le principal facteur de croissance du marché des équipements de tri des aliments est la montée en puissance de la tendance aux plats cuisinés sains, nutritifs et faciles à préparer. En outre, l’augmentation de la population et l’urbanisation rapide devraient également accroître la demande globale du marché des équipements de tri des aliments au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial des équipements de tri des aliments et taille du marché

Le marché des équipements de tri des aliments est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la technologie et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des équipements de tri des aliments a été segmenté en équipements de tri par poids, équipements de tri par taille et autres.

Sur la base du type de produit, le marché des équipements de tri des aliments a été segmenté en trieur à bande, trieur à chute libre, séparateur par gravité et autres.

Le segment technologique du marché des équipements de tri des aliments a été segmenté en automatique et mécanique.

Sur la base des applications, le marché des équipements de tri des aliments a été segmenté en aliments secs et aliments emballés, fruits et légumes , produits laitiers, graisses et huiles, poissons et fruits de mer, viande et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de tri des aliments

Le marché des équipements de tri alimentaire est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, type de produit, application et technologie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de tri alimentaire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est en tête du marché des équipements de tri des aliments en raison de l’évolution rapide de la préférence des consommateurs pour les aliments sains, d’un cadre réglementaire favorable et de l’augmentation du soutien gouvernemental. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’industrialisation rapide et de l’augmentation du niveau de vie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de tri des aliments

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les équipements de tri des aliments sont :

TOMRA, Sesotec GmbH, Buhler, Key Technology, Elifab solution SL, Crux Agribotics, CFT SpA, Ellips BV, FUTURA SRL, GREEFA, FH SCHULE Mühlenbau GmbH, Raytec Vision SpA, Duravant, Aweta et AGCO Grain and Protein, entre autres et des acteurs mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

