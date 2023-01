La taille du marché des équipements de soufflage-remplissage-scellage en Europe vaut la peine dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

«

Marché européen des équipements de soufflage-remplissage-scellage, par capacité (jusqu’à 5 000 conteneurs/h, 5 000 à 10 000 conteneurs/h et au-dessus de 10 000 conteneurs/h), produit (bouteilles, ampoules, flacons et seringues préremplies et injectables), volume de remplissage ( Jusqu’à 100 ml, 100 ml à 250 ml, 250 ml à 1000 ml et plus de 1000 ml), catégorie (rotative et cyclique), nombre de cavités (jusqu’à 5, 6 à 10, 11 à 20 et plus de 20), nombre de moules (1 moule, 2 moules, 4 moules, 14 moules, 15 moules, 20 moules et autres), décorations des conteneurs (impression directe, étiquetée, moulée, imprimée au jet d’encre et sans décoration sur le conteneur BFS), forme (Cylindrique, carré, hexagonal et irrégulier), utilisateur final ( cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, produits chimiques et autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des équipements de soufflage-remplissage-scellage en Europe

L’équipement de soufflage-remplissage-scellage est une solution rapide et avancée pour l’emballage qui permet d’économiser un espace substantiel dans l’usine. Ceux-ci sont généralement utilisés dans des industries telles que la cosmétique, la chimie, l’agriculture, l’alimentation et les boissons, la pharmacie, les produits laitiers et bien d’autres. Le marché connaît une forte croissance en raison de la demande croissante de l’industrie pharmaceutique pour les emballages aseptiques au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de soufflage-remplissage-scellage était évalué à 2112,16 millions USD en 2022 et devrait atteindre 3469,44 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 6,40% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En outre aux informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, schémas du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des équipements de soufflage-remplissage-scellage en Europe

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Capacité (jusqu’à 5 000 conteneurs/h, 5 000-10 000 conteneurs/h et au-dessus de 10 000 conteneurs/h), produit (bouteilles, ampoules, flacons et seringues préremplies et injectables), volume de remplissage (jusqu’à 100 ml, 100 ml à 250 ml, 250 Ml à 1000 Ml et plus de 1000 Ml), catégorie (rotative et cyclique), nombre de cavités (jusqu’à 5, 6 à 10, 11 à 20 et plus de 20), nombre de moules (1 moule, 2 moules, 4 moules , 14 moules, 15 moules, 20 moules et autres), décorations des conteneurs (imprimées directement, étiquetées, moulées, imprimées à jet d’encre et sans décoration sur le conteneur BFS), forme (cylindrique, carrée, hexagonale et irrégulière), fin -Utilisateur ( cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, produits chimiques et autres) Pays couverts Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Rommelag Kunststoff-Maschinen VertriebsgesellschaftMBH (Allemagne), Weiler Engineering, Inc (États-Unis), BREVETTI ANGELA Srl (Italie), Marchesini Group SpA (Italie), Serac Group (France), Gea Group Aktiengesellschaft (Allemagne), UNITHER Pharmaceuticals (France), HASSIA-REDATRON (Corée du Sud), Adinath International (Inde), Shanghai Sunway Pharmacuetical Technology Co., Ltd. (Chine), Catalent, Inc (États-Unis), Recipharm AB (Suède), Salvat (Belgique), Asept Pak, Inc. (États-Unis), Rao Design International, Inc. (États-Unis), Pharmapack Technologies Corporation (Chine), Gerresheimer AG (Allemagne), HUNAN CHINA SUN (Chine), QuadroPack (Pays-Bas), Omag srl (Italie), Foshan Coretamp Packaging Machinery Co . Ltd (Chine), Viking Masek (États-Unis) Opportunités de marché Demande croissante de l’industrie de l’emballage aseptique d’équipement de soufflage-remplissage-scellage

Utilisation élevée d’équipements de soufflage-remplissage-scellage dans le secteur pharmaceutique

Définition du marché

Équipement de soufflage-remplissage-scellage abrégé en BFS. Il s’agit d’un processus de fabrication automatisé par lequel des récipients en plastique, tels que des ampoules ou des bouteilles, sont remplis, soufflés et scellés en une opération continue. Elle se déroule dans un espace clos et stérile à l’intérieur d’une machine, sans aucune intervention humaine. Il peut par conséquent être utilisé pour fabriquer de manière aseptique des formes galéniques liquides/semi-liquides non pharmaceutiques ou pharmaceutiques stériles. L’équipement de soufflage-remplissage-scellage est une technologie de traitement aseptique avancée qui est généralement utilisée pour l’emballage et le remplissage de certaines formulations liquides stériles telles que les anesthésiques par inhalation, les ophtalmiques liquides ou les agents de lavage, mais peut également être utilisée pour les parentéraux, les injectables et plusieurs autres semi-liquides. ou des médicaments liquides

Dynamique du marché des équipements de soufflage-remplissage-scellage en Europe

Conducteurs

Demande croissante d’équipements de soufflage-remplissage-scellage de l’industrie alimentaire

Le nombre croissant de nouveaux produits alimentaires et de boissons sur le marché devrait stimuler le taux de croissance du marché des équipements de soufflage, de remplissage et de scellement. La demande croissante d’emballages plus petits, tels que les sachets, les sachets et autres dans le secteur alimentaire, stimulera également la croissance du marché. L’augmentation de la demande de boissons prêtes à boire et l’augmentation des politiques réglementaires obligatoires dans l’industrie de l’emballage alimentaire sont quelques-uns des autres facteurs qui stimulent la demande d’équipements de remplissage-scellage par soufflage dans l’industrie alimentaire et stimulent le taux de croissance du marché.

Accent accru sur la protection des consommateurs

L’accent est davantage mis sur les lois sur l’étiquetage et les réglementations de l’administration des médicaments alimentaires afin que les informations nécessaires soient incorporées sur l’emballage des produits, telles que la date de fabrication, la date de péremption, la liste des ingrédients, les effets de la consommation et l’identification du lot afin que le produit puisse être facilement tracé. Ces facteurs stimuleront la demande d’équipements de soufflage-remplissage-scellage et stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Utilisation élevée d’équipements de soufflage-remplissage-scellage dans le secteur pharmaceutique

L’équipement de soufflage-remplissage-scellage est un type d’équipement d’emballage aseptique avancé qui est très utilisé dans le secteur pharmaceutique. L’équipement de soufflage-remplissage-scellage est utilisé pour former, remplir et sceller des contenants dans un système continu et automatisé. Le principal avantage de cet équipement est de réduire l’intervention humaine, ce qui diminue le risque de particules étrangères et de contamination microbienne. L’équipement de soufflage-remplissage-scellage est utilisé depuis longtemps dans les applications pharmaceutiques liquides, y compris les récipients de plus grand volume, tels que les solutions de dextrose ou le sérum physiologique et les petits récipients, tels que les ampoules respiratoires, ophtalmiques et médicamenteuses. Plus récemment, l’équipement Blow-fill-seal s’est étendu aux produits biologiques et aux injectables, y compris les anticorps monoclonaux (mAbs) et les vaccins. L’utilisation croissante d’équipements de soufflage-remplissage-scellage dans le secteur pharmaceutique devrait générer d’immenses opportunités de croissance du marché dans les années à venir.

Quels sont les principaux moteurs d’augmentation du marché des équipements de soufflage-remplissage-scellage en Europe?

Agrandissement rapide de la portée et de l’utilisation du marché européen des équipements de soufflage-remplissage-scellage dans le monde avec un taux d’acceptation excessif sur le marché

L’automatisation avec le marché européen des équipements de soufflage-remplissage-scellage aide à accélérer le parcours de l’acheteur et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs avec l’utilisation la plus bénéfique des actifs pour gagner une efficacité accrue de l’agence d’entreprise sur le marché

Pour comprendre principalement la dynamique du marché dans le monde, le marché mondial est analysé dans les régions fondamentales du marché mondial des équipements de soufflage-remplissage-scellage en Europe.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-blow-fill-seal-equipment-market

