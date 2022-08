La taille du marché des équipements de lyophilisation était évaluée à 3,72 milliards USD et devrait croître à un TCAC de 7,68 % sur la période de prévision jusqu’en 2029

Également connu sous le nom de lyophilisation ou lyophilisation, le marché des équipements de lyophilisation est un procédé de séchage à basse température qui consiste à congeler le produit, à réduire la pression, puis à éliminer la glace par transfert. La lyophilisation consiste à congeler le matériau, puis à réduire la pression et à augmenter la chaleur pour évaporer (sublimer) l’eau gelée dans le matériau.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de lyophilisation atteindra 3,72 milliards de dollars en 2029 contre 2 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 7,68 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Rapports de marché organisés par les données L’équipe de recherche de marché de Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des équipements de lyophilisation

chauffeur

Demande croissante de conservation des aliments

Une variété d’aliments tels que les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les herbes et les assaisonnements, la crème glacée et le café sont conservés à l’aide de la technologie de lyophilisation. Les aliments lyophilisés ne nécessitent pas de réfrigération ni de conservation chimique et peuvent être rapidement et facilement reconstitués en ajoutant simplement de l’eau.

Les astronautes et les militaires utilisent de plus en plus des aliments lyophilisés

Parce que la méthode de séchage traditionnelle présente de gros inconvénients. Par exemple, la température élevée utilisée peut provoquer des changements chimiques ou physiques dans les aliments, dont la supériorité globale est inégalée par les produits nutritionnels lyophilisés. Depuis ces prix, l’utilisation de la lyophilisation comme technique de conservation des aliments s’est accumulée dans le monde entier.

Chance

Perte de la sécurité des brevets pour plusieurs produits biologiques

Le marché des produits biologiques est l’un des principaux contributeurs à la croissance du marché de la lyophilisation dans l’industrie de la santé. Les biosimilaires devraient propulser l’industrie biotechnologique vers l’avant au cours de la prochaine décennie. En effet, de nombreux produits biologiques importants devraient perdre leur protection par brevet dans les années à venir. Un nombre cumulatif de biosimilaires sont en cours de développement sur le marché en tant qu’alternatives rentables aux biopharmaceutiques utilisés pour traiter les maladies chroniques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de lyophilisation sont :

Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)

Agibe Co., Ltd. (Japon)

Tofflon (Chine)

Industria Machine Automatiche SpA (Italie)

SP Industries, Inc. (États-Unis)

Groupe HOF Sonderanlagenbau (Allemagne)

Labconco (États-Unis)

Martin Christ Freeze Drying Systems GmbH (Allemagne)

Millrock Technology, Inc. (États-Unis)

OPTIMA Packaging Group GmbH (Allemagne)

BUCHI Labortechnik AG (Suisse)

Scala Scientific (Pays-Bas)

Zirbus Technology GmbH (Allemagne)

Biopharmaceutical Process Systems Ltd (Royaume-Uni)

Systèmes de technologie mécanique Ltd (Royaume-Uni)

Cuddon lyophilisé (Nouvelle-Zélande)

Freezedry Specialties, Inc. (États-Unis)

Cryotech (France)

Système de lyophilisation Pvt. Ltd. (Inde)

Systèmes de lyophilisation India Pvt. Ltd. (États-Unis)

Portée du marché mondial des équipements de lyophilisation

Le marché des équipements de lyophilisation est segmenté en fonction du type, de la taille de l’opération et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

taper

Lyophilisateur à plateaux

Lyophilisateur à collecteur

Lyophilisateur rotatif

Échelle commerciale

Lyophilisateur à échelle industrielle

Lyophilisateur à l’échelle pilote

Lyophilisateur à l’échelle du laboratoire

application

Transformation et emballage des aliments

Produits pharmaceutiques et biotechnologie

Génie biomédical

autre

Analyse régionale / aperçu du marché des équipements de lyophilisation

Comme mentionné ci-dessus, le marché des équipements de lyophilisation est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, taille de l’opération et application. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de lyophilisation sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de lyophilisation en raison de la solide base d’institutions médicales, de la forte présence d’acteurs clés sur le marché et de l’augmentation des activités de recherche dans la région. L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La région devrait représenter plus d’un quart du chiffre d’affaires mondial d’ici 2025. La croissance dans la région peut être attribuée à la croissance de l’industrie pharmaceutique Entreprises en Inde et en Chine.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

