La taille du marché des équipements de protection électrique vaut 15 658,6 millions d’ici 2027 | CAGR 2,6 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Marché des équipements de protection électrique jusqu’en 2027 – Impact de la COVID-19 et analyse et prévisions mondiales par produit (outils isolés, protection du visage et des yeux, protection respiratoire, vêtements de protection, protection de la tête et autres); Utilisateur final (fabrication, construction, pétrole et gaz, soins de santé, transport et autres) et géographie », le marché était évalué à 12 890,2 millions en 2019 et devrait atteindre 15 658,6 millions d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 2,6 % de 2019 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché

L’industrie de la production d’électricité connaît une énorme transition. La numérisation, le stockage par batterie à l’échelle du réseau et les micro-réseaux sont des facteurs importants qui élargissent la portée de l’industrie de la production d’électricité. Dans cette industrie, le gaz naturel a dominé la production d’électricité aux États-Unis, car le solaire et l’éolien ont connu une augmentation de la capacité. Poussés par l’examen minutieux des régulateurs, les opportunités frappent l’industrie de l’électricité et des services publics pour encourager la transition vers une énergie propre. Des services publics tels qu’Engie, AusNet et Duke Energy sont impliqués dans le développement de projets de micro-réseaux. Cela stimule la croissance de l’industrie de la production d’électricité à travers le monde. Les industries de la production, du transport et de la distribution d’électricité, des énergies renouvelables, du nucléaire et du stockage d’énergie à travers le monde se développent rapidement. Le démantèlement nucléaire de Sellafield, la modernisation de la centrale nucléaire en France, les lignes de transport de la State Grid Corporation of China (SGCC), la centrale hydroélectrique de Baihetan et la centrale nucléaire de Hinkley Point C font partie des projets prévalant dans l’industrie de la production d’électricité. L’escalade de l’industrie de la production d’électricité entraînerait le besoin d’équipements de protection électrique de sécurité, favorisant ainsi la croissance du marché.

Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Iran, la Chine et la Russie sont parmi les pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. La crise de la COVID-19 affecte les industries du monde entier, et l’économie mondiale devrait être la plus durement touchée en 2020, ainsi qu’en 2021. L’épidémie a principalement créé des perturbations importantes dans des secteurs tels que l’électronique grand public, les semi-conducteurs, l’automobile et l’infrastructure informatique. Toutes ces industries sont cruciales pour la croissance du marché mondial des équipements de protection électrique, car elles contribuent en grande partie à la demande totale d’équipements de protection électrique. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions commerciales et les confinements aux frontières pour lutter contre et contenir la transmission ont eu un impact sur la fabrication et les ventes de divers produits. L’industrie manufacturière mondiale est l’une des principales industries qui subit de graves perturbations en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’arrêts de fabrication.

